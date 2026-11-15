Un apagón en RTVE impide la emisión de 'D Corazón' en La 1 en su horario habitual, con un corte que deja en la mitad su cuota de pantalla

RTVE ha sufrido un apagón eléctrico en la mañana de este 15 de noviembre en sus estudios centrales de Prado del Rey. Se ha producido poco antes de comenzar 'D Corazón', el programa de crónica social y sucesos que conducen Anne Igartiburu y Javier de Hoyos en el access a la sobremesa de La 1 en sábados y domingos.

Este es exactamente el motivo de peso por el que la cadena pública ha tenido que retrasar el inicio de su emisión hasta una hora más tarde de lo habitual. En lugar de arrancar a las 13:00 horas, tal y como venía recogido en la programación, ha comenzado pasadas las 14:00 horas ante un gran desconcierto de los telespectadores.

El propio Javier de Hoyos ha dado cuenta de ello a través de sus redes sociales, señalando ese apagón, bromeando con su sabotaje y aclarando que se encontraban esperando a que pudiera ser subsanado por los profesionales técnicos de la corporación para poder empezar la transmisión cuanto antes. Mientras tanto, La 1 de TVE ha estirado las redifusiones de 'Viaje al centro de la tele' para cubrir este imprevisto.

Finalmente, una hora más tarde, el contratiempo ha quedado resuelto y 'D Corazón' ha podido iniciarse por fin. "Hemos tenido un pequeño problema técnico pero sin más", se han limitado a decir Anne Igartiburu y De Hoyos en la apertura para, rápidamente y sin tiempo que perder, enfocarse en los contenidos preparados.

Eso sí, el equipo del formato se ha visto en la obligación de reestructurar la escaleta sobre la marcha en buena medida y cribar los temas prevenidos dado que, ante ese importante fallo técnico, la duración ha menguado directamente a la mitad, restringiéndose concretamente de 14:01 a 14:55 horas.