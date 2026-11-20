'Sueños de libertad' sigue triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión tras haber cerrado octubre con un 14,2% de share y 1.204.000 espectadores de media. Además, se acerca al desenlace de su tercera temporada con algunas incorporaciones como la de David Janer (Josema) o Fátima Baeza (Sor Amparo), entre otros.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en el horario de sobremesa en Antena 3, entre el lunes 23 y el viernes 27 de noviembre, a continuación:

Avance del capítulo 695 de 'Sueños de libertad' del lunes 23 de noviembre

Gabriel, Julia y Beatriz en 'Sueños de libertad'

Begoña sigue muy preocupada por el paradero de sus hijos y deja claro a Andrés que si Gabriel les hace algo es capaz de cualquier cosa y tampoco entiende como Beatriz ha podido permitir algo así. Mientras Andrés trata de tranquilizarla y le hace ver que los niños estarán bien y más estando Beatriz cuidando de ellos.

Miguel les pregunta a sus padres cómo debe actuar con el niño más rebelde de la casa cuna y les pregunta cómo fue para ellos criarle a él de pequeño siendo alguien tan diferente al resto y sus padres le dejan claro que para ellos es perfecto y Nieves le deja caer que quizás Jorge solo está tratando de llamar la atención.

Fina acude a ver a Claudia para ponerle al corriente del perdón de Bianca y de que está volviendo a plantearse el marcharse con ella a Buenos Aires después de que muchas galerías de allí se hayan interesado en su trabajo como fotógrafa. Después, Claudia le cuenta a Paula que una operaria le ha visto con Tasio en actitud cariñosa. Tras verla hundida, Marta le recuerda que puede iniciar una nueva vida en Granada.

Don Agustín recurre a Josema y le hace una petición a Josema sobre el estado de la parroquia y aprovecha para tratar de ganarse al arquitecto. Después, el propio Josema acude a ver al párroco para confesarse y hablarle del amor que siente hacia otra mujer tras el fallecimiento de su esposa.

Marta informa de que no hay ningún rastro de que Gabriel haya viajado a México ni a Canarias y Andrés está convencido de que no se ha ido muy lejos. La desesperación puede con Begoña, que no duda en arremeter duramente contra los De La Reina y acusa a Damián de haberlo provocado todo

Valentina empieza a temer por su boda pues solo quedan dos días y la desaparición de Gabriel con los niños lo complica todo pues además Andrés se ha olvidado de una cita muy importante. Por último, Julia sigue insistiendo sobre por qué su madre no ha llegado todavía a la casa y tanto ella como Gabriel intentan aplacarla. Poco después, Begoña recibe una inquietante llamada de Beatriz.

Avance del capítulo 696 de 'Sueños de libertad' del martes 24 de noviembre

Gabriel y Beatriz, acaramelados

Miguel decide llevar a Jorge a su casa a comer y empieza a intuir que el niño puede tener un problema médico tras descubrir su mal aliento. Tras conseguir examinarle la garganta, llega a la conclusión de que tiene vegetaciones y que la única solución es que pase por quirófano.

Begoña le pide perdón a Digna por las acusaciones que realizó sobre la familia y le deja claro que no se siente orgullosa y que la única culpable de lo que ha sucedido es ella por no haber alejado a sus hijos de un monstruo como Gabriel. La mujer se niega a comer pero Manuela le hace ver que tiene que estar sana para cuando vuelvan Julia y Juanito.

Marta le revela a Damián que ya se está corriendo el rumor de la relación entre Tasio y Paula por toda la colonia. Por su parte, los Salazar acuden a ver a los De La Reina para interesarse por la situación con los hijos de Begoña y Damián comparte con Pablo su decisión de abortar su plan contra Gabriel por el bien de sus nietos.

Valentina empieza a temer por su boda y comparte la noticia de la desaparición de Gabriel y sus hijos a Claudia. Por su parte, Mabel pasa a la acción y no duda en cuestionarle a Josema lo que siente por ella y él termina confesándole sus sentimientos pero le deja claro que tiene miedo de las habladurías. Después Mabel le pide consejo a Valentina y Claudia sobre cómo actuar con el arquitecto.

Tras oír lo de las habladurías sobre Tasio y Paula, Eduardo no duda en citarse con la dependienta para mostrarle todo su apoyo y hacerle ver que no está sola. En la cantina, sor Amparo y don Agustín comparten una conversación mostrándose cada vez más unidos y Salva empieza a darse cuenta de la complicidad que hay entre ambos.

Julia sigue impaciente porque su madre siga sin acudir a la casa en la que disfrutan de unas vacaciones en el campo. Lo peor llega cuando la niña descubre a Gabriel y Beatriz en actitud muy cariñosa complicando aún más la situación. Y Begoña siguiendo los consejos de Nieves decide denunciar a la Guardia Civil la desaparición de sus hijos y Andrés no duda en acompañarla.

Avance del capítulo 697 de 'Sueños de libertad' del miércoles 25 de noviembre

Beatriz amenaza a Julia

Begoña regresa hundida tras acudir a la Guardia Civil pues han rechazado su denuncia pues como Gabriel es el padre de los niños no pueden hacer nada.

Don Agustín informa a Salva de la situación de su padre y su lucha contra los problemas con el alcohol. Y justo entonces el párroco escucha a unos operarios hablar de Tasio y Paula y el cura intenta preguntar al cantinero pero él prefiere no meterse. Después Josema vuelve a hablar con Agustín y el cura trata de saber si la mujer de la que está enamorado es Nieves.

Pablo informa a Andrés y Marta que la fábrica necesita un director en funciones mientras Gabriel está desaparecido. Y entre todos acuerdan que sea Marta quién tome las riendas hasta que Gabriel vuelva para que la fábrica no siga paralizada y evitar que Hugo Brossard sospeche de lo que ha pasado.

Claudia da la cara por Paula ante las habladurías sobre su relación con Tasio. Por su parte, Valentina sugiere a Andrés posponer su boda pues solo quedan 24 horas para el enlace y con la desaparición de Gabriel y sus hijos no es el mejor momento. Y Andrés accede a posponer la cita. Cuando Begoña descubre la noticia siente una sensación de alivio.

Miguel y Claudia se reúnen con la madre de Jorge para informarle de la operación a la que se tiene que someter para quitarle las vegetaciones y superar su problema con las amígdalas. Tras ello, el doctor Salazar le confiesa a su novia que ha decidido no tener hijos. Y Eduardo comparte con Roque que ha iniciado una relación con Manuela.

Fina toma una decisión sobre su marcha a Argentina y no duda en compartirlo con Bianca. Tras descubrir que no va a acompañarla, la pintora brota contra ella y Fina le hace ver que está empezando a cansarse de sus cambios de actitud y de mostrarle una cara que nunca había mostrado con ella en Buenos Aires. Por último, Julia no duda en pedirle explicaciones a Beatriz sobre su acercamiento a Gabriel y la niñera le amenaza: si le cuenta lo que ha visto a su madre hará lo posible para separar a su familia.

Avance del capítulo 698 de 'Sueños de libertad' del jueves 26 de noviembre

Sor Amparo y don Agustín

Begoña le pide disculpas a Andrés porque su boda se haya tenido que posponer y Digna recibe los vestidos que iban a ponerse ella y Julia para el enlace. En ese momento, Begoña sufre un desmayo y Andrés trata de socorrerla. Cuando la enfermera despierta, Andrés le promete que Gabriel pagará por todo lo que está haciendo.

En la cantina, sor Amparo vuelve a tener un gesto de acercamiento con don Agustín y posteriormente ambos se confiesan sobre sus sentimientos después de lo felices que fueron cuando compartieron tiempo como misioneros en Guinea. No obstante, ahora su situación ha cambiado.

Claudia se siente en un brete después de que Miguel le haya confesado que no quiere ser padre porque no se siente capacitado para ello y no duda en hablar con su tía Manuela. Tras la conversación, Claudia llega a la conclusión de que quizás lo mejor para los dos es romper su relación. Y finalmente, habla con el doctor para romper con él, que se queda destrozado.

Y Tasio se enfrenta con unos operarios en la colonia tras escucharles hablar de su idilio con Paula provocando que Salva intervenga para tratar de controlar la situación. El cantinero le hace ver a su amigo que solo está actuando por orgullo y que debería pensar más en su amada. Después, Salva le confiesa a Paula lo sucedido con Tasio.

Después de hablar con Marta sobre la situación delicada sobre su boda, Valentina decide ir a visitar a Andrés y hablar con él sobre lo sucedido. Lo que no esperaba la secretaria es que iba a ser testigo de los cuidados de su prometido a Begoña en su habitación tras sufrir un mareo.

Mabel activa su plan de conquista a Josema y cuando ambos se quedan a solas termina besándole sin que él pueda frenarla. Por otro lado, Julia trata de escapar de Gabriel junto a Juanito pero el abogado lo frena. Y finalmente, Gabriel se presenta en casa de los De La Reina con los niños y lanza una amenaza a su familia: si vuelven a intentar acabar con él se llevará a sus hijos definitivamente.

Avance del capítulo 699 de 'Sueños de libertad' del viernes 27 de noviembre

Julia y Beatriz

Begoña regresa a casa con los niños después de días de gran incertidumbre sobre su paradero y tras haber estado separados. Allí, Beatriz trata de mantener a Julia a raya para evitar que se vaya de la lengua y le revele a su madre que la vio en actitud muy cariñosa con Gabriel.

Gabriel regresa triunfante a la fábrica pues cree que con su amenaza, los De La Reina no podrán hacer nada contra él y no duda en mostrarse victorioso ante sus primos y más ahora que Marta ha tenido que dejar de ser la directora en funciones.

Un suceso inesperado ocurre entre Agustín y Amparo cuando los dos se dejan llevar por sus sentimientos y los recuerdos que compartieron en Guinea sin darse cuenta de que ahora su situación es muy diferente pues él es párroco y ella monja.

En casa de los Salazar, Nieves está convencida de que Miguel está pensando en ser padre y no duda en compartirlo con Pablo. Mientras, Salva nota que algo pasa entre Mabel y Josema después de que él vuelva a mostrarse esquivo con ella tras el beso que se dieron.

Bianca acude a ver a Marta para hablar con ella sobre la decisión de Fina de quedarse en Toledo. ¿Cómo se tomará la De La Reina la decisión de la fotógrafa? ¿Tratará de malmeter una vez más la pintora para salirse con la suya?

Nieves le hace ver a Begoña que la única persona que puede darle respuestas sobre el movimiento de Gabriel es Beatriz. Y precisamente, Gabriel le propone una coartada a Beatriz: hacer ver a Begoña que él la presionó y amenazó con despedirla para que se apiade de ella y conseguir que no sospeche de ellos.