Tras fijar el estreno de 'Honesty House', su nuevo reality presentado por Raquel Sánchez Silva para el próximo lunes 30 de noviembre y después de haber lanzado la décimo quinta temporada de 'La que se avecina' el pasado martes; Telecinco ha puesto ahora fecha al comienzo de la serie 'Marusía. Vientos de honor' tras una intensa promoción.

La ficción ambientada en la Escuela Naval de Marín en la que estuvo la princesa Leonor llegará a la cadena de Mediaset el próximo miércoles 2 de diciembre a partir de las 23:00 horas. Lo hará frente al estreno del documental 'Dime quién soy' en La 1, 'La Mesa' de Cristina Pardo en Antena 3, 'Cara al show' en La Sexta y previsiblemente El blockbuster en Cuatro.

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⚓ Estreno el miércoles, a las 23:00h, en #Telecinco y @MedInfinityES pic.twitter.com/qfzUeUk9Ax — Telecinco (@telecincoes) November 25, 2026

Con este anuncio, Telecinco aclara otra de las incógnitas que habían quedado abiertas con respecto a la emisión de 'GH VIP'. Y es que después de dos semanas ofreciendo sus galas principales en la noche del miércoles con motivo de los debates electorales, Mediaset ha optado por dejar finalmente el reality en la que ha sido siempre su noche habitual, la de los jueves, a partir de la próxima semana.

Con 'Marusía. Vientos de Honor', Mediaset y Unicorn Content vuelven a unirse en una ficción tras el éxito de 'El Marqués'. Se trata además de la primera serie que consigue entrar en la Escuela Naval Militar de Marín y mostrar el entorno de la Armada Española justo después de que recientemente la princesa Leonor haya pasado por allí. No obstante, cabe señalar que la historia es ficción y no está basada en un hecho real.

Protagonizada por Lucía Jiménez y Alfonso Bassave, la ficción cuenta con un elenco artístico del que forman parte Miquel Fernández, Carmen de la Vega, Edith Martínez-Val, Paloma Stewart, Álex Medina, Darío Loureiro, Arwent Martínez, Iria Orejudo y Nacho Nugo, entre otros actores.

'Marusía. Vientos de Honor' es una creación de Ignacio del Moral ('El Marqués', 'Los lunes al sol'), Begoña Álvarez ('Desaparecidos. La serie', 'El Marqués') y Laura Belloso ('El Internado', 'Luna, el misterio de Calenda') y ofrece una mirada que permite conocer mejor la Armada Española, sus valores, su funcionamiento, la manera de ver la vida de quienes forman parte de ella y su enorme capacidad de disciplina y sacrificio. Lo hace a través de personajes cercanos y singulares y de tramas que combinan el rigor y el respeto a la institución con las necesarias dosis de drama, intriga y emoción que exige la ficción. La serie cuenta con el asesoramiento de la propia Armada para dotar de verosimilitud y realismo a la historia.

Así es 'Marusía. Vientos de honor'

Cartel oficial de 'Marusía. Vientos de honor'

El nuevo curso comienza en la Escuela Naval Militar de Marín tras la muerte de una alumna en el curso anterior. Oficialmente, se trata de un suicidio; extraoficialmente, muchas preguntas han quedado sin respuesta. Teresa Ibarra (Lucía Jiménez), recién nombrada comandante directora de la Escuela, no solo se enfrenta a las consecuencias del suceso, sino que además debe investigar sus causas. Para ello, se ve obligada a colaborar con el teniente coronel Jorge Carvajal (Alfonso Bassave), encargado de esclarecer los hechos, cuya presencia le hace revivir traumáticos recuerdos y enfrentarse a unos conflictos internos que creía haber dejado atrás.

En paralelo, Carmela (Paloma Stewart), Jahzara (Edith Martínez-Val) y Renata (Carmen de la Vega), tres jóvenes procedentes de diferentes entornos sociales y con distintas motivaciones, ingresan en la Escuela dispuestas a labrarse un futuro en la Defensa Naval. Allí se enfrentarán a las dificultades académicas, a la rígida jerarquía militar, a una exigente instrucción y a la presión psicológica que supone asumir valores y conductas muy diferentes a los de sus vidas anteriores. A ello se suman los conflictos derivados de sus complejas historias personales y sus fuertes personalidades.

Más allá de los muros de la Escuela, el pueblo de Marín y la comunidad pesquera de la Ría tendrán también presencia en las tramas. Tanto dentro como fuera de la Escuela, el mar será escenario y testigo de las historias y secretos de los personajes, unas veces como aliado generoso y otras como enemigo implacable.