En el próximo episodio de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá este jueves 19 de noviembre, Braulio le deja caer a don Hernando que su hija Manuela no quiere casarse con Alejo y la está obligando a ello y le insta a que anule el enlace.

Alejo y Luisa le piden a Francisco que no envíe las invitaciones pero él muestra su temor por lo que pueda hacer el marqués con él.

Por otro lado, Braulio se interesa por los tejemanejes de su madre junto a Victoria y Mercedes, que a su vez le agradecen a Enriqueta lo que está haciendo.

Hernando revela a Manuela una verdad que la deja completamente sin palabras. Mientras, Alejo decide pasar al ataque y mueve ficha contra el marqués.

Y cuando se acerca la gran fiesta, Genaro teme ser reconocido por alguien de su pasado y le confiesa a Bárbara que si su padre se entera de que está en el Valle le obligará a irse a la fuerza y acudirá junto a toda su guardia para presionarle ¿querrá Bárbara ayudarle esta vez?

También Rosalía le muestra su miedo a Rafael por lo que puede pasar en la fiesta y por cómo dirigirse a los invitados si le hablan y él trata de tranquilizarla. Después, José Luis no duda en instruirla para que no cometa ningún error.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Luisa le deja claro a Alejo que don Hernando no se va a ir de rositas y que si todavía no han recibido ningún castigo es porque va a ser algo muy gordo y él le aconseja no ponerse en lo peor.

Braulio aplaude a Manuela por hacer bien las cosas después de haberle pedido perdón tanto a Luisa como a Alejo y le dice que ahora solo tiene que convencer a su padre para que él siga sus pasos.

Rosalía entra en pánico al descubrir que habrá baile en la fiesta y pide ayuda a Rafael, pero será la persona más inesperada quien acuda en su auxilio.

Atanasio hace ver a Matilde y a Bárbara que si Genaro sirve en la fiesta es posible que alguien le reconozca y eso permitirá que alguien pueda confirmar que el joven es comisario del Santo Oficio.

José Luis se encara con Alejo y le dice que por qué se empeña en dejarles en evidencia por su relación con Luisa. Mientras, Alejo descubre qué ocultan Francisco y Hernando. Y Manuela, más inquieta que nunca, teme acercarse a su padre.