Tras finalizar la emisión de la undécima edición de 'La isla de las tentaciones' con sus debates finales, Telecinco ya tiene todo preparado para el estreno de su nuevo reality con parejas. Hablamos de 'Honesty House', el programa con el que Raquel Sánchez Silva regresará a Mediaset tras once años.

Será el próximo lunes 30 de noviembre a partir de las 23:00 horas cuando Telecinco lance la primera entrega de 'Honesty House'. Así, el reality se verá las caras con 'En tierra lejana' en Antena 3, 'El comité' de Risto Mejide en Cuatro, El Taquillazo de La Sexta y a la espera de conocer qué ofrecerá La 1 tras el debate a ocho de este lunes y haber concluido la emisión de 'MasterChef Celebrity Legends' hace dos semanas.

Como decimos, 'Honesty House' supondrá el regreso de Raquel Sánchez Silva a Mediaset como presentadora tras haber sido una de sus caras más visibles durante años con formatos como 'Pekín Express', 'Supervivientes', 'Acorralados', 'Deja sitio para el postre', 'El cubo', 'Expedición imposible', 'Perdidos en la tribu' o 'GH VIP'. Esta vuelta de la extremeña a Telecinco llega a la espera de saber si 'Maestros de la costura' contará con una nueva edición en TVE, o si en cambio la presentadora se quedará fuera de la parrilla de la cadena pública definitivamente.

Con el estreno de 'Honesty House' en la noche de los lunes, Telecinco reconfigura prácticamente toda su programación de prime. Y es que los martes será la noche de 'La que se avecina', que regresa este 24 de noviembre con el estreno en abierto de su décimoquinta temporada. Tan solo falta por saber cuándo llegará 'Marusía: vientos de honor' y si 'GH VIP' se mantendrá en la noche de los miércoles o regresará a la de los jueves.

❤️‍🔥 ¿Mienten o dicen la verdad? 12 solter@s ya están listos para encontrar el verdadero amor



❤️‍🔥 Ya tenemos fecha de estreno de #HonestyHouse, el nuevo dating show con Raquel Sánchez Silva: EL PRÓXIMO LUNES a las 23:00h en @telecincoes pic.twitter.com/SZAMBUlMgd — Mediaset España (@mediasetcom) November 23, 2026

Así es 'Honesty House'

Producido por Mediaset España en colaboración con Brutal Media, parte de BBC Studios Global Productions, en este nuevo formato un grupo de 12 solteros -seis chicas y seis chicos-, seleccionados por una coach emocional según sus perfiles y expectativas y con un pasado lleno de fracasos en sus relaciones, pondrán a prueba sus sentimientos conviviendo bajo una única norma inquebrantable: la verdad absoluta. Durante esta convivencia tendrán citas y se enfrentarán a retos y desafíos creados para tratar de sanar heridas y crear vínculos sentimentales auténticos.

La búsqueda del amor verdadero por parte de los 12 protagonistas del programa girará en torno a la 'Honesty Box', el corazón del formato: una sala equipada con la tecnología de detección de mentiras más avanzada del mundo. Basada en el sistema de escáner óptico, utilizado por servicios de inteligencia internacionales, esta tecnología, que no requiere de cables ni conexiones físicas, lee el iris del ojo para medir con precisión los cambios sutiles en el diámetro de la pupila, los parpadeos y las fijaciones de la mirada y determinar si uno de los solteros o solteras está siendo honesto o no.

A lo largo de cada día de convivencia, una alarma se activará en 'Honesty House', proyectando la imagen de uno de los solteros o solteras, que deberá acudir a la 'Honesty Box' para responder a una serie de preguntas sobre la convivencia, su vida personal o sus objetivos/estrategias. El resto de la casa podrá ver la secuencia de forma simultánea, aunque desconocerán si el protagonista miente o dice la verdad.

Un lugar al aire libre, denominado ‘El Jardín de la Verdad’, servirá para que las mentiras salgan a la luz, a través de una dinámica dirigida por Raquel Sánchez Silva en la que todos los protagonistas podrán conocer cuántas verdades/mentiras se han manifestado en la ‘Honesty Box’, desatando posibles tensiones y traiciones o generando nuevos lazos y reforzando conexiones sentimentales entre las parejas.

Al final de la experiencia, solo aquellos que logren superar la mentira y ser absolutamente sinceros con la persona a la que aman, podrán salir por la puerta de la casa de la mano y con el triunfo de haber encontrado el amor verdadero.