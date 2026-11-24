'Sueños de libertad' sigue triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión después de haber cerrado octubre con un 14,2% de share y 1.204.000 espectadores de media. La ficción encara el final de su tercera temporada, que está previsto para comienzos de enero. Lo hace tras haber incorporado a su elenco a nuevos personajes como Josema (David Janer) o Sor Amparo (Fátima Baeza).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña regresa hundida tras acudir a la Guardia Civil pues han rechazado su denuncia pues como Gabriel es el padre de los niños no pueden hacer nada.

Don Agustín informa a Salva de la situación de su padre y su lucha contra los problemas con el alcohol. Y justo entonces el párroco escucha a unos operarios hablar de Tasio y Paula y el cura intenta preguntar al cantinero pero él prefiere no meterse. Después Josema vuelve a hablar con Agustín y el cura trata de saber si la mujer de la que está enamorado es Nieves.

Pablo informa a Andrés y Marta que la fábrica necesita un director en funciones mientras Gabriel está desaparecido. Y entre todos acuerdan que sea Marta quién tome las riendas hasta que Gabriel vuelva para que la fábrica no siga paralizada y evitar que Hugo Brossard sospeche de lo que ha pasado.

Claudia da la cara por Paula ante las habladurías sobre su relación con Tasio. Por su parte, Valentina sugiere a Andrés posponer su boda pues solo quedan 24 horas para el enlace y con la desaparición de Gabriel y sus hijos no es el mejor momento. Y Andrés accede a posponer la cita. Cuando Begoña descubre la noticia siente una sensación de alivio.

Miguel y Claudia se reúnen con la madre de Jorge para informarle de la operación a la que se tiene que someter para quitarle las vegetaciones y superar su problema con las amígdalas. Tras ello, el doctor Salazar le confiesa a su novia que ha decidido no tener hijos. Y Eduardo comparte con Roque que ha iniciado una relación con Manuela.

Fina toma una decisión sobre su marcha a Argentina y no duda en compartirlo con Bianca. Tras descubrir que no va a acompañarla, la pintora brota contra ella y Fina le hace ver que está empezando a cansarse de sus cambios de actitud y de mostrarle una cara que nunca había mostrado con ella en Buenos Aires. Por último, Julia no duda en pedirle explicaciones a Beatriz sobre su acercamiento a Gabriel y la niñera le amenaza: si le cuenta lo que ha visto a su madre hará lo posible para separar a su familia.

Beatriz amenaza a Julia

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Miguel decide llevar a Jorge a su casa a comer y empieza a intuir que el niño puede tener un problema médico tras descubrir su mal aliento. Tras conseguir examinarle la garganta, llega a la conclusión de que tiene vegetaciones y que la única solución es que pase por quirófano.

Begoña le pide perdón a Digna por las acusaciones que realizó sobre la familia y le deja claro que no se siente orgullosa, y que la única culpable de lo que ha sucedido es ella por no haber alejado a sus hijos de un monstruo como Gabriel. La mujer se niega a comer pero Manuela le hace ver que tiene que estar sana para cuando vuelvan Julia y Juanito.

Marta le revela a Damián que ya se está corriendo el rumor de la relación entre Tasio y Paula por toda la colonia. Por su parte, los Salazar acuden a ver a los De La Reina para interesarse por la situación con los hijos de Begoña, y Damián comparte con Pablo su decisión de abortar su plan contra Gabriel por el bien de sus nietos.

Valentina empieza a temer por su boda y comparte la noticia de la desaparición de Gabriel y sus hijos a Claudia. Por su parte, Mabel pasa a la acción y no duda en cuestionarle a Josema lo que siente por ella y él termina confesándole sus sentimientos pero le deja claro que tiene miedo de las habladurías. Después Mabel le pide consejo a Valentina y Claudia sobre cómo actuar con el arquitecto.

Tras oír lo de las habladurías sobre Tasio y Paula, Eduardo no duda en citarse con la dependienta para mostrarle todo su apoyo y hacerle ver que no está sola. En la cantina, sor Amparo y don Agustín comparten una conversación mostrándose cada vez más unidos, y Salva empieza a darse cuenta de la complicidad que hay entre ambos.

Julia sigue impaciente porque su madre siga sin acudir a la casa en la que disfrutan de unas vacaciones en el campo. Lo peor llega cuando la niña descubre a Gabriel y Beatriz en actitud muy cariñosa complicando aún más la situación. Y Begoña siguiendo los consejos de Nieves decide denunciar a la Guardia Civil la desaparición de sus hijos y Andrés no duda en acompañarla.