'Sueños de libertad' sigue triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión. a ficción encara el final de su tercera temporada, que está previsto para comienzos de enero. Lo hace tras haber incorporado a su elenco a nuevos personajes como Josema (David Janer) o Sor Amparo (Fátima Baeza).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña acude a ver a Damián y a Andrés para contarles que si insisten en su idea de destituir a Gabriel como director, él se llevará a Julia y a Juanito para siempre y les pide que acaten su voluntad porque no pueden permitir que utilice a los niños como moneda de cambio; y Damián se compromete a no hacer nada en contra de su sobrino.

Marta muestra su apoyo a Fina por la marcha de Bianca después de que la fotógrafa le hable a su ex pareja sobre lo sucedido con la pintora y lo molesta que está con ella y lo decepcionada que está tras ver su doble cara. Poco después, Marta da un giro y sorprende a Bianca al alentarla para que arregle las cosas con Fina antes de marcharse.

Pablo no duda en preguntarle a Josema si está bien tras notarle distraído tras haber cometido errores con los presupuestos que ha elaborado. Por su parte, Mabel se confiesa con Claudia y le revela que Josema y ella se besaron pero ahora el arquitecto no para de esquivarla. Y Claudia aprovecha para contarle que ha roto con su hermano Miguel por sus diferencias a la hora de querer tener hijos.

Andrés vuelve a encararse con su primo para pedirle que deje en paz de una vez a Begoña y a sus hijos. Después, Andrés y Valentina hablan sobre el futuro de su boda y el De La Reina le propone a su pareja que se casen en secreto al día siguiente, pero ella prefiere esperar unas tres o cuatro semanas y celebrar el enlace como tenían pensado. Pero la reacción de él y su insistencia hacen sospechar a la secretaria.

Sor Amparo acude a ver a don Agustín a la capilla para hablar con él del beso que se dieron y ambos llegan a la conclusión de que ninguno está arrepentido de lo que pasó ni de lo que sienten.

Begoña pide explicaciones a Beatriz sobre el secuestro y descubre que la versión de la niñera y la de Julia no coinciden aunque Beatriz y Gabriel siguen con su teatro para conseguir que la enfermera no sospeche nada de ellos. Por otro lado, Julia pide dormir con Juanito. Y Damián vuelve a tener problemas con su visión y termina revelándole a Digna que Tasio fue el culpable de la muerte de Brossard.

Andrés se enfrenta a Gabriel

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña regresa a casa con los niños después de días de gran incertidumbre sobre su paradero y tras haber estado separados. Mientras, Beatriz trata de mantener a Julia a raya para evitar que se vaya de la lengua y le revele a su madre que la vio en actitud muy cariñosa con Gabriel.

Paralelamente, Gabriel le deja claro a su mujer que todo esto ha sido solo una advertencia y le pide que se asegure de que su familia no va a hacer nada en su contra o se llevará a sus hijos para siempre y no los volverá a ver. Asimismo, Gabriel regresa triunfante a la fábrica porque está convencido de que con su amenaza, los De La Reina no podrán hacer nada contra él. Por ello, no duda en mostrarse victorioso ante sus primos y más ahora que Marta ha tenido que dejar de ser la directora en funciones.

En casa de los Salazar, Nieves está convencida de que Miguel está pensando en ser padre y no duda en compartirlo con Pablo. Mientras, Salva nota que algo pasa entre Mabel y Josema después de que él vuelva a mostrarse esquivo con ella tras el beso que se dieron.

Un suceso inesperado ocurre entre Agustín y Amparo cuando los dos se dejan llevar por sus sentimientos y los recuerdos que compartieron en Guinea sin darse cuenta de que ahora su situación es muy diferente pues él es párroco y ella monja. ¿Qué pasará después del beso que se han dado?

Damián vuelve a encararse con Tasio por la imagen que está dando por su affaire con Paula y le advierte de que es mejor que estén alejados un tiempo. Por su parte, Bianca acude a ver a Marta para despedirse de ella y le pone al corriente sobre la decisión de Fina de quedarse en Toledo y la De La Reina le hace ver que ha sido su actitud manipuladora lo que la ha alejado de Fina y no ella.

Nieves le hace ver a Begoña que la única persona que puede darle respuestas sobre el movimiento de Gabriel es Beatriz. Y precisamente, Gabriel le propone una coartada a Beatriz: hacer ver a Begoña que él la presionó y amenazó con despedirla para que se apiade de ella y conseguir que no sospeche de ellos. Y finalmente, Julia presionada por Beatriz, le oculta a Begoña la verdad y le confiesa que Gabriel habló mal a la niñera.