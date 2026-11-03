TVE estrena un documental en el prime time de La 1 sobre El Patronato, uno de los capítulos más oscuros del franquismo

Esta semana, La 1 de RTVE dedicará dos noches a mostrar el franquismo en su forma más descarnada y en el horario de máxima audiencia. Por un lado, con la película 'Mientras dure la guerra' sobre la Guerra Civil española; y, por otro, con una serie documental sobre 'El Patronato', una institución que se creó durante la dictadura de Franco, concretamente en 1941, para reeducar a las mujeres dentro de la moralidad que impuso el régimen.

El largometraje, dirigido por el aclamado cineasta Alejandro Amenábar y protagonizado por los actores Karra Elejalde y Eduard Fernández, se emitirá este martes 3 de noviembre a partir de las 23:00 horas tras 'La Revuelta'. Se trata de un poderoso drama que nos sitúa directamente en la contienda que se libró entre 1936 y 1939 entre republicanos y sublevados.

📽️ ¡Venceréis, pero no convenceréis! Karra Elejalde y Eduard Fernández son Unamuno y Millán-Astray en 'Mientras dure la guerra'.



📽️ Disfruta de la película dirigida por Alejandro Amenábar y ganadora de cinco premios Goya este martes, 3 de noviembre, después de 'La Revuelta' en… pic.twitter.com/0CDbmJWZts — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) November 3, 2026

Por su parte, la docuserie sobre El Patronato se estrenará el viernes 6 de noviembre en La 1 y RTVE Play, la plataforma bajo demanda de la corporación pública. Se emitirá en la quinta noche de la semana (a las 23:00 horas) haciendo tándem con 'Cuánta guerra' de Conchi Cejudo y bajo la marca 'Lo hacemos público'. Un bloque temático destinado a ilustrar al público sobre los capítulos más oscuros y menos conocidos de la historia -no tan lejana- de nuestro país.

A lo largo de tres episodios, esta producción de TVE escuchará atentamente a quienes conocieron de buena tinta el funcionamiento de este feroz organismo en el que se ejerció una brutal represión y una privación de libertades contra las mujeres consideradas "histéricas, desviadas y descarriadas" bajo el pretexto de protegerlas y reeducarlas.

La serie documental estará protagonizada por testigos, familiares, especialistas y antiguas internas, que hablan como nunca sobre lo que se vivió dentro de esas paredes. Al hilo, se pondrá el foco en el centro Nuestra Señora de la Almudena de Peña Grande, supuestamente vinculado con una trama de bebés robados y descrito como "el horror de los horrores".

Por otra parte, se tratará de dar respuesta a cómo El Patronato continuó activo en España hasta 1985, diez años después de la muerte del caudillo y del final de su régimen. ¿Cómo pudo sobrevivir este sistema de opresión contra las mujeres en plena Transición y en los albores de la Democracia? Es uno de los grandes interrogantes más sorprendentes que plantea esta oferta que La 1 promociona bajo el claim 'La historia sale a la luz'.

La historia sale a la luz.



'El Patronato', la nueva serie documental de @rtveplay. #LoHacemosPúblico el próximo viernes, 6 de noviembre, después de 'Cuánta Guerra', en @La1_tve pic.twitter.com/8VB03i4JkH — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 30, 2026

Junto con 'Los archivos secretos del NO-DO', que ya ha concluido su segunda temporada, y 'Cuánta guerra', 'El Patronato' integra el arsenal de documentales que RTVE ha preparado sobre la reciente historia de España en su función de servicio público y en su ejercicio de memoria democrática. Se desconoce, por ahora, si esos tres capítulos se ofrecerán en una noche única o si se distribuirán en varios viernes.