Telecinco anuncia la fecha de estreno de 'GH VIP 9', que cambia de día en la programación por el cara a cara entre Sánchez y Feijóo

Después de que la Academia de la Televisión haya cerrado la celebración del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para el próximo jueves 19 de noviembre, Telecinco ha decidido mover ficha con el estreno de 'GH VIP 9'.

Así, la cadena de Mediaset ha decidido adelantar el regreso del reality que presentará Jorge Javier Vázquez al miércoles 18 de noviembre según han confirmado Santi Acosta y Beatriz Archidona en 'De Viernes'. No obstante, tal y como ha revelado Belén Esteban, que ha sido anunciada como concursante oficial, la intención era estrenarlo el jueves 19.

💥¡BOMBAZO! 💥Belén Esteban se convierte en concursante oficial de GH☆VIP



El miércoles a las 22:00h, ESTRENO en @telecincoes pic.twitter.com/sFWy4KMgdg — Mediaset España (@mediasetcom) November 13, 2026

Sin embargo, el anuncio del cara a cara entre los líderes del PP y del PSOE de cara a las elecciones del 29-N ha provocado que Telecinco haya optado por cambiar su plan y adelantar así el regreso del reality un día. Con ello, 'GH VIP 9' se verá las caras con una nueva entrega de 'El perro andaluz', que cambiará de día en La 1, 'La Mesa' en Antena 3, 'Cara al show' en La Sexta y el cine de Cuatro.

Por ahora, Mediaset no confirma si emitirá el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo a través de Telecinco, aunque con este movimiento con el reality todo apunta a que finalmente sí que ofrecerá la señal institucional del debate al igual que harán Antean 3 y La Sexta y La Séptima al igual que TVE.

Aun en el caso de que Telecinco optara por no retransmitir el debate electoral y dejara a Cuatro como única cadena del grupo que lo ofrece, la cadena es consciente del interés de dicha cita política, por lo que sería un suicidio el estreno de 'GH VIP 9' en dicha noche. De esta manera, la cadena se ha curado en salud y ha adelantado el lanzamiento de la nueva edición del reality con famosos para evitar que se vea perjudicado.

Teniendo en cuenta que el jueves 26 de noviembre está previsto también que se celebre el debate a cuatro, que también organizará la Academia de la Televisión, todo apunta a que Telecinco mantendrá la emisión de 'GH VIP' en la noche de los miércoles para evitar coincidir con el otro evento político que congregará a millones de personas frente al televisor ante el interés que hay por los próximos comicios generales.

Los concursantes confirmados para 'GH VIP 9'

A la espera de que Telecinco haga oficial la fecha del estreno de 'GH VIP 9', la cadena sigue confirmando poco a poco los nombres de los famosos que entrarán a convivir la próxima semana en la casa de Tres Cantos. Hasta ahora la lista de concursantes confirmados la forman el ex concursante de 'GH 11', Arturo Requejo; la periodista y colaboradora, Karmele Marchante; el periodista y colaborador de 'El Chiringuito', Pipi Estrada; la estilista y colaboradora de 'La tarde se mueve', Paloma González; la alcaldesa de Parauta, Katrin Ortega; la viuda de Pedro Carrasco y colaboradora, Raquel Mosquera; la reina de realitys y periodista, Cristina Porta; el ex concursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes', Gianmarco Onestini; y la colaboradora Belén Esteban, que vuelve tras haber sido ganadora de 'GH VIP 3'.