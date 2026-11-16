Susanna Griso señala lo que cree que esconde la entrevista de Pedro Sánchez en La Séptima y cuál es su estrategia detrás: "Está todo marcado"

Pedro Sánchez concedió este domingo posiblemente su entrevista más personal y alejada de la política de todas las que ha concedido, tanto en la precampaña como las que está dando ahora antes de las elecciones del 29-N. Y precisamente, sobre el motivo por el que el Presidente del Gobierno apostó por 'Fuera de control' en La Séptima se ha mojado Susanna Griso este lunes en 'Espejo Público'.

"Hemos visto como Pedro Sánchez se multiplica en entrevistas televisivas, cada vez más desenfadadas. La última ha sido en La Séptima, en el programa 'Fuera de control' en el que ha contado cómo se enamoró de Begoña Gómez", ha empezado señalando la presentadora de Antena 3 al dar paso a un breve resumen de las declaraciones de Sánchez en el espacio de Alba Carrillo y Marta Márquez.

Así, 'Espejo Público' ha recogido cómo Pedro Sánchez contó sus inicios con Begoña Gómez y cómo dio la cara por su mujer ante el caso que le ha llevado a sentarse frente a la justicia. También ha recordado lo que contó sobre el día a día en La Moncloa y cómo es la casa en la que viven los presidentes del gobierno en nuestro país y también su faceta como suegro con el novio de una de sus hijas.

A la vuelta del vídeo, el periodista José Peláez se ha mostrado muy crítico con esta entrevista y su contenido. "Esto de los genes árabes de Abascal me parece absolutamente patético y además lo dice como un insulto. En primer lugar, yo no sé lo que son los genes árabes", ha confesado el tertuliano. "La herencia árabe-española que criminaliza precisamente Vox", ha tratado de explicarle Pilar Velasco.

"En cualquier caso el machismo de lo de Begoña Gómez. ¿Pero quién es Begoña Gómez? Es que no nos interesa. En un mitin del PSOE tendrían que estar cargos del PSOE. Es que Begoña Gómez no ha sido elegida por nadie, no tiene ningún otro interés que ser la mujer de. Es un acto grande de machismo poner a la mujer del presidente a hablar cuando hay mujeres preparadas dentro del PSOE", ha añadido el colaborador. "Otros ya lo habían hecho. Ana Botella acompañaba a Aznar antes de dedicarse a la política", le ha replicado Gema López.

"Y luego como hablan de Ayuso. El otro día en 'El perro andaluz' diciendo que si quería estar dentro de ella o él dentro de ella con connotaciones sexuales impropias para una presidenta de una comunidad", ha agregado también Peláez en 'Espejo Público'. "¿Pero quién empezó ese juego? Fue Ayuso en este programa diciendo que Pedro Sánchez tiene narcotizadas a las mujeres y que con ese poder narcótico todas caemos rendidas a sus pies y le votamos", le ha corregido de nuevo Gema López. "No dijo todas, dijo algunas", ha querido matizar Susanna Griso.

Susanna Griso señala la clave de la entrevista de Sánchez con Alba Carrillo

Susanna Griso y Toni Cantó en 'Espejo Público'

Justo después, Susanna Griso ha tenido que morderse la lengua para no hacer un comentario tal y como ella mismo ha reconocido. "Por ejemplo, bueno me ahorro el comentario. Me ahorro lo que iba a decir ahora", ha expresado la presentadora entre risas. "Es que no quiero matar al mensajero", ha añadido sin querer revelar a que se iba a referir en su argumento.

Por su parte, Ana Iris Simón ha apostillado que para ella Alberto Núñez Feijóo lo está haciendo muy bien en los últimos días mostrándose como una "persona seria y aburrida" porque en su opinión es lo que deben hacer los políticos. "Yo creo que les iría mucho mejor si se muestran como personas serias y aburridas y si dejasen de hablar de su vida privada sobre todo en estos términos de 'es que quieren que la mujer del presidente se quede en casa'. Oiga no, hemos tenido mujeres de presidentes como Carmen Romero o Ana Botella que no se han quedado en casa", ha añadido la tertuliana.

Finalmente, Susanna Griso ha querido dar en la clave de por qué Pedro Sánchez ha dado la entrevista en 'Fuera de control' después de escuchar a Toni Cantó llamarle "masajazo". "No nos olvidemos de que estamos en una campaña de al igual que del viaje al centro, en la humanización de Pedro Sánchez, es que esto está todo marcado. Lo que quieren es que parezca más persona", ha sentenciado la presentadora. "Lo que quieren es no hablar de política ni gestión y hablar de tonterías", ha aseverado José Peláez. "Claro, de emociones", ha concluido Griso.