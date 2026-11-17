En el próximo episodio de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá este miércoles 18 de noviembre, Luisa le deja claro a Alejo que don Hernando no se va a ir de rositas y que si todavía no han recibido ningún castigo es porque va a ser algo muy gordo y él le aconseja no ponerse en lo peor.

Braulio aplaude a Manuela por hacer bien las cosas después de haberle pedido perdón tanto a Luisa como a Alejo y le dice que ahora solo tiene que convencer a su padre para que él siga sus pasos.

Rosalía entra en pánico al descubrir que habrá baile en la fiesta y pide ayuda a Rafael, pero será la persona más inesperada quien acuda en su auxilio.

Atanasio hace ver a Matilde y a Bárbara que si Genaro sirve en la fiesta es posible que alguien le reconozca y eso permitirá que alguien pueda confirmar que el joven es comisario del Santo Oficio.

José Luis se encara con Alejo y le dice que por qué se empeña en dejarles en evidencia por su relación con Luisa. Mientras, Alejo descubre qué ocultan Francisco y Hernando. Y Manuela, más inquieta que nunca, teme acercarse a su padre.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Leonor intenta convencer a Rosalía de que deje de soñar con un futuro junto a Rafael. Mientras, Rafael le pide disculpas a Rosalía asegurando que no quería ponerla en evidencia y que hay cosas que quiere arreglar con ella.

Bárbara no duda en preguntarle a Genaro si los sentimientos que dice que tiene hacia ella son reales y si de verdad ha llegado a sentir amor y él le dice que no entiende como puede dudarlo. Por su parte, Atanasio le sugiere a Bárbara que lo mejor sería despedir a Genaro pero ella insiste en que confía en él.

Luisa informa a Alejo que sus hermanos estaban jugando con Evaristo y que se encontraron con alguien del Valle y que por su descripción todo apunta a Manuela. Paralelamente, Manuela insiste a Alejo que le quiere con todas sus fuerzas.

Hernando encomienda a Francisco una misteriosa misión cuyo verdadero alcance nadie conoce mientras el lacayo trata de saber si el duque y José Luis están al corriente de sus intenciones.

Y finalmente, Manuela busca a su padre para hacerle una petición de última hora: que anule su boda con Alejo definitivamente porque está cansada de fingir y de engañarse a sí misma y a todo el mundo.