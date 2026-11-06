'Sueños de Libertad', avance semanal en Antena 3: Un imprevisto en la boda de Andrés y Valentina, en los capítulos del 9 al 13 de noviembre

'Sueños de libertad' sigue triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión tras cerrar octubre con un 14,2% de share y 1.204.000 espectadores de media. Además, encara ya el desenlace de su tercera temporada tras la incorporación de nuevos actores a su reparto, revolucionando varias de sus tramas principales como es el caso de Almagro San Miguel (Hugo Brossard) y David Janer (Josema).

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 9 y el viernes 13 de noviembre a continuación:

Avance del capítulo 685 de 'Sueños de libertad' del lunes 9 de noviembre

Mabel y Josema en 'Sueños de libertad'

Salva se encuentra a su padre borracho en la cantina y Tomás vuelve a mostrarse culpable de toda la tragedia familiar y el tormento que le dio a su mujer. El cantinero le promete a su padre que van a salir adelante y le ayudará a superar sus problemas con el alcohol. Después Salva recurre a don Agustín para encontrar una solución para el alcoholismo de su padre y le propone que su padre pueda ir a un monasterio.

Félix Cifuentes insiste con su chantaje a Gabriel: o le entrega 150.000 pesetas a lo largo del día o le revelará toda la verdad a Hugo Brossard del sabotaje a la sala de máquinas que acabó con la muerte de un trabajador. Y finalmente, Gabriel accede a la extorsión. Paralelamente, Andrés y Damián piden ayuda a Pablo para poder acceder al despacho de Gabriel y poder inspeccionar y descubrir lo que ocultan.

Nieves se encara con Mabel y la reprende por su actitud irascible y sus malas formas y también le hace ver que debe tratar de no refugiarse únicamente en los estudios. Madre e hija acuerdan acudir a un concierto juntas. Pero finalmente, la enfermera cancela el plan y Mabel tiene una cita inesperada al pedirle a Josema que acuda con ella al concierto.

Bianca acude a la fábrica para pedirle disculpas a Fina por su último desencuentro por la selección de las fotografías y le asegura que nunca dudó de su talento y firman la paz antes de la exposición. Por su parte, Claudia pregunta a Don Agustín sobre su relación con Sor Amparo y su pasado en Guinea pero el párroco se muestra esquivo con sus preguntas.

Begoña se cita con Javier Moreno, el supuesto padre del hijo que espera Beatriz. Tras su encuentro, la enfermera cree haberse encontrado con la ex pareja de la niñera cayendo en su trampa y la de Gabriel. Después, Begoña acerca posturas con Beatriz y termina perdonándola y se dan un abrazo.

Tasio no duda en reprocharle a Valentina que haya accedido a no invitar a Paula a su boda y ambos terminan teniendo un fuerte desencuentro con lluvia de reproches y ataques. Ella le dice que es egoísta y mala persona y él le acusa de ser muy mala amiga. Por último, Miguel aparece por sorpresa en la misa en homenaje a Mateo y acompaña a Claudia en este duro trance.

Avance del capítulo 686 de 'Sueños de libertad' del martes 10 de noviembre

Paula y Valentina en 'Sueños de libertad'

Andrés se enfrenta con Tasio después de descubrir que tuvo una discusión con Valentina y le reprochó ser una mala amiga por no invitar a Paula a su boda y Damián no duda en volver a echar la bronca a su hijo. Mientras, Paula y Salva se refugian el uno en el otro ante sus problemas: ella al sentirse de nuevo sola y él por los problemas de su padre.

Beatriz le confiesa a Gabriel que han conseguido convencer a Begoña de que el falso Javier Moreno existe y que poco a poco está consiguiendo que vuelva a confiar en ella. Él le pide que no bajen la guardia porque se están jugando mucho como ella descubra toda la verdad.

Pablo tiende una trampa a Gabriel para conseguir que Andrés pueda acceder a su despacho y poder inspeccionarlo. Y tras ello, Andrés descubre el pago de su primo de 150.000 pesetas a una empresa desconocida y no duda en compartirlo con Damián y con Pablo, que confirma que el que ha recibido dicha cantidad ha sido Félix Cifuentes.

Mabel y Josema comparten lo bien que se lo pasaron en su cita sorpresa. Tras la charla, él empieza a darse cuenta de que Mabel es el tipo de mujer que realmente le gusta. Mientras, Mabel vuelve a hablar con Valentina sobre sus sentimientos y le expresa que quizás ha llegado el momento de sincerarse con él.

Salva le agradece a don Agustín que le haya ayudado a encontrar un monasterio para que su padre pueda superar su alcoholismo. Y Tomás se despide de su hijo y no duda en entregarle un importante objeto personal antes de marcharse. Por su parte, Sor Amparo trata de hablar con don Agustín pero él sigue rehuyéndola pues sigue sin superar lo que pasó entre ellos en Guinea.

Claudia no para de pensar en Mateo y en el hijo que perdió tras el accidente y no duda en compartir su deseo de convertirse en madre con Miguel. Por último, Tasio vuelve a hacer de las suyas y llega borracho a casa y se atreve a encararse con Andrés y le amenaza con exponer su amor por Begoña ante Valentina. Tras ver la discusión de sus hijos, Damián termina sufriendo un golpe de Tasio que le hace caer al suelo y quedarse semi inconsciente.

Avance del capítulo 687 de 'Sueños de libertad' del miércoles 11 de noviembre

Fina y Bianca en 'Sueños de libertad'

Gabriel trata de ganarse de nuevo a Julia y le informa de que puede acudir a la boda de su tío Andrés pero la niña teme que su padrastro vuelva a cambiar de opinión y prefiere no ilusionarse. Mientras, Begoña decide no acudir al enlace.

