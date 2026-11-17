Quedan apenas unas horas para que 'GH VIP' vuelva a Telecinco con el estreno de su novena edición este miércoles 18 de noviembre a partir de las 22:00 horas. Lo hará con un cambio en el día de su emisión original, después de tener que adelantar su llegada con motivo del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

'GH VIP' regresa a Mediaset tres años después con Jorge Javier Vázquez al frente de las galas y un casting que aún no está cerrado. Por ahora son 12 los concursantes confirmados, a los que se podrían añadir otros dos nombres este martes en 'El debate de las tentaciones', pues falta por confirmarse los fichajes de Nacho de Borbón y Náyades Lospitao, que ya han sido avanzados por diferentes medios.

Belén Esteban, Raquel Mosquera, Cristina Porta, Pipi Estrada, Karmele Marchante, Katrin Ortega, Paloma González, Gianmarco Onestini, Arturo Requejo, Raquel Bollo, Carlos Corbacho y Robert Mendoza son hasta ahora los 12 concursantes famosos que ha confirmado Telecinco. Pero no estarán solos. A ellos se sumarán nuevas identidades a lo largo de la gala del estreno, algunos de ellos con historias y cuentas pendientes del pasado.

La gran incógnita, por tanto, sigue siendo el número final de concursantes y si Telecinco y Zeppelin TV se guardan todavía algún as bajo la manga y algún perfil bomba como concursante. Lo que está claro es que todos ellos tratarán de ganarse la complicidad de la audiencia para ser el ganador del premio de 100.000 euros y relevar a Naomi Asensi, que fue la ganadora de la octava y hasta ahora última edición.

Dos galas semanales en Telecinco

'GH VIP 9' contará por ahora con dos galas semanales en el prime time de Telecinco. De esta manera, por el momento Mediaset opta por concentrar todo el contenido del programa en la gala principal que conducirá Jorge Javier Vázquez y que de momento se emitirá en la noche de los miércoles a la espera de saber si posteriormente saltará a su día habitual (el jueves) o si se queda definitivamente en ese hueco teniendo en cuenta que Nochebuena y Nochevieja caen en jueves y por tanto el reality tendrá que volver a cambiar de día de emisión.

Por su parte, Ion Aramendi se hará cargo de los debates en la noche de los domingos a partir de las 22:00 horas, aunque este programa contará con media hora extra en exclusiva en Mediaset Infinity a partir de las 21:30 horas. Ambas citas permitirán seguir la evolución de la convivencia y las principales tramas protagonizadas por los habitantes de la casa, además de acoger los acontecimientos que marcarán el desarrollo del concurso: las nominaciones, las salvaciones, las temidas expulsiones y las diferentes dinámicas y decisiones que irán formando parte de la mecánica del reality.

De esta forma, por el momento Telecinco prescindirá de la tercera gala semanal, la que hasta ahora se conocía como 'Límite 48 horas' y que se emitía en la noche de los martes como ha venido haciendo también con el 'Tierra de Nadie' de 'Supervivientes'. Esta decisión llega motivada por la estrategia de programación de la cadena pues desde hace semanas anuncia los estrenos de las series 'La que se avecina' y 'Marusía: vientos de honor' y del reality 'The Honesty House'.

Una casa renovada con estancias inéditas y un habitante no humano, las dos grandes novedades

Imagen del perro robótico de 'GH VIP 9'

Tras el cambio de Guadalix de la Sierra a Tres Cantos, la casa que se estrenó hace un año con 'GH 20' y posteriormente con 'GH DÚO 4' se ha renovado con algunos cambios importantes. Y es que se ha optado por una redistribución de sus principales espacios, algo que llamará la atención de la audiencia desde el primer momento. Además, la nueva casa de 'GH VIP 9' contará con nuevas estancias como es el caso de una terma spa con jacuzzi.

Otra de las grandes novedades en la casa la encontramos en uno de los elementos clave de la casa más famosa de la televisión: la puerta de acceso. En esta ocasión, se ha optado por una estructura giratoria con una gran pantalla a través de la cual Jorge Javier Vázquez y Ion Aramendi realizarán conexiones con los concursantes en las galas.

Aunque si habrá algo que llamará la atención de los habitantes de la casa y también de la audiencia es la presencia del primer residente no humano de la historia del reality en España. Y es que junto a los famosos convivirá un perro domótico que salta, ladra… e, incluso, da la patita. En definitiva será un perro robótico que además jugará un papel imprescindible en la dinámica del programa.

El debut de Adara Molinero como presentadora, entre los contenidos digitales

Imagen del baño de la casa de 'GH VIP 9'

Más allá de las galas que ofrecerá Telecinco, 'GH VIP 9' contará también con contenido exclusivo en Mediaset Infinity. Es el caso de 'GH VIP: al otro lado de la casa', el formato semanal que conducirá Adara Molinero, que debutará como presentadora, y que se estrenará el próximo miércoles 25 de noviembre a las 11:00 horas.

Volver al lugar donde vivieron una de las experiencias más intensas de sus vidas, pero esta vez desde el otro lado de las cámaras. Esa es la premisa de este formato que presentará la que fuera ganadora de 'GH VIP 7' y una de las 'reinas de realitys'. En él, la icónica participante del formato recibirá a algunos de los concursantes que han dejado huella en la historia de 'Gran Hermano' para recordar su paso por el reality y comentar las principales tramas de la nueva edición de 'GH VIP'.

Desde la cruz de cámaras, en el backstage de la casa y con la ayuda del Súper, compartirán con Adara anécdotas y confesiones a través de pruebas y retos. Además, los antiguos concursantes tendrán la oportunidad de cruzar al otro lado y visitar el confesionario y otras estancias de la casa mientras los actuales participantes continúan conviviendo en su interior en otras dependencias.

Además como es habitual Mediaset Infinity aglutinará todo el contenido de 'GH VIP 9' con acceso a dos señales en directo 24 horas en abierto para seguir la convivencia en la casa durante toda la edición, resúmenes diarios en primicia con los principales acontecimientos protagonizados por los concursantes, las crónicas diarias y el análisis de ‘El Gato encerrado’ así como todas las galas en directo y a la carta.