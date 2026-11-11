Terremoto en la tarde de RTVE: Cancela hoy 'Directo al Grano' y 'Malas Lenguas' y cambia el horario de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' en La 1

La Huelga General de este 11-N está afectando de lleno a la televisión. Después de que Canal Sur se haya ido a negro y que 'Noticias Cuatro' haya reducido su duración, RTVE también ha visto completamente alterada su programación en directo en la franja de tarde. Así, tanto La 1 como La 2 han cancelado la emisión de sus magacines ('Directo al grano', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra') y las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' han adelantado su horario de inicio.

Después de que por la mañana, La 1 haya emitido con total normalidad tanto 'La Hora de La 1', con Silvia Intxaurrondo con un brazalete rojo representando que estaba de servicios mínimos pero que apoyaba la huelga, como 'Mañaneros 360' con Jesús Cintora y Adela González centrado en la última hora sobre la huelga; por la tarde la cadena pública sí que ha cambiado a última hora toda su programación habitual.

Para empezar, La 1 ha cancelado la emisión de 'Directo al grano' con Marta Flich, que ya había anunciado en sus redes que secundaba la huelga, y Martín Barreiro. En su lugar, La 1 ha conectado en simulcast con el Canal 24 horas con Angel Pons y Marina Ribel entre las 15:50 y las 17:35 horas. "Sigue en RTVE la cobertura especial de esta huelga general que está afectando a la actividad de muchos sectores de este país y que también está teniendo su impacto en la programación habitual de esta casa", ha explicado Angel Pons.

"Así que es por eso, que nosotros habitualmente solo estamos a esta hora en directo en el Canal 24 horas, saludamos también ahora a los espectadores de La 1. Vamos a informarles de todo junto a los trabajadores de esta empresa que cumplen los servicios mínimos y también aquellos que voluntariamente han venido a trabajar", ha apostillado Marina Ribel.

Asimismo, La 1 ha aprovechado para anunciar con advermosca los cambios en los horarios de sus series diarias. Y es que 'Valle Salvaje' comenzará a las 17:35 horas, adelantando así entre 10 y 15 minutos su comienzo, mientras que 'La Promesa' arrancará a las 18:20 horas, lo que supone media hora de adelanto con respecto a lo habitual.

Justo después de las series, La 1 volverá a conectar en simulcast con el Canal 24 horas a partir de las 19:30 horas en relevo de 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra', que desaparecen de la programación este miércoles a causa de la Huelga General. Y por la noche, tras el 'Telediario 2' La 1 ofrecerá 'Viaje al centro de la tele' en lugar de 'La Revuelta'.

Por su parte, La 2 también se ha visto obligada a cambiar su programación de tarde con la supresión tanto de 'Malas Lenguas' con Gonzalo Miró y Esther Palomera, como 'Sukha' con Pablo G. Batista y Susana Castañón. En su lugar, la cadena ofrecerá documentales durante toda la franja de tarde.

Así queda la programación de La 1 este miércoles 11 de noviembre:

15:50 horas - Canal 24 horas

17:35 horas - 'Valle Salvaje'

18:20 horas - 'La Promesa'

20:55 horas - 'Telediario 2'

19:30 horas - 'Canal 24 horas'

Así queda la programación de La 2 este miércoles 11 de noviembre: