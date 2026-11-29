Laura de Chiclana, reportera de 'Informativos Telecinco' y de otros programas de Mediaset, ha sido agredida este sábado 28 de noviembre mientras cubría el acoso que sufren los palestinos en Cisjordania ocupada. En este territorio palestino bajo el control de Israel, desde el 7 de octubre de 2023, los colonos y los militares israelíes han matado allí a 1.147 palestinos, según las cifras facilitadas por la ONU.

En el vídeo mostrado por 'Informativos Telecinco', de apenas 20 segundos, se puede ver a la periodista, micrófono en mano, intentando hacer su trabajo. Frente a ella, un hombre que gesticula y se encara a ella de muy malas maneras, llegándola a empujar fuertemente, mientras que otro graba la escena con su teléfono móvil. Unos segundos después, la cámara comienza a tambalearse, y se producen una serie de forcejeos y empujones. La reportera queda en medio de una aglomeración de personas, entre las que se encuentran militares israelíes.

Telecinco ha confirmado que los agresores son colonos israelíes, aunque, por el momento, no ha ofrecido detalles sobre el estado de la periodista ni si se han producido detenciones tras lo ocurrido. No es la primera vez que Laura de Chiclana se enfrenta a una situación parecida desde que comenzó a informar sobre el conflicto en Oriente Próximo. La periodista ya fue detenida en Israel junto a otros profesionales de la información mientras hacía su trabajo.

Un grupo de colonos judíos agrede a la reportera @Laura_chiclana : la agresión ha ocurrido cuando trabajaba en un reportaje sobre la violencia contra los palestinos en la Cisjordania ocupada pic.twitter.com/MoG7jmOvBL — Informativos Telecinco (@informativost5) November 28, 2026

La reportera de 'Informativos Telecinco' recibió un premio por sus crónicas sobre la invasión de Rusia a Ucrania

La reportera de 'Informativos Telecinco' recibió en febrero de 2023 el Premio al Periodista Joven del Año 2022 de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) por sus crónicas sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Sin ninguna cadena detrás, Laura de Chiclana consiguió por su cuenta un casco y un chaleco antibalas, preparó su equipo de grabación y puso rumbo a Ucrania. Según confesó ella misma, quería ser reportera de guerra desde antes de comenzar la carrera de Periodismo.

Según los datos ofrecidos por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones Unidas, solo durante la semana del 10 al 16 de noviembre, una mujer palestina de 72 años fue asesinada por un colono israelí y un total de 62 personas, entre ellas cinco niños, resultaron heridas por los israelíes, más de la mitad de ellos colonos.

En octubre, la Comisión Palestina de Resistencia al Muro y a la Colonización, que documenta la expansión colonial israelí, registró 3.133 ataques contra palestinos, sus tierras y sus bienes, de los cuales 1.369 fueron cometidos por colonos, frente a los 647 del mes de septiembre. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) teme un "riesgo creciente de nuevos crímenes atroces". "Los colonos y las fuerzas de seguridad israelíes, actuando a menudo de común acuerdo, han atacado a comunidades locales, agredido a familias, destruido y confiscado bienes, e incendiado mezquitas", declaró la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Ravina Shamdasani.

Sobre el terreno, las violaciones continúan. Ante esta situación, el jefe de derechos humanos de la ONU recordó que los Estados tienen una responsabilidad particular y una obligación de actuar: "Todos los Estados tienen la obligación de actuar ahora para prevenir nuevos crímenes atroces contra los palestinos".