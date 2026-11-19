'Sueños de libertad' sigue triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión después de haber cerrado octubre con un 14,2% de share y 1.204.000 espectadores de media. La ficción afronta el final de su tercera temporada previsto para comienzos de enero. Lo hace tras incorporar a su elenco a nuevos personajes como Josema (David Janer) o Sor Amparo (Fátima Baeza).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña está completamente desesperada al no saber nada del paradero de sus hijos y está convencida de que está castigándola como hizo en su día Jesús aunque Damián cree que realmente lo que está haciendo es pagarlo con toda la familia tras verse amenazado.

Mabel intenta sonsacar a Josema sus motivos para irse a un hotel y abandonar su casa de repente y él no duda en decirle que no quiere que ella siga malinterpretando nada entre ellos pero ella está convencida de que el arquitecto siente algo por ella. Por su parte, Miguel tiene una mala experiencia con un niño rebelde en la casa cuna y Claudia trata de solucionar el problema. Pero este incidente hace que Miguel empiece a pensar si puede ser de verdad un buen padre.

Bianca le pide perdón a Fina por su último desencuentro y por haberla culpado de sus problemas con la exposición y le hace una inesperada oferta: que se vuelva con ella a Buenos Aires pues allí puede tener un gran futuro como fotógrafa y más después de que haya movido ficha enviando las buenas críticas para que en Argentina crezca el interés por ella.

Andrés no duda en consolar a Begoña ante su gran preocupación por la desaparición de Gabriel con sus hijos y Valentina les pilla teniendo un acercamiento aunque después Andrés le cuenta todo lo sucedido y ella no duda en mostrar también su aliento. Mientras, Damián vuelve a sufrir las secuelas del golpe que recibió de Tasio.

Paula abronca a Tasio por no estar más cerca de su familia y apoyarles en estos duros momentos para tratar de reconciliarse definitivamente con ellos. Y alguien les pilla en actitud muy cariñosa provocando que se desaten los rumores sobre ellos.

Finalmente, Andrés trata de convencer a Begoña de que no tiene que temer por Julia ni por Juanito porque pese a todo él es un buen padre y que lo único que busca es destruir a su padre y su familia y le pide que le acompañe a casa. Mientras, Beatriz empieza a temer que Begoña descubra su relación con Gabriel.

Marta y Begoña, preocupadas

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Beatriz no duda en decirle a Gabriel que está demasiado obsesionado con su tío y él comparte con ella el plan de Damián para acabar con él junto a Félix Cifuentes. Pero él no está dispuesto a marcharse de Toledo y le pide ayuda para llevar a cabo un plan arriesgado y retorcido con el que frenar a los De La Reina.

Damián comparte con Marta y Digna su encuentro con Gabriel y cómo por fin parece que le van a ganar la partida. Aunque no todo son buenas noticias tras la confesión de Tasio. Después, trata de disimular con Digna para evitar que descubra la verdad de su conversación. Lo que si le revela es su preocupación porque Tasio sea la peor versión de si mismo como le pasó también a Jesús.

Mabel descubre que Josema quería marcharse a un hotel aunque finalmente sus padres lograron convencerle para que se quede. Después le aconseja a su hermano que intente pasar más tiempo con niños para que se convenza de que puede ser un buen padre. Tras ello, Miguel se ofrece a Claudia para ayudarle en la casa cuna y cuidar de los niños cuando pueda.

Tere interrumpe a Manuela y Eduardo cuando están a punto de besarse y ambos deciden poner normas a su relación: tener cuidado en el trabajo. Por su parte, Tasio le revela a Paula que le confesó a su padre que fue él quien mató de forma indirecta a Antoine Brossard y muestra su preocupación por cómo pueda afectar todo esto a su relación con él.

Damián empieza a sufrir problemas de visión. ¿Tendrán que ver con el golpe y la caída? Pero él trata de disimular sobre sus problemas de salud. Por su parte, Andrés comparte con Begoña la más que probable destitución de Gabriel como director de la fábrica tras su acuerdo con Félix Cifuentes. Tras ello, ella le pide tiempo para poder asimilarlo todo y le deja claro que no va a permitir irse de Toledo.

Damián le deja claro a Tasio que él no es nadie para perdonarle lo que ha hecho y le dice que tiene que aprender a convivir con su conciencia y hasta que punto está dispuesto a pagar por sus actos. Por último, Begoña llega muy nerviosa a casa de los De La Reina tras comprobar que Julia no se ha presentado y que Juanito tampoco está en su casa. Lo peor llega cuando Andrés revela que Gabriel se ha marchado de viaje con ellos.