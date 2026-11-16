Un micro abierto capta por error a Ana Rosa Quintana emitiendo este comentario sobre Pedro Sánchez: "¿El taco ha salido?"

Ana Rosa Quintana ha vivido un momento 'tierra trágame' este lunes durante la emisión de 'El programa de AR' cuando un micro abierto ha aireado una opinión sobre Pedro Sánchez que pensaba dejar fuera de cámaras. La presentadora se encontraba charlando con sus compañeros de mesa fuera de cámaras sin saber que contaba con menos tiempo del previsto antes de regresar al directo.

La mesa de actualidad del espacio de Telecinco se encontraba sumida en un debate detrás de cámaras cuando un plano general del plató ha cazado a la presentadora lanzando un comentario sobre Pedro Sánchez y su campaña de cara al 29-N. "Es un actor de puta madre", ha sentenciado percatándose entonces de que se encontraban en directo y que la audiencia había escuchado el final de su conversación.

Ana Rosa Quintana se compara con Ayuso tras ser víctima de un micro abierto en Telecinco: "Me ha pasado como lo de la fruta"

Sin embargo, Ana Rosa Quintana no ha tardado en quitar hierro al embarazoso momento optando por reírse ante la audiencia, llegando a compararse con la presidenta de la Comunidad de Madrid. "¿Ha salido lo que he dicho? ¿El taco ha salido?", ha preguntado entre risas tras un incómodo silencio tras confirmar su torpeza. "Lo siento, yo pensé que no se me iba a oír", ha esgrimido.

📺 Un micro obert exposa Ana Rosa Quintana atacant Pedro Sánchez: «És un actor de puta mare»



👉 La presentadora de Telecinco esclata a riure i ho compara amb el «fill de puta» d'Isabel Díaz Ayuso que han reconvertit en «me gusta la fruta» pic.twitter.com/IihfQ8FUeF — El Món de la Tele (@mondelatele) November 16, 2026

"Me ha pasado como lo de la fruta", ha añadido entre sonoras risas la presentadora de 'El programa de Ana Rosa', haciendo referencia a cuando las cámaras cazaron a Isabel Díaz Ayuso llamando hijo de puta a Pedro Sánchez durante una intervención en el Congreso, algo que ella negó asegurando que sus palabras fueron "me gusta la fruta". Un eslogan que se ha convertido en una consigna del Partido Popular para atacar al presidente del Gobierno desde entonces.

Así, Ana Rosa Quintana no ha tardado en negar que dicho comentario vaya dirigido al líder del PSOE. "No iba por Sánchez", ha aclarado con cierta sorna para dejar su desliz atrás y continuar con la escaleta del programa. Sin embargo, minutos antes la periodista arrancaba la emisión con un editorial dedicado a cuestionar las promesas electorales de Pedro Sánchez y los mensajes que está utilizando durante la campaña.