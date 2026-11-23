'Sueños de libertad' sigue triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión después de haber cerrado octubre con un 14,2% de share y 1.204.000 espectadores de media. La ficción se acerca al final de su tercera temporada, que está previsto para comienzos de enero. Lo hace tras haber incorporado a su elenco a nuevos personajes como Josema (David Janer) o Sor Amparo (Fátima Baeza).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Miguel decide llevar a Jorge a su casa a comer y empieza a intuir que el niño puede tener un problema médico tras descubrir su mal aliento. Tras conseguir examinarle la garganta, llega a la conclusión de que tiene vegetaciones y que la única solución es que pase por quirófano.

Begoña le pide perdón a Digna por las acusaciones que realizó sobre la familia y le deja claro que no se siente orgullosa, y que la única culpable de lo que ha sucedido es ella por no haber alejado a sus hijos de un monstruo como Gabriel. La mujer se niega a comer pero Manuela le hace ver que tiene que estar sana para cuando vuelvan Julia y Juanito.

Marta le revela a Damián que ya se está corriendo el rumor de la relación entre Tasio y Paula por toda la colonia. Por su parte, los Salazar acuden a ver a los De La Reina para interesarse por la situación con los hijos de Begoña, y Damián comparte con Pablo su decisión de abortar su plan contra Gabriel por el bien de sus nietos.

Valentina empieza a temer por su boda y comparte la noticia de la desaparición de Gabriel y sus hijos a Claudia. Por su parte, Mabel pasa a la acción y no duda en cuestionarle a Josema lo que siente por ella y él termina confesándole sus sentimientos pero le deja claro que tiene miedo de las habladurías. Después Mabel le pide consejo a Valentina y Claudia sobre cómo actuar con el arquitecto.

Tras oír lo de las habladurías sobre Tasio y Paula, Eduardo no duda en citarse con la dependienta para mostrarle todo su apoyo y hacerle ver que no está sola. En la cantina, sor Amparo y don Agustín comparten una conversación mostrándose cada vez más unidos, y Salva empieza a darse cuenta de la complicidad que hay entre ambos.

Julia sigue impaciente porque su madre siga sin acudir a la casa en la que disfrutan de unas vacaciones en el campo. Lo peor llega cuando la niña descubre a Gabriel y Beatriz en actitud muy cariñosa complicando aún más la situación. Y Begoña siguiendo los consejos de Nieves decide denunciar a la Guardia Civil la desaparición de sus hijos y Andrés no duda en acompañarla.

Gabriel y Beatriz, acaramelados

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña sigue muy preocupada por el paradero de sus hijos y deja claro a Andrés que si Gabriel les hace algo es capaz de cualquier cosa y tampoco entiende como Beatriz ha podido permitir algo así. Mientras Andrés trata de tranquilizarla y le hace ver que los niños estarán bien y más estando Beatriz cuidando de ellos.

Miguel les pregunta a sus padres cómo debe actuar con el niño más rebelde de la casa cuna y les pregunta cómo fue para ellos criarle a él de pequeño siendo alguien tan diferente al resto y sus padres le dejan claro que para ellos es perfecto y Nieves le deja caer que quizás Jorge solo está tratando de llamar la atención.

Fina acude a ver a Claudia para ponerle al corriente del perdón de Bianca y de que está volviendo a plantearse el marcharse con ella a Buenos Aires después de que muchas galerías de allí se hayan interesado en su trabajo como fotógrafa. Después, Claudia le cuenta a Paula que una operaria le ha visto con Tasio en actitud cariñosa. Tras verla hundida, Marta le recuerda que puede iniciar una nueva vida en Granada.

Don Agustín recurre a Josema y le hace una petición a Josema sobre el estado de la parroquia y aprovecha para tratar de ganarse al arquitecto. Después, el propio Josema acude a ver al párroco para confesarse y hablarle del amor que siente hacia otra mujer tras el fallecimiento de su esposa.

Marta informa de que no hay ningún rastro de que Gabriel haya viajado a México ni a Canarias y Andrés está convencido de que no se ha ido muy lejos. La desesperación puede con Begoña, que no duda en arremeter duramente contra los De La Reina y acusa a Damián de haberlo provocado todo. Tras ello, Damián renuncia a su venganza contra su sobrino.

Valentina empieza a temer por su boda pues solo quedan dos días y la desaparición de Gabriel con los niños lo complica todo pues además Andrés se ha olvidado de una cita muy importante. Por último, Julia sigue insistiendo sobre por qué su madre no ha llegado todavía a la casa y tanto ella como Gabriel intentan aplacarla. Poco después, Begoña recibe una inquietante llamada de Beatriz.