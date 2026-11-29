Para no quedarse atrás, Mediaset ha decidido hacer este domingo un amplio despliegue informativo para cubrir las elecciones generales del 29-N. Así, el grupo ha optado por emitir un especial informativo liderado por Carlos Franganillo tanto en Cuatro como en Telecinco en simulcast a partir de las 19:30 horas.

De este modo, los dos canales de Mediaset ofrecerán el especial '29N. España decide' desde las 19:30 horas. No obstante, está previsto que en Telecinco dicho informativo concluya en torno a las 22:30 horas para dar paso a 'GH VIP: Noche de confesiones'. Después, el especial continuará en Cuatro hasta las 0:30 horas aproximadamente.

Con esta apuesta, Telecinco sufrirá algunas pequeñas modificaciones en su programación habitual al igual que pasará en Cuatro tras cancelar la emisión de 'Cuarto milenio' y relegar este domingo 'El chiringuito' de Josep Pedrerol a Energy. En el caso de la cadena principal los grandes afectados serán 'Fiesta' y 'GH VIP'. En el caso del magacín de Emma García, el espacio verá reducida su duración en hora y media al concluir a las 19:30 horas en lugar de las 21:00 horas habituales.

Mientras que los seguidores de 'GH VIP' tendrán que esperar a las 22:30 horas para disfrutar de una nueva gala con Ion Aramendi. Dicha entrega acogerá una doble salvación que convertirá la primera expulsión de la edición en un duelo entre dos nominados. Además, los habitantes de la casa protagonizarán una ronda de posicionamientos.

Belén Esteban estará en el plató, donde recibirá una noticia muy deseada por su parte, en una entrega que contará también con la presencia de Alejandra Rubio y Anabel Pantoja, entre otros colaboradores. Por otro lado, los concursantes tendrán que enfrentarse a un difícil dilema que les obligará a decidir quiénes recuperan todas sus maletas y quiénes se quedan sin ellas. Además, tendrán la oportunidad de visionar imágenes de los conflictos que han protagonizado durante los primeros días de convivencia. ¿Conseguirán resolver sus diferencias?

Carlos Franganillo liderará el especial informativo en Telecinco y Cuatro

Con Carlos Franganillo al frente, el especial contará con equipos de directo desplegados por toda España para informar desde los principales escenarios de la noche electoral y reunirá en plató a expertos y analistas políticos para abordar la evolución de los resultados, el análisis de los resultados electorales, las posibles mayorías parlamentarias y el escenario político que arrojen las urnas.

Franganillo estará acompañado en plató por Diego Losada, que mostrará a través de distintos recursos gráficos la evolución del escrutinio, la distribución de escaños, las posibles mayorías parlamentarias y los escenarios de pactos que se perfilen a medida que avance el recuento.

El programa especial contará también con una mesa de análisis en plató integrada por expertos en información política entre los que figuran Francisco Camas, politólogo y director de Investigación de Opinión Pública de Ipsos España; los periodistas Rodolfo Irago, María Claver y Cristina de la Hoz; y Alberto Sotillos, sociólogo y experto en comunicación política. A ellos se sumarán Susana Camacho y Carlota Núñez, periodistas de Noticias Cuatro que cubren habitualmente la información del Partido Popular y del PSOE, respectivamente.

A lo largo de la noche, el programa realizará además conexiones en directo con los directores de las principales cabeceras de la prensa española, que ofrecerán su análisis de los resultados y avanzarán las portadas del día siguiente y las noticias más destacadas de la cita electoral.

Los Servicios Informativos de Mediaset España desplegarán equipos de directo en distintos puntos de la geografía nacional para seguir sobre el terreno el desarrollo de la noche electoral, recoger las primeras reacciones a los resultados y trasladar al espectador las comparecencias de los principales líderes políticos.

Ángeles Blanco estará en el exterior de la sede del Partido Popular y Mónica Sanz en el de la sede del PSOE, mientras que Lorenzo García-Campoy e Iñaki Aguado, periodistas que habitualmente cubren la información de ambas formaciones, estarán en el interior de sus respectivas sedes.

Así queda la programación de Telecinco este domingo 29 de noviembre: