Susanna Griso ha recibido a Pedro Sánchez en el plató de 'Espejo Público' 48 horas después de la polémica entrevista con Carlos Franganillo en 'Informativos Telecinco', que se vio deslucida por el descontrol en los tiempos y los rifirrafes que protagonizaron el periodista y el dirigente socialista en medio de un clima de hostilidad que fue muy cuestionado por la audiencia.

Sin embargo, aunque la presentadora de Antena 3 ha sido diana de críticas por convertir la entrevista en un debate y pese a que también ha habido algún encontronazo, en este caso la sensación general ha sido que Sánchez ha salido más airoso que en Mediaset y que Griso ha podido abordar todos los asuntos previstos. Por ello, le han felicitado sus colaboradores una vez ha concluido el encuentro con el Presidente.

Sin embargo, ante las comparaciones con Franganillo, Susanna Griso ha querido hacer un importante inciso en pleno directo: "En la entrevista de Carlos Franganillo yo creo que él saltó, estuvo más irascible y eso es algo que su equipo ha trabajado seguro para que no se mostrase así en esta entrevista porque no le conviene".

"Franganillo reconoció que se le fueron los papeles y tú no los has perdido", se ha planteado en la mesa de 'Espejo Público'. Y ahí la comunicadora ha roto una lanza en favor de su compañero de profesión: "Vamos a ser justos. Yo he tenido una hora eh". Y es que, efectivamente, el director de 'Informativos Telecinco' contó con poco más de media hora de tiempo.

Al hilo, Susanna Griso ha revelado la trastienda y ha compartido que, realmente, la entrevista con Pedro Sánchez estaba prevista para las 10:00 de la mañana y no para las 09:00 horas como así ha ocurrido. "Debo decir que, cuando a mí me adelantan la entrevista, porque tenía que haber sido a las diez pero me pidieron desde Moncloa que fuese a las nueve de la mañana, dije: 'vale, pero me tenéis que dar unos minutos más'", ha desvelado.

Una petición fundamental para la conductora de Atresmedia "porque si no, me habría pasado exactamente igual que a Carlos Franganillo": "No tienes tiempo de preguntar todas las cosas que han pasado en estos tres años". "Cuando en el equipo nos planteamos cómo hincar el diente a esta entrevista, yo tenía muy claro que el principal opositor a su propia gestión era él mismo y la hemeroteca. Y debíamos recuperar algunas de sus declaraciones", ha añadido, defendiendo el uso de archivo en la charla con Sánchez.

En paralelo, y siguiendo con las equiparaciones en fondo y forma con Franganillo, Susanna Griso ha aireado que "por lo que me cuentan, Pedro Sánchez tuvo un estallido después". Ha sido cuando Susana Díaz ha entrado en directo para aplaudir el trabajo de la periodista: "No has defraudado. No era fácil hacer una entrevista 48 horas después de la de Franganillo y que se tocaran más temas y en otro tono. Tú has preguntado de todo, has sido contundente e incisiva, y él no ha perdido los papeles. Los dos habéis hecho una entrevista que está muy por encima de lo que se podía esperar".

Así, tras escuchar a su tertuliana, Griso ha comentado que en Telecinco "se le vio tenso y molesto porque entendía que no se le dejaba hablar y que había sido una encerrona". "E insisto en que me consta que luego hubo bronca. Más de uno se llevó un tirón de orejas y no va por Franganillo, sino por el equipo de Pedro Sánchez", ha detallado. "Y entiendo que le habrán preparado en la trastienda para que no se le viera irascible por mucho que yo le hiciera preguntas incisivas e incómodas", ha agregado, deslizando que todo ha estado mucho más "calculado" con respecto a Franganillo.

"Yo lo que no quería era abonar el victimismo porque, si le hago una encerrona, la lectura hubiese sido: 'cómo son, son medios hostiles, la fachosfera, no dejan hablar…'", ha subrayado Susanna Griso. Por su lado, Rafa Latorre, el presentador de 'Más de uno' en Onda Cero, se ha acercado al plató para hacer un apunte sobre dicha entrevista: "Él quería proyectar una imagen muy distinta a la de Telecinco, donde se le vio un tono muy crispado".