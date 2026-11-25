'Sueños de libertad' sigue triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión. a ficción encara el final de su tercera temporada, que está previsto para comienzos de enero. Lo hace tras haber incorporado a su elenco a nuevos personajes como Josema (David Janer) o Sor Amparo (Fátima Baeza).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña le pide disculpas a Andrés porque su boda se haya tenido que posponer y Digna recibe los vestidos que iban a ponerse ella y Julia para el enlace. En ese momento, Begoña sufre un desmayo y Andrés trata de socorrerla. Cuando la enfermera despierta, Andrés le promete que Gabriel pagará por todo lo que está haciendo.

En la cantina, sor Amparo vuelve a tener un gesto de acercamiento con don Agustín y posteriormente ambos se confiesan sobre sus sentimientos después de lo felices que fueron cuando compartieron tiempo como misioneros en Guinea. No obstante, ahora su situación ha cambiado.

Claudia se siente en un brete después de que Miguel le haya confesado que no quiere ser padre porque no se siente capacitado para ello y no duda en hablar con su tía Manuela. Tras la conversación, Claudia llega a la conclusión de que quizás lo mejor para los dos es romper su relación. Y finalmente, habla con el doctor para romper con él, y Miguel se queda destrozado.

Tasio se enfrenta con unos operarios en la colonia tras escucharles hablar de su idilio con Paula provocando que Salva intervenga para tratar de controlar la situación. El cantinero le hace ver a su amigo que solo está actuando por orgullo y que debería pensar más en su amada. Después, Salva le confiesa a Paula lo sucedido con Tasio.

Después de hablar con Marta sobre la situación delicada sobre su boda, Valentina decide ir a visitar a Andrés y hablar con él sobre lo sucedido. Lo que no esperaba la secretaria es que iba a ser testigo de los cuidados de su prometido a Begoña en su habitación tras sufrir un mareo.

Mabel activa su plan de conquista a Josema y cuando ambos se quedan a solas termina besándole sin que él pueda frenarla. Por otro lado, Julia trata de escapar de Gabriel junto a Juanito pero el abogado lo frena. Y finalmente, Gabriel se presenta en casa de los De La Reina con los niños y lanza una amenaza a su familia: si vuelven a intentar acabar con él se llevará a sus hijos definitivamente.

Sor Amparo y don Agustín

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña regresa hundida tras acudir a la Guardia Civil pues han rechazado su denuncia pues como Gabriel es el padre de los niños no pueden hacer nada.

Don Agustín informa a Salva de la situación de su padre y su lucha contra los problemas con el alcohol. Y justo entonces el párroco escucha a unos operarios hablar de Tasio y Paula y el cura intenta preguntar al cantinero pero él prefiere no meterse. Después Josema vuelve a hablar con Agustín y el cura trata de saber si la mujer de la que está enamorado es Nieves.

Pablo informa a Andrés y Marta que la fábrica necesita un director en funciones mientras Gabriel está desaparecido. Y entre todos acuerdan que sea Marta quién tome las riendas hasta que Gabriel vuelva para que la fábrica no siga paralizada y evitar que Hugo Brossard sospeche de lo que ha pasado.

Claudia da la cara por Paula ante las habladurías sobre su relación con Tasio. Por su parte, Valentina sugiere a Andrés posponer su boda pues solo quedan 24 horas para el enlace y con la desaparición de Gabriel y sus hijos no es el mejor momento. Y Andrés accede a posponer la cita. Cuando Begoña descubre la noticia siente una sensación de alivio.

Miguel y Claudia se reúnen con la madre de Jorge para informarle de la operación a la que se tiene que someter para quitarle las vegetaciones y superar su problema con las amígdalas. Tras ello, el doctor Salazar le confiesa a su novia que ha decidido no tener hijos. Y Eduardo comparte con Roque que ha iniciado una relación con Manuela.

Fina toma una decisión sobre su marcha a Argentina y no duda en compartirlo con Bianca. Tras descubrir que no va a acompañarla, la pintora brota contra ella y Fina le hace ver que está empezando a cansarse de sus cambios de actitud y de mostrarle una cara que nunca había mostrado con ella en Buenos Aires. Por último, Julia no duda en pedirle explicaciones a Beatriz sobre su acercamiento a Gabriel y la niñera le amenaza: si le cuenta lo que ha visto a su madre hará lo posible para separar a su familia.