Telecinco sorprendió la semana pasada al apostar por una doble entrega de 'De Viernes', emitiendo un programa adicional en la noche del sábado. Desde Mediaset siempre se vendió este movimiento como especial, sin embargo el buen funcionamiento del experimento podía hacer pensar que se iba a repetir esta semana. Pero nada más lejos de la realidad.

Telecinco ha decidido no continuar su apuesta por 'De sábado' y dejar el programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona en la noche del viernes únicamente. En su lugar, este sábado volverá a ofrecer Cine 5 Estrellas. Lo hará además con una de las sagas más taquilleras, como es 'The Equalizer'.

De este modo, tras semanas anunciando la emisión de toda la saga cinematográfica protagonizada por Denzel Washington, Telecinco emitirá la primera parte este mismo sábado 21 de noviembre a partir de las 22:00 horas. El resto se espera que llegue en las próximas semanas para luchar contra 'Malas Lenguas Noche' en La 1, 'La ruleta de la suerte Noche' en Antena 3, El Blockbuster en Cuatro y 'La Sexta Xplica' en La Sexta.

Como apuntamos, este cambio de estrategia sorprende, pues 'De sábado' funcionó bien en audiencias hasta el punto de arrebatar el liderazgo a Antena 3 tras marcar un buen 11,1% de cuota de pantalla y 837.000 espectadores. Un dato que además de permitir ser la oferta más vista en su franja de emisión estuvo muy por encima de la media diaria de la cadena, que fue del 8%.

Un resultado que si lo comparamos con lo que marcó el cine las semanas anteriores con otras dos películas protagonizadas por el propio Denzel Washington es además todavía más positivo. Y es que siete días antes la cinta 'Deja Vú' no pasó del 7,7% y 'Asesinato en el Orient Express' en late bajó al 6,3%. Y el sábado 31 de octubre, la película 'Los siete magníficos' se quedó en un 7,9% y 656.000 seguidores en prime time y 'El tren de las 3:10' en late night descendió a un pobre 5,5% y 182.000 espectadores.

Sin embargo, pese a que 'De sábado' subió entre cuatro y cinco puntos la media de la noche de Telecinco, Mediaset ha optado por no darle una segunda oportunidad a esta prueba, dejando que el equipo de 'De Viernes' se centre exclusivamente en la entrega habitual de los viernes. Por su parte, Cine 5 Estrellas vuelve a la noche del sábado antes de que la cadena cambie totalmente su programación de prime time con los próximos estrenos de 'La que se avecina', 'Marusía: vientos de honor' y 'The Honesty House'.