'Sueños de libertad' sigue triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión después de haber cerrado octubre con un 14,2% de share y 1.204.000 espectadores de media. La ficción encara ya el final de su tercera temporada previsto para comienzos de enero. Lo hace tras incorporar a su elenco a nuevos personajes como Josema (David Janer) o Sor Amparo (Fátima Baeza).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña sigue muy preocupada por el paradero de sus hijos y deja claro a Andrés que si Gabriel les hace algo es capaz de cualquier cosa y tampoco entiende como Beatriz ha podido permitir algo así. Mientras Andrés trata de tranquilizarla y le hace ver que los niños estarán bien y más estando Beatriz cuidando de ellos.

Miguel les pregunta a sus padres cómo debe actuar con el niño más rebelde de la casa cuna y les pregunta cómo fue para ellos criarle a él de pequeño siendo alguien tan diferente al resto y sus padres le dejan claro que para ellos es perfecto y Nieves le deja caer que quizás Jorge solo está tratando de llamar la atención.

Fina acude a ver a Claudia para ponerle al corriente del perdón de Bianca y de que está volviendo a plantearse el marcharse con ella a Buenos Aires después de que muchas galerías de allí se hayan interesado en su trabajo como fotógrafa. Después, Claudia le cuenta a Paula que una operaria le ha visto con Tasio en actitud cariñosa. Tras verla hundida, Marta le recuerda que puede iniciar una nueva vida en Granada.

Don Agustín recurre a Josema y le hace una petición a Josema sobre el estado de la parroquia y aprovecha para tratar de ganarse al arquitecto. Después, el propio Josema acude a ver al párroco para confesarse y hablarle del amor que siente hacia otra mujer tras el fallecimiento de su esposa.

Marta informa de que no hay ningún rastro de que Gabriel haya viajado a México ni a Canarias y Andrés está convencido de que no se ha ido muy lejos. La desesperación puede con Begoña, que no duda en arremeter duramente contra los De La Reina y acusa a Damián de haberlo provocado todo. Tras ello, Damián renuncia a su venganza contra su sobrino.

Valentina empieza a temer por su boda pues solo quedan dos días y la desaparición de Gabriel con los niños lo complica todo pues además Andrés se ha olvidado de una cita muy importante. Por último, Julia sigue insistiendo sobre por qué su madre no ha llegado todavía a la casa y tanto ella como Gabriel intentan aplacarla. Poco después, Begoña recibe una inquietante llamada de Beatriz.

Gabriel, Julia y Beatriz en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña está completamente desesperada al no saber nada del paradero de sus hijos y está convencida de que está castigándola como hizo en su día Jesús aunque Damián cree que realmente lo que está haciendo es pagarlo con toda la familia tras verse amenazado.

Mabel intenta sonsacar a Josema sus motivos para irse a un hotel y abandonar su casa de repente y él no duda en decirle que no quiere que ella siga malinterpretando nada entre ellos pero ella está convencida de que el arquitecto siente algo por ella. Por su parte, Miguel tiene una mala experiencia con un niño rebelde en la casa cuna y Claudia trata de solucionar el problema. Pero este incidente hace que Miguel empiece a pensar si puede ser de verdad un buen padre.

Bianca le pide perdón a Fina por su último desencuentro y por haberla culpado de sus problemas con la exposición y le hace una inesperada oferta: que se vuelva con ella a Buenos Aires pues allí puede tener un gran futuro como fotógrafa y más después de que haya movido ficha enviando las buenas críticas para que en Argentina crezca el interés por ella.

Andrés no duda en consolar a Begoña ante su gran preocupación por la desaparición de Gabriel con sus hijos y Valentina les pilla teniendo un acercamiento aunque después Andrés le cuenta todo lo sucedido y ella no duda en mostrar también su aliento. Mientras, Damián vuelve a sufrir las secuelas del golpe que recibió de Tasio.

Paula abronca a Tasio por no estar más cerca de su familia y apoyarles en estos duros momentos para tratar de reconciliarse definitivamente con ellos. Y alguien les pilla en actitud muy cariñosa provocando que se desaten los rumores sobre ellos.

Finalmente, Andrés trata de convencer a Begoña de que no tiene que temer por Julia ni por Juanito porque pese a todo él es un buen padre y que lo único que busca es destruir a su padre y su familia y le pide que le acompañe a casa. Mientras, Beatriz empieza a temer que Begoña descubra su relación con Gabriel.