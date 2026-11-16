'Valle Salvaje', avance del capítulo 525 del martes 17 de noviembre en RTVE: La misión secreta de Hernando y una petición de última hora

En el próximo episodio de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá este martes 17 de noviembre, Leonor intenta convencer a Rosalía de que deje de soñar con un futuro junto a Rafael. Mientras, Rafael le pide disculpas a Rosalía asegurando que no quería ponerla en evidencia y que hay cosas que quiere arreglar con ella.

Bárbara no duda en preguntarle a Genaro si los sentimientos que dice que tiene hacia ella son reales y si de verdad ha llegado a sentir amor y él le dice que no entiende como puede dudarlo. Por su parte, Atanasio le sugiere a Bárbara que lo mejor sería despedir a Genaro pero ella insiste en que confía en él.

Luisa informa a Alejo que sus hermanos estaban jugando con Evaristo y que se encontraron con alguien del Valle y que por su descripción todo apunta a Manuela. Paralelamente, Manuela insiste a Alejo que le quiere con todas sus fuerzas.

Hernando encomienda a Francisco una misteriosa misión cuyo verdadero alcance nadie conoce mientras el lacayo trata de saber si el duque y José Luis están al corriente de sus intenciones.

Y finalmente, Manuela busca a su padre para hacerle una petición de última hora: que anule su boda con Alejo definitivamente porque está cansada de fingir y de engañarse a sí misma y a todo el mundo.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Don Hernando le muestra su preocupación a José Luis al saber que Enriqueta pasa demasiado tiempo en la Casa Pequeña con Mercedes y Victoria y teme que puedan estar tramando algún tipo de alianza.

Por su parte, Victoria se planta con Enriqueta y le deja claro que ha perdido la cabeza y que con su plan van a acabar las dos junto con Mercedes en la cárcel. Después, el notario asegura ante las mujeres que jamás había escuchado hablar del supuesto apoderado de Dámaso y que de la única persona que tuvo conocimiento era de don Diego Baeza.

Francisco le pide matrimonio a Pepa y la doncella trata de saber de donde ha sacado la joya con la que le está pidiendo la mano. Por su parte, Atanasio, Matilde y Pedrito se sorprenden al ver cómo Bárbara ha tomado un vaso de leche con miel sin saber quién se lo ha llevado. Y después, Matilde empieza a sospechar de que Bárbara les está engañando sobre su enfermedad.

Rosalía le pide a Rafael que deje de intentar poner al mismo nivel a Lucas y a María porque jamás serán iguales al ser el heredero del duque y la hija de una simple mujer. Pero él le deja claro que para él son iguales.

Braulio le da una nota a Manuela con las señas para que acuda a un lugar concreto sin darle más detalles. Tras ello, Braulio le hace saber a Manuela que él también sabe lo que es sufrir por amor y que sabe que alguien tan maravillosa como ella no puede hacer daño a nadie.

Por su parte, Luisa le hace ver a Alejo que han estado perdiendo el tiempo defendiéndose ante los demás. Y finalmente, Alejo no duda en preguntarle a don Hernando sobre el verdadero motivo por el que quiere que se case con su hija.