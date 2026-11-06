'Supervivientes All Stars' anuncia la expulsión más demoledora hasta ahora, a solo una semana de la gran final: "Estamos muy tristes"

'Supervivientes All Stars 2026' ha afrontado una de las expulsiones más amargas de la edición al producirse exactamente a una semana de la gran final, que se disputará el próximo jueves 12 de noviembre, a partir de las 21:45 horas, como así ha confirmado Telecinco oficialmente.

La eliminación se ha debatido entre Yola Berrocal y Chiqui, dos grandes protagonistas de la temporada. Las dos robinsonas han llegado hasta el proceso final de la votación tras la liberación de Asraf Beno en la ceremonia de salvación del pasado martes en 'Tierra de Nadie'.

Esta vez, y a diferencia de lo ocurrido en anteriores semanas, el duelo no ha estado nada reñido, porque los porcentajes mostrados respecto al televoto en la app de Mediaset Infinity han sido extraordinariamente dispares: con un 64% para la más votada frente al 36% de la expulsada.

Con estos resultados, ha quedado demostrado que la audiencia no tenía ninguna duda respecto a su veredicto, que se ha resuelto con la salvación de Yola Berrocal frente a Chiqui, que automáticamente se ha convertido en la fulminada de 'Supervivientes All Stars 3'. "Estamos muy tristes porque las dos habéis sido parte fundamental de esta edición", ha admitido Jorge Javier Vázquez antes de proclamar la decisión definitiva de los espectadores.

La ya exconcursante ha puesto punto final a su experiencia en Honduras en el peor momento posible: a escasos siete días de celebrarse la final que coronará al ganador o ganadora de los 50.000 euros de premio. En consecuencia, Chiqui se ha quedado fuera de vivir la recta final del concurso y la que, sin duda, es la fase más emocionante de toda edición de 'Supervivientes'.