'Sueños de libertad' sigue triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión. a ficción encara el final de su tercera temporada, que está previsto para comienzos de enero. Lo hace tras haber incorporado a su elenco a nuevos personajes como Josema (David Janer) o Sor Amparo (Fátima Baeza).
En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña acude a ver a Damián y a Andrés para contarles que si insisten en su idea de destituir a Gabriel como director, él se llevará a Julia y a Juanito para siempre y les pide que acaten su voluntad porque no pueden permitir que utilice a los niños como moneda de cambio; y Damián se compromete a no hacer nada en contra de su sobrino.
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Marta muestra su apoyo a Fina por la marcha de Bianca después de que la fotógrafa le hable a su ex pareja sobre lo sucedido con la pintora y lo molesta que está con ella y lo decepcionada que está tras ver su doble cara. Poco después, Marta da un giro y sorprende a Bianca al alentarla para que arregle las cosas con Fina antes de marcharse.
Pablo no duda en preguntarle a Josema si está bien tras notarle distraído tras haber cometido errores con los presupuestos que ha elaborado. Por su parte, Mabel se confiesa con Claudia y le revela que Josema y ella se besaron pero ahora el arquitecto no para de esquivarla. Y Claudia aprovecha para contarle que ha roto con su hermano Miguel por sus diferencias a la hora de querer tener hijos.
Andrés vuelve a encararse con su primo para pedirle que deje en paz de una vez a Begoña y a sus hijos. Después, Andrés y Valentina hablan sobre el futuro de su boda y el De La Reina le propone a su pareja que se casen en secreto al día siguiente, pero ella prefiere esperar unas tres o cuatro semanas y celebrar el enlace como tenían pensado. Pero la reacción de él y su insistencia hacen sospechar a la secretaria.
Sor Amparo acude a ver a don Agustín a la capilla para hablar con él del beso que se dieron y ambos llegan a la conclusión de que ninguno está arrepentido de lo que pasó ni de lo que sienten.
Begoña pide explicaciones a Beatriz sobre el secuestro y descubre que la versión de la niñera y la de Julia no coinciden aunque Beatriz y Gabriel siguen con su teatro para conseguir que la enfermera no sospeche nada de ellos. Por otro lado, Julia pide dormir con Juanito. Y Damián vuelve a tener problemas con su visión y termina revelándole a Digna que Tasio fue el culpable de la muerte de Brossard.
¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?
En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña regresa a casa con los niños después de días de gran incertidumbre sobre su paradero y tras haber estado separados. Mientras, Beatriz trata de mantener a Julia a raya para evitar que se vaya de la lengua y le revele a su madre que la vio en actitud muy cariñosa con Gabriel.
Paralelamente, Gabriel le deja claro a su mujer que todo esto ha sido solo una advertencia y le pide que se asegure de que su familia no va a hacer nada en su contra o se llevará a sus hijos para siempre y no los volverá a ver. Asimismo, Gabriel regresa triunfante a la fábrica porque está convencido de que con su amenaza, los De La Reina no podrán hacer nada contra él. Por ello, no duda en mostrarse victorioso ante sus primos y más ahora que Marta ha tenido que dejar de ser la directora en funciones.
En casa de los Salazar, Nieves está convencida de que Miguel está pensando en ser padre y no duda en compartirlo con Pablo. Mientras, Salva nota que algo pasa entre Mabel y Josema después de que él vuelva a mostrarse esquivo con ella tras el beso que se dieron.
Un suceso inesperado ocurre entre Agustín y Amparo cuando los dos se dejan llevar por sus sentimientos y los recuerdos que compartieron en Guinea sin darse cuenta de que ahora su situación es muy diferente pues él es párroco y ella monja. ¿Qué pasará después del beso que se han dado?
Damián vuelve a encararse con Tasio por la imagen que está dando por su affaire con Paula y le advierte de que es mejor que estén alejados un tiempo. Por su parte, Bianca acude a ver a Marta para despedirse de ella y le pone al corriente sobre la decisión de Fina de quedarse en Toledo y la De La Reina le hace ver que ha sido su actitud manipuladora lo que la ha alejado de Fina y no ella.
Nieves le hace ver a Begoña que la única persona que puede darle respuestas sobre el movimiento de Gabriel es Beatriz. Y precisamente, Gabriel le propone una coartada a Beatriz: hacer ver a Begoña que él la presionó y amenazó con despedirla para que se apiade de ella y conseguir que no sospeche de ellos. Y finalmente, Julia presionada por Beatriz, le oculta a Begoña la verdad y le confiesa que Gabriel habló mal a la niñera.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.
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