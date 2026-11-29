Telecinco ha sorprendido durante este fin de semana al anunciar en la emisión de 'De Viernes' el estreno de un nuevo formato del que se tienen pocos detalles por ahora. Se trata de 'Forum: la vida a juicio', un nuevo programa con la que la cadena recupera su apuesta por los court shows.

"Dos versiones, una sentencia. Forum: la vida a juicio'. Muy pronto, estreno en Telecinco", asegura la voz en off de la promo del espacio en la que se ve la imagen de la diosa de la justicia mientras suena la sintonía del programa.

Dos versiones y una sentencia 👨🏻‍⚖️



⚖️ #Forum: la vida a juicio. Muy pronto estreno en @telecincoes pic.twitter.com/JFndZiagM6 — Mediaset España (@mediasetcom) November 27, 2026

Por el momento, Telecinco no ha dado más detalles de 'Forum: la vida a juicio' y se desconoce que periodicidad tendrá en su parrilla y en qué horario se emitirá. No obstante, hace un mes, Poco Pasa TV avanzó en exclusiva la puesta en marcha de este formato y aseguró que está pensado para la franja previa a 'Informativos Telecinco 15 horas'. Es decir, supondría ocupar el espacio de 'Vamos a ver', el magacín que conduce Patricia Pardo y que apenas pasa del 6-7% de share.

'Forum: la vida a juicio' estará producido por Bulldog TV ('Rueda la letra', 'Hay una cosa que te quiero decir') según informó la citada cuenta. Lo que por ahora tampoco ha trascendido es quien será el presentador o presentadora que conduzca esta nueva versión del programa que se lleva emitiendo en Canale 5 en Italia desde 1985.

Mediaset busca reforzar su daytime con un espacio centrado en conflictos familiares, personales y vecinales que se exponen y resuelven ante un juez. Se trata de un formato italiano que Telecinco ya ha emitido en dos ocasiones a lo largo de su historia. La primera vez fue entre 1994 y 1996 cuando la cadena ofreció 'Veredicto' con Ana Rosa Quintana como presentadora.

Posteriormente, en 2009, Telecinco recuperó este tipo de espacio bajo la marca 'De buena ley' con Sandra Barneda como presentadora junto a otros copresentadores como Emilio Pineda y Alberto Herrera, y que contó además con la colaboración de rostros famosos como defensores y colaboradores.

La apuesta por 'Forum' llega después de que otro programa de juicios como es 'Caso abierto' sea uno de los grandes éxitos de TEN y de que TVE emitiera el pasado mes de abril un formato de características parecidas con José Luis Sastre como presentador y que llevaba por nombre 'El juicio'.