RTVE llevará a cabo un amplio despliegue informativo ante las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre. Bajo la marca 'La Gran Decisión', La 1, en simulcast con el Canal 24 horas, se volcará con los comicios más importantes de la historia de la democracia española desde las 19:30 horas hasta las 02:00 de la madrugada.

No obstante, esa cobertura especial ha arrancado desde primera hora de la mañana, siguiendo al minuto todo lo que ocurre en los colegios electorales. Por ello, La 1 ha pinchado la señal de 'Noticias 24 horas' desde las 07:00 hasta las 13:00 horas. Seis horas ininterrumpidas con los servicios informativos que supondrán la retirada de las redifusiones de 'Viaje al centro de la tele' y que cederán el testigo a 'D Corazón' con Anne Igartiburu y Javier de Hoyos.

El formato de crónica social y actualidad se mantendrá en la parrilla pero no con normalidad, pues sufrirá un corte a partir de las 13:55 horas de más de media hora por un avance en el que se ofrecerán los primeros datos de participación y por el informativo territorial, dedicado también a la jornada electoral. La emisión de 'D Corazón' se reanudará al filo de las 14:30 horas hasta el arranque del 'Telediario 1'.

Por la tarde, La 1 de RTVE conservará su apuesta por el cine con dos sesiones en las que se ofrecerán las películas 'Sabrina y sus amores' y 'Grace de Mónaco'. Estas cintas ocuparán la programación vespertina del canal estatal de 15:55 a 19:30 horas, cuando dará comienzo ese contenedor informativo llamado 'La Gran Decisión' que estará conducido en tándem por Pepa Bueno y Alejandra Herranz.

Este espacio, que albergará el cierre de colegios, el sondeo a pie de urna, el escrutinio y el análisis de los resultados, sumará seis horas y media de duración, ya que se extenderá hasta bien entrada la noche (02:00 h.). Por tanto, TVE cancelará el magacín 'Cosas Nuestras' con Aida Bao y Aitor Albizua, 'Aquí la Tierra' con Marc Santandreu y 'La película de la semana'.

Programación de La 1 de RTVE este domingo 29 de noviembre: