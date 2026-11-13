'Sueños de Libertad', avance semanal en Antena 3: Gabriel secuestra a sus hijos en los capítulos del 16 al 20 de noviembre

'Sueños de libertad' sigue triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión tras haber cerrado octubre con un 14,2% de share y 1.204.000 espectadores de media. Además, encara ya el desenlace de su tercera temporada con algunas incorporaciones como la de David Janer (Josema) o Fátima Baeza (Sor Amparo), entre otros.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en el horario de sobremesa en Antena 3, entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre, a continuación:

Avance del capítulo 690 de 'Sueños de libertad' del lunes 16 de noviembre

Damián se encara con Gabriel en 'Sueños de libertad'

Digna le pide a Damián que se tome las cosas con Tasio con calma por el bien de su salud. Por su parte, Andrés informa que Tasio les ha pedido perdón tanto a Valentina como a él y que ha hecho las paces con su hermano y pide darle un voto de confianza. Pero el gran quebradero de cabeza es dónde celebrar la boda tras el incendio del Balcón del Archiduque y Andrés empieza a valorar hacerlo en Madrid. Aunque Digna propone hacerlo en la casa familiar

Gabriel no duda en preguntarle a Begoña si fue ella quién avisó a los De La Reina de su reunión con Félix Cifuentes y ella lo niega de forma rotunda. Y Julia presencia la discusión y le pide a su madre que le revele toda la verdad de lo sucedido recordándola que acordaron no tener secretos entre ellas.

Marta acude a la exposición de Fina y la fotógrafa le muestra su malestar al comprobar que sus fotografías no están teniendo una buena recepción y Marta no duda en animarla felicitándola por su trabajo y Bianca hace lo mismo. Por otro lado, don Agustín ayuda a Sor Amparo y junto a Salva y Claudia saca adelante el proyecto del comedor social.

Miguel le pregunta a sus padres si hay algún familiar que tuviera autismo pues sigue preocupado porque los hijos que pueda tener con Claudia hereden sus problemas y Nieves le habla de un tío suyo. Tras ello, el doctor se desahoga con Eduardo, quien también le revela cosas de su pasado y deja entrever que no puede tener pareja porque siempre acaba mal

Damián no deja de darle vueltas a sus problemas con Tasio y le hace una inesperada petición a Marta para conseguir alejar a su hijo de Paula: propone enviar a la dependienta a otra tienda. Tras ello, ambos acuerdan proponerle a Paula un puesto como encargada en una tienda de Granada pero ella se niega porque quiere quedarse en Toledo cerca de Tasio. Y Marta le confiesa a la joven que mediará para que Tasio y su padre hagan las paces. Paralelamente, Valentina le muestra su apoyo a Paula y ambas hacen las paces.

Mabel y Josema vuelven a compartir un momento de intimidad justo antes de que Salva les interrumpa. Eso provoca que el arquitecto descubra que Mabel y el cantinero fueron pareja gracias a Miguel mientras el doctor trata de investigar cosas sobre el tío Genaro. Y después Mabel y Josema están a punto de besarse. Por último, Julia le revela a Andrés que Gabriel sospecha que Begoña le espía con sus asuntos de trabajo.

Avance del capítulo 691 de 'Sueños de libertad' del martes 17 de noviembre

Fina y Bianca, enfrentadas

Después de tener otro enfrentamiento con Gabriel la noche anterior, Damián llama a Félix Cifuentes pues cree que tienen que cerrar su pacto y no tarda en comunicárselo a Marta. Mientras, ella le confiesa a su padre que Paula ha rechazado la propuesta para enviarla a Granada y le hace ver que no hay nada que hacer para que Paula y Tasio rompan su relación.

Por su parte, Andrés se encara con Gabriel y le deja claro que Begoña no tiene nada que ver y le pide que la deje en paz y que fue él quien se coló en su despacho y encontró la carta de pago al abogado. Pero después, Gabriel llega a la conclusión de que fue Pablo Salazar el que hizo de espía y no duda en amenazarle y dejarle claro que lo pagará caro. Y Beatriz empieza a darse cuenta de que Gabriel nunca dejará a Begoña.

Fina se queda muy sorprendida al ver las críticas que está recibiendo por su exposición. Las buenas noticias para la fotógrafa chocan con las que recibe por su parte Bianca. Algo que provoca que ambas tengan un pequeño desencuentro. Y es que la pintora no sale bien parada de dicha exposición. Por su parte, Miguel habla con Claudia y le cuenta que sus hijos podrían heredar su autismo. Mientras, Nieves se preocupa porque su hijo se obsesione con la genética.

Manuela prepara una sorpresa para Eduardo y el chófer se muestra esquivo con ella y Manuela le pide que sea claro pues no entiende su cambio de actitud y él le pide tiempo para poder aclararse. Por su lado, Sor Amparo le pide explicaciones a don Agustín sobre por qué se fue de Guinea y el cura le hace una inesperada confesión.

Félix revela información importante a los De la Reina sobre su reunión con Gabriel y les confiesa que su intención solo era chantajearle a cambio de su silencio con respecto a la implicación de Gabriel en la explosión de la sala de calderas. Tras ello, Damián se siente estafado. Aunque Andrés cree que todavía hay una posibilidad de acabar con su primo.

Tasio intenta hablar con Damián para disculparse por lo sucedido y descubre la oferta que Marta le hizo a Paula. Por último, Mabel le revela a Valentina que estuvo a punto de besarse con Josema y empieza a creer que puede tener una posibilidad con él. Sin embargo, el arquitecto trata de dejarle claras las cosas para que no haya malentendidos.

Avance del capítulo 692 de 'Sueños de libertad' del miércoles 18 de noviembre

Damián y Gabriel en 'Sueños de libertad'

Damián comparte con Marta su deseo de acabar de una vez por todas con Gabriel y conseguir que acabe en la cárcel y ella le dice que tiene que contarle todo a Tasio y tratar de hacer las paces con él pero Damián no da su brazo a torcer y ella se compromete a mediar entre ellos. Después, Marta habla con Tasio y le pide que esté a la altura con Paula y no le rompa el corazón y que sea sincero con su padre.

Manuela comparte con Claudia su malestar tras el rechazo de Eduardo y la dependienta aconseja a su tía que se olvide del chófer y se busque a otro hombre. Pero después, el chófer se disculpa con el ama de llaves y le pide una nueva oportunidad. En la cantina, Miguel le hace una pregunta a Salva que le incomoda al decirle que tenga cuidado con el alcohol y no le pase lo de su padre.

Bianca se sube por las paredes tras las malas críticas que está recibiendo por su exposición y le culpa a ella y su relación con Marta de haber descuidado su trabajo. Tras ello, Fina discute con la pintora por sus celos profesionales y le pueda más su ego y le deja claro que ya no la cree y que ha perdido su confianza en ella. Después, Fina tiene un momento de confesión con Marta reviviendo su pasado.

Damián y Andrés se reúnen con Félix Cifuentes y le hacen un nuevo pago para conseguir que Gabriel caiga. El que fuera abogado de Antoine Brossard les revela que tiene pruebas para convencer a Hugo de que Gabriel es un asesino pero a cambio pide el doble de dinero y los De La Reina aceptan siempre que consiga que Hugo le crea y Gabriel sea despedido. Tras ello, Damián acude al despacho de su sobrino para advertirle que o dimite o será el francés quien le despida.

Josema hace las maletas y les revela a los Salazar su decisión de abandonar su casa para marcharse a un hotel mucho más cerca de la colonia. Pero Pablo y Nieves no entienden su repentina decisión y tratan de convencerle para que siga con ellos. Por su parte, Miguel habla con Claudia para hacerle ver lo difícil que sería tener hijos con autismo y lo duro que es ver que esa persona no encaja. Pero la dependienta le para los pies y le dice que no tienen que precipitarse y que estaría encantada de tener hijos con él.

Begoña interrumpe la prueba del vestido de Valentina pues ha acudido para llevarse a Julia. ¿Qué siente al ver a la futura esposa de su amor con él? Finalmente, Tasio da el paso y le hace una inesperada confesión a Damián y le revela lo que pasó la noche en la que murió Antoine Brossard y que él es culpable de su ataque al corazón cuando intentó salvar la empresa.

Avance del capítulo 693 de 'Sueños de libertad' del jueves 19 de noviembre

Manuela y Eduardo dan un paso en su relación

Beatriz no duda en decirle a Gabriel que está demasiado obsesionado con su tío y él comparte con ella el plan de Damián para acabar con él junto a Félix Cifuentes. Pero él no está dispuesto a marcharse de Toledo y le pide ayuda para llevar a cabo un plan arriesgado con el que frenar a los De La Reina.

Damián comparte con Marta y Digna su encuentro con Gabriel y cómo por fin parece que le van a ganar la partida. Aunque no todo son buenas noticias tras la confesión de Tasio. Después, trata de disimular con Digna para evitar que descubra la verdad de su conversación. Lo que si le revela es su preocupación porque Tasio sea la peor versión de si mismo como le pasó también a Jesús.

Mabel descubre que Josema quería marcharse a un hotel aunque finalmente sus padres lograron convencerle para que se quede. Después le aconseja a su hermano que intente pasar más tiempo con niños para que se convenza de que puede ser un buen padre. Tras ello, Miguel se ofrece a Claudia para ayudarle en la casa cuna y cuidar de los niños cuando pueda.

Tere interrumpe a Manuela y Eduardo cuando están a punto de besarse y ambos deciden poner normas a su relación: tener cuidado en el trabajo. Por su parte, Tasio le revela a Paula que le confesó a su padre que fue él quien mató de forma indirecta a Antoine Brossard y muestra su preocupación por cómo pueda afectar todo esto a su relación con él.

Damián empieza a sufrir problemas de visión. ¿Tendrán que ver con el golpe y la caída? Pero él trata de disimular sobre sus problemas de salud. Por su parte, Andrés comparte con Begoña la más que probable destitución de Gabriel como director de la fábrica tras su acuerdo con Félix Cifuentes. Tras ello, ella le pide tiempo para poder asimilarlo todo y le deja claro que no va a permitir irse de Toledo.

Damián le deja claro a Tasio que él no es nadie para perdonarle lo que ha hecho y le dice que tiene que aprender a convivir con su conciencia y hasta que punto está dispuesto a pagar por sus actos. Por último, Begoña llega muy nerviosa a casa de los De La Reina tras comprobar que Julia no se ha presentado y que Juanito tampoco está en su casa. Lo peor llega cuando Andrés revela que Gabriel se ha marchado de viaje con ellos.

Avance del capítulo 694 de 'Sueños de libertad' del viernes 20 de noviembre

Marta y Begoña, preocupadas en 'Sueños de libertad'

Mabel intenta sonsacar a Josema sus motivos para irse a un hotel y abandonar su casa de repente y él no duda en decirle que no quiere que ella siga malinterpretando nada entre ellos.

Bianca le pide perdón a Fina por su último desencuentro y por haberla culpado de sus problemas con la exposición y le hace una inesperada oferta: que se vuelva con ella a Buenos Aires pues allí puede tener un gran futuro como fotógrafa.

Begoña está desesperada al descubrir que Gabriel se ha llevado a Julia y a Juanito como hizo en su día Jesús para castigarla. Los de La Reina no dudan en mostrarle todo su apoyo. Y Valentina encuentra a Andrés consolando a Begoña disparándose de nuevo sus celos a escasos días de la boda.

Miguel tiene una mala experiencia con un niño rebelde en la Casa Cuna y Claudia trata de solucionar el problema.

Damián vuelve a sufrir las secuelas del golpe que recibió de Tasio. Y Paula y Tasio son vistos en actitud cariñosa.