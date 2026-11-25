RTVE reformulará la programación de La 1 este jueves con motivo del 'Debate a 4' que disputarán Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (VOX) y Ada Colau (Frente Amplio) y, por ende, cancelará 'La Revuelta' de David Broncano, que culminará esta semana con solo el 50% de las emisiones en antena.

El show de humor y entrevistas, que tampoco se ofreció el pasado lunes por el encuentro entre los ocho portavoces parlamentarios de las formaciones con grupo propio en el Congreso, desaparecerá totalmente de la parrilla del canal por esta cita electoral decisiva, la última antes de la convocatoria del 29 de noviembre. Lo mismo sucederá con 'Aquí la tierra', que tampoco tendrá cabida.

Organizado por la Academia de la Televisión y moderado por su presidenta María Casado, el debate arrancará a las 22:00 horas y contará con una duración aproximada de dos horas. Sin embargo, la cobertura en torno a este acontecimiento dará comienzo mucho antes, desde las 20:00 horas, con un programa especial, dentro del contenedor informativo 'La Gran Decisión', que servirá de preámbulo y que estará conducido por Pepa Bueno.

La presentadora y directora del 'Telediario 2' liderará un espacio previo en La 1, el Canal 24 horas y RTVE Play acompañada de los analistas Iván Redondo, Antón Losada, Lola García, Fátima Iglesias, Juanma Lamet y Esther Palomera. Mientras, en las instalaciones de la Academia de Televisión estarán al pie del cañón Lourdes Maldonado, Cristina Pampín y Paula Sainz-Pardo, junto a los periodistas de los informativos de TVE que siguen la campaña de los cuatro partidos.

Posteriormente, una vez concluido el debate entre los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno, La 1 de RTVE retomará su programación especial y continuará el análisis y el despliegue informativo, con diversas conexiones con las sedes de las formaciones políticas para recoger los ecos de lo ocurrido y ofrecer la verificación de los argumentos expuestos.

Con todo, y recapitulando, esta cita, a 72 horas de las elecciones más trascendentales de la historia de la democracia, colocará a 'La Revuelta' y 'Aquí la Tierra' como grandes damnificados, con una suspensión total de su emisión. Por su parte, el magacín 'Malas Lenguas' con Gonzalo Miró, Ana Hinestrosa y Esther Palomera quedará relegado en su totalidad a La 2 de TVE este día.

Así será la programación nocturna de La 1 de RTVE este jueves:

20:00 horas - 'La Gran Decisión: La cuenta atrás'

22:00 horas - 'Debate a 4'

00:00 horas - 'La Gran Decisión: El análisis'