Tras recuperar el conocimiento, Damián se enfrenta con Tasio por seguir liándola cada vez que tiene problemas personales. Al día siguiente, Tasio coincide con su padre y con Digna en el desayuno y acuerdan no contar nada de lo sucedido la noche anterior. Pero lejos de quedarse en ese incidente, padre e hijo vuelven a discutir.

Don Agustín le hace ver a Salva que tiene que seguir confiando en su padre porque él es su única esperanza. En el dispensario, Miguel empieza a mostrar su miedo en no estar a la altura y no poder cumplir el deseo de Claudia de convertirse en madre. Por su parte, Manuela se confiesa con su sobrina Claudia sobre la cita que mantuvo con Eduardo en Pelahustán. Después, Eduardo le pide una nueva cita a Manuela.

Tasio le revela a Paula su discusión con Andrés y cómo acabó dándole un puñetazo sin querer a Damián. Al saberlo, la dependienta no duda en reprender a su pareja por haber llegado a ese límite y por haberse enfrentado también con Valentina poniéndola a ella en un mal lugar.

Marta trata de tranquilizar los nervios de Fina por su exposición en Madrid junto a Bianca pues la fotógrafa está empezando a dudar sobre su arte. Tras ello, Fina no duda en invitar a Marta para que asista a la exposición y poder tener a alguien cercano a su lado.

Mabel le propone un nuevo plan a Josema pero el arquitecto la rechaza. Por último, Andrés le reconoce a Damián que no sabe si podrá perdonar a Tasio por todo lo que ha hecho. Y paralelamente, su padre propone encargarse él del asunto de Félix Cifuentes y saber por qué Gabriel le ha pagado 150.000 pesetas.

Avance del capítulo 688 de 'Sueños de libertad' del jueves 12 de noviembre

Fina, Bianca y Digna en 'Sueños de libertad'

Marta piensa en si acudir a la exposición de Fina y acompañarla en un día tan especial o dejar de meterse en su nueva vida y le confiesa a Andrés que verla junto a Bianca le haría más daño que otra cosa. El resto de la familia si que acude a la exposición para mostrarle su apoyo a la fotógrafa al igual que Claudia y Valentina.

Tasio le pide perdón a Paula por haberle puesto en problemas y le confiesa que el único error que han cometido es haberse enamorado y ella le deja claro que no podría estar sin él y le insta a que pida perdón a su padre y a su hermano y retome su relación con la familia.

Miguel acude a ver a Eduardo y aprovecha para preguntarle sobre la paternidad y durante la conversación le deja entrever de forma velada que teme que los hijos que pueda tener con Claudia salgan como él. Paralelamente, Eduardo está deseoso de tener una nueva cita con Manuela pero una petición de Digna impide que se lleve a cabo.

Damián consigue que Félix Cifuentes acceda a reunirse con él pese a que la última vez que estuvo en su casa Andrés acabó amenazándole. Tras ello, Damián trata de negociar con el abogado y le dobla la apuesta que le pagó Gabriel a cambio de que le cuente por qué Gabriel le ha contratado a través de su empresa pero Cifuentes se niega a responder. Tras descubrir su plan, Marta y Pablo le recriminan su jugada.

Don Agustín imparte su charla prematrimonial a Andrés y a Valentina y no duda en dejarles claro que la intimidad entre ellos es exclusiva tiene que ser dentro del matrimonio y con la única finalidad de la procreación. Por su parte, Sor Amparo acude a Don Agustín para pedirle una colaboración con la Casa Cuna pero él sigue rechazándola y ella no duda en preguntarle qué fue del hombre que conoció en Guinea.

Tras su conversación con Damián, Félix Cifuentes vuelve a visitar a Gabriel y no duda en jugar sus cartas: o aumenta la cifra de lo que le ofrece su tío o le revelará el motivo del pago. Por último, Josema sigue rechazando a Mabel y opta por pedirle a Nieves que le presente a alguna otra amiga que no sea Silvia para evitar pensar en la hija de sus amigos.

Avance del capítulo 689 de 'Sueños de libertad' del viernes 13 de noviembre

Mabel, don Agustín y Salva en 'Sueños de libertad'

Miguel le pregunta a Claudia por la exposición de Fina y ella le reconoce que no entendió las fotografías de su amiga.

Damián lee una noticia demoledora en el periódico que trastoca todos los planes para la boda de Andrés y Valentina. Este imprevisto complica todos los planes para el enlace.

Don Agustín acude a Salva para conocer su opinión sobre él y si cree que sigue siendo alguien útil para toda la colonia o si es alguien que es percibido como un egoísta. Y es que parece que lo que le dijo Sor Amparo sobre cómo había cambiado le ha hecho replantearse su actitud y le confiesa a la monja que quiere poner en marcha un comedor social.

Digna trata de mediar entre Tasio y Damián y le hace ver a Tasio que hará falta algo más que una simple disculpa para que su padre pueda perdonarle.

Gabriel se encara con Damián y le hace ver que con la edad que tiene debería retirarse y no tendría que preocuparse tanto por sus finanzas. Después, Gabriel también se enfrenta con Félix Cifuentes tras su nueva extorsión. Mientras, Beatriz señala a Begoña ante Gabriel como la confidente de Damián.

Tasio se disculpa con Andrés y Valentina. Y finalmente, Damián cree que hay que tomar serias medidas con Tasio para evitar que vuelva a cometer ni un solo error ni problema a la familia.