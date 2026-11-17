'Sueños de libertad' sigue triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión tras haber cerrado octubre con un 14,2% de share y 1.204.000 espectadores de media. La ficción encara el final de su tercera temporada previsto para comienzos de enero. Lo hace tras incorporar a su elenco a nuevos personajes como Josema (David Janer) o Sor Amparo (Fátima Baeza).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián comparte con Marta su deseo de acabar de una vez por todas con Gabriel y conseguir que acabe en la cárcel y ella le dice que tiene que contarle todo a Tasio y tratar de hacer las paces con él, pero Damián no da su brazo a torcer y ella se compromete a mediar entre ellos. Después, Marta habla con Tasio y le pide que esté a la altura con Paula y no le rompa el corazón y que sea sincero con su padre.

Manuela comparte con Claudia su malestar tras el rechazo de Eduardo y la dependienta aconseja a su tía que se olvide del chófer y se busque a otro hombre. Pero después, el chófer se disculpa con el ama de llaves y le pide una nueva oportunidad. En la cantina, Miguel le hace una pregunta a Salva que le incomoda al decirle que tenga cuidado con el alcohol y no le pase lo de su padre.

Bianca se sube por las paredes tras las malas críticas que está recibiendo por su exposición y le culpa a ella y su relación con Marta de haber descuidado su trabajo. Tras ello, Fina discute con la pintora por sus celos profesionales y le pueda más su ego y le deja claro que ya no la cree y que ha perdido su confianza en ella. Después, Fina tiene un momento de confesión con Marta reviviendo su pasado.

Damián y Andrés se reúnen con Félix Cifuentes y le hacen un nuevo pago para conseguir que Gabriel caiga. El que fuera abogado de Antoine Brossard les revela que tiene pruebas para convencer a Hugo de que Gabriel es un asesino pero a cambio pide el doble de dinero y los De La Reina aceptan siempre que consiga que Hugo le crea y Gabriel sea despedido. Tras ello, Damián acude al despacho de su sobrino para advertirle que o dimite o será el francés quien le despida.

Josema hace las maletas y les revela a los Salazar su decisión de abandonar su casa para marcharse a un hotel mucho más cerca de la colonia. Pero Pablo y Nieves no entienden su repentina decisión y tratan de convencerle para que siga con ellos. Por su parte, Miguel habla con Claudia para hacerle ver lo difícil que sería tener hijos con autismo y lo duro que es ver que esa persona no encaja. Pero la dependienta le para los pies y le dice que no tienen que precipitarse y que estaría encantada de tener hijos con él.

Begoña interrumpe la prueba del vestido de Valentina pues ha acudido para llevarse a Julia. ¿Qué siente al ver a la futura esposa de su amor con él? Finalmente, Tasio da el paso y le hace una inesperada confesión a Damián y le revela lo que pasó la noche en la que murió Antoine Brossard y que él es culpable de su ataque al corazón cuando intentó salvar la empresa.

Gabriel y Damián en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad, después de tener otro enfrentamiento con Gabriel la noche anterior, Damián llama a Félix Cifuentes pues cree que tienen que cerrar su pacto y no tarda en comunicárselo a Marta. Mientras, ella le confiesa a su padre que Paula ha rechazado la propuesta para enviarla a Granada y le hace ver que no hay nada que hacer para que Paula y Tasio rompan su relación.

Por su parte, Andrés se encara con Gabriel y le deja claro que Begoña no tiene nada que ver y le pide que la deje en paz y que fue él quien se coló en su despacho y encontró la carta de pago al abogado. Pero después, Gabriel llega a la conclusión de que fue Pablo Salazar el que hizo de espía y no duda en amenazarle y dejarle claro que lo pagará caro. Y Beatriz empieza a darse cuenta de que Gabriel nunca dejará a Begoña.

Fina se queda muy sorprendida al ver las críticas que está recibiendo por su exposición. Las buenas noticias para la fotógrafa chocan con las que recibe por su parte Bianca. Algo que provoca que ambas tengan un pequeño desencuentro. Y es que la pintora no sale bien parada de dicha exposición. Por su parte, Miguel habla con Claudia y le cuenta que sus hijos podrían heredar su autismo. Mientras, Nieves se preocupa porque su hijo se obsesione con la genética.

Manuela prepara una sorpresa para Eduardo y el chófer se muestra esquivo con ella y Manuela le pide que sea claro pues no entiende su cambio de actitud y él le pide tiempo para poder aclararse. Por su lado, Sor Amparo le pide explicaciones a don Agustín sobre por qué se fue de Guinea y el cura le hace una inesperada confesión.

Félix revela información importante a los De la Reina sobre su reunión con Gabriel y les confiesa que su intención solo era chantajearle a cambio de su silencio con respecto a la implicación de Gabriel en la explosión de la sala de calderas. Tras ello, Damián se siente estafado. Aunque Andrés cree que todavía hay una posibilidad de acabar con su primo.

Tasio intenta hablar con Damián para disculparse por lo sucedido y descubre la oferta que Marta le hizo a Paula. Por último, Mabel le revela a Valentina que estuvo a punto de besarse con Josema y empieza a creer que puede tener una posibilidad con él. Sin embargo, el arquitecto trata de dejarle claras las cosas para que no haya malentendidos.