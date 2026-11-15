TVE acorta la duración del 'Telediario' y desplaza 'La película de la semana' por la emisión del España-Inglaterra de la Nations League este domingo

RTVE volverá a sufrir un reajuste en su programación habitual de este domingo 15 de noviembre con motivo del fútbol. Así, una vez más La 1 dará prioridad a la Nations League con la emisión del partido entre España-Inglaterra. Algo que conllevará la supresión de 'Aquí la tierra' y cambios en los horarios del 'Telediario 2' y de 'La película de la semana'.

El encuentro que enfrentará a la selección española con los ingleses y que servirá para certificar el primer puesto de La Roja en la clasificación arrancará a las 20:45 horas. No obstante, La 1 emitirá un previo a partir de las 20:30 horas justo después de una nueva entrega del magacín 'Cosas nuestras' con Aitor Albizua y Ana Hinestrosa.

De esta forma, 'Aquí la tierra' volverá a ausentarse de la programación como viene sucediendo desde el pasado jueves. El espacio, que presenta Marc Santandreu los domingos, retomará su lugar en su horario habitual el lunes con Jacob Petrus al frente tras tres días de parón en la programación de RTVE.

Pero más allá de la desaparición del programa divulgativo, TVE tendrá que modificar el resto de su parrilla de noche. Y es que como es habitual cada vez que hay fútbol, la segunda edición del 'Telediario' quedará reducida a únicamente 10-15 minutos de duración en el descanso del encuentro para actualizar la última hora del día a los espectadores y mantenerles así informados de las noticias más importantes.

Otro de los damnificados por el fútbol será 'La película de la semana'. El clásico contenedor cinematográfico de La 1 retrasará su comienzo este domingo. Así, si lo habitual es que el cine arranque a las 22:00 horas, este domingo se retrasará hasta que el árbitro pite el final del partido. De esta manera, la intención de TVE es que el cine comience a partir de las 22:35 horas, es decir algo más de media hora de retraso.

El horario concreto del inicio de la película, que este domingo será 'El mensajero' protagonizada por Dwayne Johnson, dependerá de cómo se desarrolle el partido entre España-Inglaterra y el tiempo de descuento que añada el árbitro. Después todo el post partido con el análisis y las entrevistas a los jugadores se podrá seguir en Teledeporte.

Así queda la programación de La 1 de RTVE este domingo 15 de noviembre: