'Sueños de libertad' sigue triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión. La ficción se acerca al final de su tercera temporada, que está previsto para comienzos de enero. Lo hace tras haber incorporado a su elenco a nuevos personajes como Josema (David Janer) o Sor Amparo (Fátima Baeza) para revolucionar alguna de sus tramas.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en el horario de sobremesa en Antena 3, entre el lunes 30 de noviembre y el viernes 4 de diciembre, a continuación:

Avance del capítulo 700 de 'Sueños de libertad' del lunes 30 de noviembre

Andrés se enfrenta a Gabriel

Begoña acude a ver a Damián y a Andrés para contarles que si insisten en su idea de destituir a Gabriel como director, él se llevará a Julia y a Juanito para siempre y les pide que acaten su voluntad porque no pueden permitir que utilice a los niños como moneda de cambio y Damián se compromete a no hacer nada en contra de su sobrino.

Marta muestra su apoyo a Fina por la marcha de Bianca después de que la fotógrafa le hable a su ex pareja sobre lo sucedido con la pintora y lo molesta que está con ella y lo decepcionada que está tras ver su doble cara. Poco después, Marta da un giro y sorprende a Bianca al alentarla para que arregle las cosas con Fina antes de marcharse y le deja su casa para que puedan despedirse como se merecen.

Pablo no duda en preguntarle a Josema si está bien tras notarle distraído tras haber cometido errores con los presupuestos que ha elaborado. Por su parte, Mabel se confiesa con Claudia y le revela que Josema y ella se besaron pero ahora el arquitecto no para de esquivarla. Y Claudia aprovecha para contarle que ha roto con su hermano Miguel por sus diferencias a la hora de querer tener hijos.

Andrés vuelve a encararse con su primo para pedirle que deje en paz de una vez a Begoña y a sus hijos. Después, Andrés y Valentina hablan sobre el futuro de su boda y el De La Reina le propone a su pareja que se casen en secreto al día siguiente, pero ella prefiere esperar unas tres o cuatro semanas y celebrar el enlace como tenían pensado. Pero la reacción de él y su insistencia hacen sospechar a la secretaria.

Sor Amparo acude a ver a don Agustín a la capilla para hablar con él del beso que se dieron y ambos llegan a la conclusión de que ninguno está arrepentido de lo que pasó ni de lo que sienten.

Begoña pide explicaciones a Beatriz sobre el secuestro y descubre que la versión de la niñera y la de Julia no coinciden aunque Beatriz y Gabriel siguen con su teatro para conseguir que la enfermera no sospeche nada de ellos. Por otro lado, Julia pide dormir con Juanito. Y Damián vuelve a tener problemas con su visión y termina revelándole a Digna que Tasio fue el culpable de la muerte de Brossard.

Avance del capítulo 701 de 'Sueños de libertad' del martes 1 de diciembre

Nieves y Pablo, preocupados por Miguel

Begoña no termina de creerse la versión que le dio Beatriz sobre lo que pasó con el secuestro de Gabriel a sus hijos y no duda en dejarle claro que no le cuadra lo que le contó. Por si fuera poco, la actitud extraña de Julia tras su regreso hace alimentar sus sospechas. Después, Begoña se desahoga sobre lo que piensa con Digna y Andrés.

Digna habla con Tasio para pedirle que le ayude a convencer a Damián a volver a La Industrial pero él le dice que se merece el desprecio de su padre porque no ha sido ni buen hijo ni buen marido y que entiende que nunca va a estar orgulloso de él sabiendo la clase de persona que es tras haber causado la muerte de Brossard. Tras ello, la mujer le hace ver que su marido también ha cometido grandes errores y que acabarán arreglándose.

Nieves le cuenta a Pablo que Miguel y Claudia han roto su relación. Tras ello, Nieves acude a ver a Claudia a la tienda para hablar de la ruptura con su hijo y le hace ver que quizás deberían replanteárselo pero la dependienta insiste en que no hay vuelta de hoja porque ambos ven el futuro de forma muy diferente y tienen intereses dispares.

Damián vuelve a sufrir un desmayo en el hall y Eduardo trata de socorrerle. Después trata de convencer a su jefe para que vaya al médico pero él se niega. Pese a todo, el chófer no duda en recurrir a Miguel para que le eche un vistazo al De La Reina. Por otro lado, don Agustín le confiesa a sor Amparo que está pensando mucho en Mateo y cómo él colgó los hábitos por amor, pero ahora es ella la que le rehúye.

Pablo sigue sospechando que a Josema le ocurre algo y no duda en interrogarle pero el arquitecto le miente. Después, Pablo y Nieves insisten en presentarle a su amigo a alguna mujer. Mientras, en la cantina, Mabel y Salva se sinceran sobre sus amores imposibles después de que ella le diga que sabe que se está enamorando de Paula y aprovecha para revelarle lo que le pasa a ella con Josema. Lo peor para el arquitecto llega cuando Gabriel rechaza su proyecto.

Bianca visita a Fina en su despacho para despedirse de ella antes de marcharse a Argentina y le pide que por favor puedan dejar atrás sus rencillas y puedan ser al menos amigas. Y finalmente, Andrés habla con Julia para sonsacarle si le pasa algo y aprovecha para proponerle a Valentina un plan familiar junto a su sobrina y Begoña.

Avance del capítulo 702 de 'Sueños de libertad' del miércoles 2 de diciembre

Mabel y Josema se acercan en 'Sueños de libertad'

Valentina acepta finalmente pasar la tarde junto a Andrés, Julia y Begoña merendando en el campo y haciendo volar la cometa. El problema llega cuando Valentina se siente excluida frente a la buena sintonía entre Begoña y Andrés provocando que le aumenten las dudas tal y como luego ella le revela a Claudia.

Tras descubrir que Gabriel ha rechazo el proyecto de Josema, Mabel no duda en ofrecer su ayuda al arquitecto para rediseñar la reforma de la fábrica y que no tire la toalla. Y pese a sus reticencias, y ante la insistencia de Mabel y de Pablo, Josema acepta. ¿Pero podrán sacar adelante el trabajo dejando a un lado los sentimientos que afloran entre ellos?

Después de la mediación de Eduardo, Miguel acude a ver a Damián para examinarle por sus problemas de visión tras el golpe que sufrió por parte de Tasio. El doctor Salazar llega a la conclusión de que debería verle un oftalmólogo urgentemente y Damián le pide a su chófer discreción y que no le cuente nada a nadie aunque después él le revela lo sucedido a Manuela.

Claudia acude a ver a Miguel para contarle que van a operar a Jorge de su problema de vegetaciones y el doctor se muestra un tanto frío con ella en su reencuentro. Y Digna termina siendo testigo de otro momento de debilidad de Damián, que se escusa asegurando que está teniendo problemas con las migrañas.

Tasio le hace una inesperada propuesta a Paula: poner tierra de por medio y marcharse a Cartagena para iniciar una nueva vida juntos lejos de Toledo para evitar las habladurías. Por su parte, Fina le revela a Claudia que no piensa marcharse a Argentina y mucho menos junto a Bianca. Después ambas se desahogan sobre sus problemas personales.

Beatriz insiste en su amenaza a Julia para dejarle claro que si le cuenta a Begoña algo de lo que vio, hará lo posible para que jamás pueda volver a ver a su madre y termina gritando a la niña. Por la noche, Julia tiene una pesadilla y se levanta tras haberse hecho pis en la cama.

Avance del capítulo 703 de 'Sueños de libertad' del jueves 3 de diciembre

La reprimenda de Gabriel a Beatriz

A la mañana siguiente del incidente de Julia, Begoña no duda en recriminar a Gabriel que la niña no está bien desde que se la llevó de su casa sin su permiso. Y trata de interrogarle para descubrir que es lo que pasó aquellos días. Después, Begoña percibe que Julia teme a Beatriz y empieza a sospechar que pasó algo entre ellas.

Mabel y Josema se han pasado la noche trabajando juntos en la reforma de la fábrica y de la colonia. Tras ver la felicidad de ambos, Nieves empieza a fantasear con el hecho de que su hija termine trabajando para el estudio del arquitecto dejando así su trabajo como camarera en la cantina. Sin embargo, Josema vuelve a llevarse un fuerte mazazo cuando Gabriel vuelve a rechazar su propuesta y el arquitecto se planta contra las faltas de respeto del abogado.

Tasio insiste a Paula con su intención de marcharse a Cartagena tras conseguir un empleo. Pero a Paula no le hace ninguna gracia lo del viaje y cree que su llamativa insistencia de irse a otra ciudad tiene otros motivos. Después, Eduardo inocula una idea en Paula y le deja caer que quizás lo mejor es que se marchen a Francia porque allí podrían casarse.

Marta habla con Andrés y le hace ver que Valentina está incómoda al ver cómo él sigue volcado en Begoña y que tiene miedo a perderle por lo que él siente hacia su cuñada. Y Andrés empieza a darse cuenta de lo mal que está actuando con su prometida y que tiene que hacer algo para evitar perderla.

Sor Amparo habla con Don Agustín y le hace ver que ambos tienen que seguir las normas de la vida consagrada y que no pueden faltar el respeto a sus hábitos. Por otro lado, Digna le pide a Manuela que esté pendiente de Damián mientras ella está ausente y la gobernanta le revela la verdad del estado de su marido.

Fina y Bianca se despiden definitivamente y la fotógrafa termina pidiendo perdón a la pintora por cómo la ha tratado en los últimos días y ambas se confiesan. Por último, Gabriel confronta a Beatriz por la última reprimenda de Begoña y le interroga sobre lo que ha hecho con Julia

Avance del capítulo 704 de 'Sueños de libertad' del viernes 4 de diciembre

Tasio y Damián en 'Sueños de libertad'

Digna confronta a Damián por haberle ocultado sus problemas de visión y no haberle contado siquiera que ha acudido al médico. Preocupada por su estado de salud, le propone viajar a Barcelona para que se someta a una revisión con un neurólogo y aprovechar para ver a sus hijos. Pero él se opone de forma rotunda y le hace una terrible confesión a su mujer: ya tiene un diagnóstico sobre su estado y no parece nada positivo.

Tasio le revela a Damián sus planes de marcharse con Paula harto de las habladurías. Mientras Paula sorprende a Tasio con una propuesta inesperada que podría suponer un nuevo giro en sus vidas y en su relación. ¿Pero hasta donde están dispuestos a llegar ambos?

Miguel y Claudia vuelven a reencontrarse y los dos son incapaces de ocultar el dolor que sienten tras su ruptura. Por primera vez, ambos deciden sincerarse sobre cómo se sienten y cómo les está afectando a su día a día lo sucedido entre ellos.

Josema está devastado y hundido tras los desencuentros con Gabriel. El arquitecto le revela a Mabel que está planteándose abandonar definitivamente el proyecto de renovación de la colonia y volver a Barcelona para retomar su vida allí. ¿Cómo se lo tomará la Salazar?

Andrés intenta demostrarle a Valentina que solo tiene ojos para ella y le propone cerrar una nueva fecha para su boda. Mientras la secretaria insiste al decirle a Claudia que ya no siente ni celos ni ira por la relación de su prometido con Begoña y que lo único que siente ya es apatía.

Don Agustín vuelve a sincerarse con sor Amparo sobre los sentimientos que tiene hacia ella mientras la monja le comunica una demoledora noticia.

Por último, Begoña insiste en saber que le ocurre a Julia con Beatriz y no duda en interrogarla de nuevo. Y durante la conversación Begoña descubre algo inquietante que podría suponer un antes y un después en toda esta historia y en la verdad de lo que ocurrió durante los días que Gabriel y Beatriz estuvieron con sus hijos.