Telecinco confirma la fecha de la final de 'Supervivientes All Stars' antes de dar el relevo a 'GH VIP 9' en su prime time

'Supervivientes All Stars 2026' encara ya su recta final en Telecinco. Este jueves, Jorge Javier Vázquez confirmó el calendario para las últimas galas del reality de aventura coincidiendo además con una semana especial de 'La isla de las tentaciones', que también acelera el ritmo para el final de su undécima edición.

Tras proclamar este jueves a Yola Berrocal y Omar Sánchez como sus primeros finalistas, 'Supervivientes All Stars' vivirá este domingo su semifinal con Sandra Barneda como presentadora. En dicha gala conoceremos el nombre del último expulsado entre Rosa Benito, Asraf Beno y Víctor Janeiro.

Y el próximo jueves 12 de noviembre será cuando Telecinco celebre la gran final de 'Supervivientes All Stars' 2026 en la que los cuatro finalistas lucharán por la victoria. El ganador se llevará los 50.000 euros de premio y se sumará al plantel de ganadores del formato junto a Marta Peñate y Rubén Torres.

Con ello, y aprovechando el hueco que deja 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' en la parrilla de la cadena, Telecinco ha optado por acelerar también el ritmo con 'La isla de las tentaciones 11' y ofrecer una semana especial del reality que conduce Sandra Barneda con triple entrega semanal el lunes 9, el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre a partir de las 23:00 horas.

En concreto, la cadena ofrecerá el lunes la hoguera de solteros y solteras en la que cada participante se verá las caras con la tentación de su pareja produciéndose grandes enfrentamientos. Mientras que el martes y el miércoles llegará el turno de las hogueras finales con los esperados reencuentros de Náyades y Nacho, Gema y Rubén, Paola y Sergio y Paula y Kico.

🏝️ Domingo: SEMIFINAL DE #SVAllStars, a las 22:00h

🍎 Lunes, martes y miércoles: triple tentación con @islatentaciones, a las 23:00h

🥥 Próximo jueves: GRAN FINAL de #SVAllStars a las 21:45h ⭐️ pic.twitter.com/tNIPZTDqzU — Telecinco (@telecincoes) November 5, 2026

'GH VIP 9' tomará el relevo de 'Supervivientes All Stars'

De esta forma, con el final de 'Supervivientes All Stars', Telecinco ya calienta motores para su relevo. Y es que como ya es habitual, la cadena enlazará el reality de aventuras con el estreno de 'GH VIP 9', que ya ha comenzado a confirmar el nombre de sus concursantes. Precisamente, Jorge Javier Vázquez fue el encargado de dar paso a Arturo Requejo, que vuelve a Telecinco 17 años después de su paso por 'GH 11'.

En este sentido, todo apunta a que 'GH VIP 9' llegará a Telecinco el jueves 19 de noviembre. No obstante, por ahora la cadena no ha confirmado oficialmente la fecha del regreso del reality producido por Zeppelin TV. Y es que su llegada coincidirá además con la recta final de la campaña electoral y la posible celebración de los debates electorales que podría afectar de lleno al programa de Mediaset.