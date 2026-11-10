Susanna Griso va un paso más lejos al decir por qué cree que Broncano ha sido "rehén" de una estrategia de RTVE y el PSOE

Todas las televisiones han tratado la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal en 'La Revuelta' de RTVE. Susanna Griso ha opinado con firmeza desde 'Espejo Público' sobre el criticado planteamiento de la misma y ha puesto el acento en el cambio de registro del humorista, que abandonó su faceta de cómico para enfundarse en el traje de periodista.
Pero al no ser Broncano un profesional de la información ni 'La Revuelta' el formato adecuado para una entrevista de ese corte, el error fue mayúsculo porque, a juicio de muchos, ese tono contribuyó a que el dirigente de la ultraderecha quedara blanqueado y naturalizado ante los 4,8 millones de televidentes que sintonizaron la emisión. Récord histórico.
"Muchos esperábamos que Abascal entrase con lanzallamas a 'La Revuelta' y lo cierto es que se encontró con un cómico intentando entrevistar como un periodista y a un público militante, a la medida del entrevistado, que le ovacionaba al grito de 'presidente, presidente'", ha comentado en primera instancia Susanna Griso.
Acto seguido, la presentadora de Antena 3, que se ha preguntado cómo se ha prestado a un público ad hoc, ha aseverado que Broncano "le puso en bandeja una entrevista, si podemos llamarla entrevista, que le habrá cosechado muchos apoyos a Abascal". Y no se ha quedado ahí: "RTVE le ha puesto a Vox la alfombra roja".
"Debatíamos hasta qué punto un cómico tiene que hacer una entrevista. Yo soy partidaria de que los políticos vayan a programa de entretenimiento eh, pero sí que es cierto que no entiendo que Broncano dejase el traje de cómico para ponerse a hacer de periodista porque eso al final es complicado", ha comentado Susanna Griso.
Más tarde, la conductora de 'Espejo Público' ha planteado la posibilidad de que existiera laboratorio político en este modo de proceder por parte de TVE y 'La Revuelta': "¿Y hasta qué punto esas condiciones que acepta RTVE le vienen bien el PSOE para debilitar al PP? La teoría es que hubo una estrategia de pinza elaborada desde Moncloa. Yo creo que Broncano fue rehén de esa estrategia, y parece evidente que se buscaba eclipsar a Feijóo".
Por último, y tras lanzar esta teoría, Susanna Griso ha lamentado que Broncano se haya convertido en una diana: "Qué poco me gustan los linchamientos, en este caso con Broncano. Creo que ha sido víctima de una estrategia de RTVE, con el objetivo de darle alas a Vox para debilitar al PP. Es rehén de TVE y Pedro Sánchez".
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