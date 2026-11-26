'Sueños de libertad' sigue triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión. a ficción encara el final de su tercera temporada, que está previsto para comienzos de enero. Lo hace tras haber incorporado a su elenco a nuevos personajes como Josema (David Janer) o Sor Amparo (Fátima Baeza).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña regresa a casa con los niños después de días de gran incertidumbre sobre su paradero y tras haber estado separados. Mientras, Beatriz trata de mantener a Julia a raya para evitar que se vaya de la lengua y le revele a su madre que la vio en actitud muy cariñosa con Gabriel.

Paralelamente, Gabriel le deja claro a su mujer que todo esto ha sido solo una advertencia y le pide que se asegure de que su familia no va a hacer nada en su contra o se llevará a sus hijos para siempre y no los volverá a ver. Asimismo, Gabriel regresa triunfante a la fábrica porque está convencido de que con su amenaza, los De La Reina no podrán hacer nada contra él. Por ello, no duda en mostrarse victorioso ante sus primos y más ahora que Marta ha tenido que dejar de ser la directora en funciones.

En casa de los Salazar, Nieves está convencida de que Miguel está pensando en ser padre y no duda en compartirlo con Pablo. Mientras, Salva nota que algo pasa entre Mabel y Josema después de que él vuelva a mostrarse esquivo con ella tras el beso que se dieron.

Un suceso inesperado ocurre entre Agustín y Amparo cuando los dos se dejan llevar por sus sentimientos y los recuerdos que compartieron en Guinea sin darse cuenta de que ahora su situación es muy diferente pues él es párroco y ella monja. ¿Qué pasará después del beso que se han dado?

Damián vuelve a encararse con Tasio por la imagen que está dando por su affaire con Paula y le advierte de que es mejor que estén alejados un tiempo. Por su parte, Bianca acude a ver a Marta para despedirse de ella y le pone al corriente sobre la decisión de Fina de quedarse en Toledo y la De La Reina le hace ver que ha sido su actitud manipuladora lo que la ha alejado de Fina y no ella.

Nieves le hace ver a Begoña que la única persona que puede darle respuestas sobre el movimiento de Gabriel es Beatriz. Y precisamente, Gabriel le propone una coartada a Beatriz: hacer ver a Begoña que él la presionó y amenazó con despedirla para que se apiade de ella y conseguir que no sospeche de ellos. Y finalmente, Julia presionada por Beatriz, le oculta a Begoña la verdad y le confiesa que Gabriel habló mal a la niñera.

Beatriz insiste en su amenaza a Julia

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña le pide disculpas a Andrés porque su boda se haya tenido que posponer y Digna recibe los vestidos que iban a ponerse ella y Julia para el enlace. En ese momento, Begoña sufre un desmayo y Andrés trata de socorrerla. Cuando la enfermera despierta, Andrés le promete que Gabriel pagará por todo lo que está haciendo.

En la cantina, sor Amparo vuelve a tener un gesto de acercamiento con don Agustín y posteriormente ambos se confiesan sobre sus sentimientos después de lo felices que fueron cuando compartieron tiempo como misioneros en Guinea. No obstante, ahora su situación ha cambiado.

Claudia se siente en un brete después de que Miguel le haya confesado que no quiere ser padre porque no se siente capacitado para ello y no duda en hablar con su tía Manuela. Tras la conversación, Claudia llega a la conclusión de que quizás lo mejor para los dos es romper su relación. Y finalmente, habla con el doctor para romper con él, y Miguel se queda destrozado.

Tasio se enfrenta con unos operarios en la colonia tras escucharles hablar de su idilio con Paula provocando que Salva intervenga para tratar de controlar la situación. El cantinero le hace ver a su amigo que solo está actuando por orgullo y que debería pensar más en su amada. Después, Salva le confiesa a Paula lo sucedido con Tasio.

Después de hablar con Marta sobre la situación delicada sobre su boda, Valentina decide ir a visitar a Andrés y hablar con él sobre lo sucedido. Lo que no esperaba la secretaria es que iba a ser testigo de los cuidados de su prometido a Begoña en su habitación tras sufrir un mareo.

Mabel activa su plan de conquista a Josema y cuando ambos se quedan a solas termina besándole sin que él pueda frenarla. Por otro lado, Julia trata de escapar de Gabriel junto a Juanito pero el abogado lo frena. Y finalmente, Gabriel se presenta en casa de los De La Reina con los niños y lanza una amenaza a su familia: si vuelven a intentar acabar con él se llevará a sus hijos definitivamente.