TVE ha sorprendido al anunciar un cambio en la programación nocturna de La 2 este sábado. La cadena pública ha optado por relegar los dos últimos episodios de 'La amiga estupenda' al late night. Un movimiento muy inesperado pues además lo hace para recuperar en prime time la emisión de una de las series revelación que ofreció La 1 en 2025.

Así, La 2 ha decidido recuperar desde este sábado la serie 'ENA, la reina Victoria Eugenia' en prime time. La ficción creada por Javier Olivares y basada en la novela de Pilar Eyre regresa a La 2 después de triunfar en su emisión en La 1 entre noviembre y diciembre del año pasado con una media del 12,7% y 1,1 millones de espectadores.

De este modo, TVE vuelve a dar una oportunidad a esta serie de época después de haberla tenido guardada en el cajón durante casi dos años y de que el propio creador atacara en numerosas ocasiones a la cadena pública por el maltrato. Lo hace después de su éxito en La 1 y de RTVE Play y aprovechando el final de 'La amiga estupenda'.

'ENA, la reina Victoria Eugenia' está protagonizada por Kimberly Tell, Joan Amargós y Elvira Mínguez. Junto a ellos, Lucía Guerrero, Raul Mérida, Juan Gea, María Morales, Pedro Mari Sánchez, Luisa Gavasa y Joaquín Notario completan el reparto de la serie dirigida por Anaïs Pareto y Estel Díaz y con un guion que corre a cargo de Isa Sánchez, Daniel Corpas y Pablo Lara Toledo.

Con este movimiento, 'ENA, la reina Victoria Eugenia' se emitirá a partir de las 22:00 horas justo después de la primera media hora de 'Malas Lenguas Noche' con Jesús Cintora y justo antes de los dos últimos episodios de 'La amiga estupenda', que se emitirá entre las 23:00 y las 1:00 horas.

Los fans de la serie italiana tendrán que trasnochar para ver los últimos capítulos de la serie, que se despedirá definitivamente de la audiencia tras haberse estrenado en La 2, haber dado el salto posterior a La 1 tras el éxito de su estreno, y haber regresado a La 2 ante el cambio de 'Malas Lenguas Noche' a la cadena principal.

Sinopsis del primer capítulo de 'ENA, la reina Victoria Eugenia'

En 1905, Alfonso XIII viaja a Londres a pactar su matrimonio con Patricia de Connaught, pero es rechazado. En la misma fiesta, por mediación del marqués de Villalobar, el rey de España conoce a Ena y queda prendado de ella.

A partir de aquí se mandarán cartas de amor ante la oposición de la reina María Cristina, madre de Alfonso. Pero, gracias a las argucias de Eugenia de Montijo, madrina de bautizo de Ena, y del propio Villalobar, Alfonso y Ena logran llevar su amor a buen puerto.

En paralelo, Mateo Morral vuelve a España. Tras un viaje por Europa donde el joven anarquista se ha radicalizado, decide que, para cambiar España, ya no bastan las palabras.

El anuncio de la boda real entre Alfonso y Victoria Eugenia es el momento perfecto para pasar a la acción. Así, el 31 de mayo de 1906 se cruzarán ambas historias en un atentado que marcará la Historia de España.

Así queda la programación de La 2 este sábado: