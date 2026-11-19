En el próximo episodio de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá este viernes 20 de noviembre, Alejo le confiesa a Luisa que su mayor preocupación está en el invitado al que don Hernando invitó a la fiesta en honor al pequeño Lucas y poder hablar con él antes de que el marqués se percate de su presencia.

Por su parte, José Luis comparte con don Hernando que no ha recibido noticia de la asistencia de sus invitados a la fiesta. Y Braulio le pide a su primo Alejo que avise a Luisa para poder revelarles a ambos un plan que les incumbe a ambos.

Rafael no duda en decirle a Rosalía que está bellísima con el traje con el que pretende acudir a la fiesta. Y paralelamente, José Luis juega con las inseguridades de Rosalía hasta hacerle cuestionarse si debe acudir al convite.

Braulio insiste una vez más y Manuela, agotada y sin fuerzas para seguir ocultándolo, le revela por fin cuáles son los verdaderos planes de su padre.

Atanasio insiste que Genaro no es trigo limpio y está mintiendo con respecto a su problema de salud y que solo lo dice para no estar presente en la celebración. Mientras, Enriqueta le pide a Mercedes que se vista de varón para ella.

Y Leonor muestra su preocupación por la desaparición de Martín. Mientras Luisa cree que don Hernando se va a vengar de ella en el guateque.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Braulio le deja caer a don Hernando que su hija Manuela no quiere casarse con Alejo y la está obligando a ello y le insta a que anule el enlace.

Alejo y Luisa le piden a Francisco que no envíe las invitaciones pero él muestra su temor por lo que pueda hacer el marqués con él.

Por otro lado, Braulio se interesa por los tejemanejes de su madre junto a Victoria y Mercedes, que a su vez le agradecen a Enriqueta lo que está haciendo.

Hernando revela a Manuela una verdad que la deja completamente sin palabras. Mientras, Alejo decide pasar al ataque y mueve ficha contra el marqués.

Y cuando se acerca la gran fiesta, Genaro teme ser reconocido por alguien de su pasado y le confiesa a Bárbara que si su padre se entera de que está en el Valle le obligará a irse a la fuerza y acudirá junto a toda su guardia para presionarle ¿querrá Bárbara ayudarle esta vez?

También Rosalía le muestra su miedo a Rafael por lo que puede pasar en la fiesta y por cómo dirigirse a los invitados si le hablan y él trata de tranquilizarla. Después, José Luis no duda en instruirla para que no cometa ningún error.