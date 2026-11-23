El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto la última semana de campaña ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con una entrevista a Susanna Griso en 'Espejo Público', siendo la primera en televisión tras el debate cara a cara con Pedro Sánchez del pasado jueves.

El político gallego se ha sentado en el plató del programa de Atresmedia apenas cinco días después de la visita de su máximo adversario y solo unas horas antes de su anunciada intervención en 'Informativos Telecinco' con Carlos Franganillo, que también le recibirá en el estudio este lunes por la noche.

Además, la gira televisiva del líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno se podría extender a RTVE contra todo pronóstico, pues, según publican medios afines a la formación, habría accedido a ser entrevistado por Silvia Intxaurrondo en 'La hora de La 1' tres años después de la polémica por el bulo de las pensiones. No obstante, la propia periodista ha aclarado que, por el momento, esa confirmación oficial no se ha producido.

Pero antes de afrontar ese hipotético reto, el dirigente popular se ha puesto al servicio periodístico de Susanna Griso en Antena 3, que, en esta ocasión, se ha colocado en la diana del espectador para comprobar si aplicaba el carácter incisivo que empleó con Pedro Sánchez la semana pasada, cuando la charla acabó transmutando en un debate.

Es cierto que la comunicadora le ha apretado sobre asuntos espinosos como violencia de género, la Ley de Suelo, la Ley de Eutanasia o su política migratoria. Aunque, eso sí, se ha detectado un carácter mucho más benevolente y alejado de esa postura combativa que Griso sí ejerció con el dirigente socialista.

Feijóo: "TVE parece una televisión norcoreana y tenemos que volver a cumplir la ley"

En mitad de la conversación, la periodista le ha espetado que esta entrevista solo era interesante si le trataba como futuro de Presidente del Gobierno y, por ello, entre otras cosas, le ha preguntado por sus planes con las empresas públicas. En particular, con RTVE, tan en el punto de mira del PP y Vox en los últimos tiempos, con señalamientos y amenazas continuas.

"TVE parece una televisión norcoreana y tenemos que volver a cumplir la ley", ha respondido de entrada. "Hay una serie de productoras que se están forrando con dinero público con independencia de su audiencia y los informativos son una vergüenza", ha sentenciado Feijóo, atacando así a sus profesionales y deslizando un desmantelamiento de la Corporación si logran alcanzar el Gobierno el próximo 29-N.