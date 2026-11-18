'Sueños de libertad' sigue triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión después de haber cerrado octubre con un 14,2% de share y 1.204.000 espectadores de media. La ficción encara el final de su tercera temporada previsto para comienzos de enero. Lo hace tras incorporar a su elenco a nuevos personajes como Josema (David Janer) o Sor Amparo (Fátima Baeza).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Beatriz no duda en decirle a Gabriel que está demasiado obsesionado con su tío y él comparte con ella el plan de Damián para acabar con él junto a Félix Cifuentes. Pero él no está dispuesto a marcharse de Toledo y le pide ayuda para llevar a cabo un plan arriesgado y retorcido con el que frenar a los De La Reina.

Damián comparte con Marta y Digna su encuentro con Gabriel y cómo por fin parece que le van a ganar la partida. Aunque no todo son buenas noticias tras la confesión de Tasio. Después, trata de disimular con Digna para evitar que descubra la verdad de su conversación. Lo que si le revela es su preocupación porque Tasio sea la peor versión de si mismo como le pasó también a Jesús.

Mabel descubre que Josema quería marcharse a un hotel aunque finalmente sus padres lograron convencerle para que se quede. Después le aconseja a su hermano que intente pasar más tiempo con niños para que se convenza de que puede ser un buen padre. Tras ello, Miguel se ofrece a Claudia para ayudarle en la casa cuna y cuidar de los niños cuando pueda.

Tere interrumpe a Manuela y Eduardo cuando están a punto de besarse y ambos deciden poner normas a su relación: tener cuidado en el trabajo. Por su parte, Tasio le revela a Paula que le confesó a su padre que fue él quien mató de forma indirecta a Antoine Brossard y muestra su preocupación por cómo pueda afectar todo esto a su relación con él.

Damián empieza a sufrir problemas de visión. ¿Tendrán que ver con el golpe y la caída? Pero él trata de disimular sobre sus problemas de salud. Por su parte, Andrés comparte con Begoña la más que probable destitución de Gabriel como director de la fábrica tras su acuerdo con Félix Cifuentes. Tras ello, ella le pide tiempo para poder asimilarlo todo y le deja claro que no va a permitir irse de Toledo.

Damián le deja claro a Tasio que él no es nadie para perdonarle lo que ha hecho y le dice que tiene que aprender a convivir con su conciencia y hasta que punto está dispuesto a pagar por sus actos. Por último, Begoña llega muy nerviosa a casa de los De La Reina tras comprobar que Julia no se ha presentado y que Juanito tampoco está en su casa. Lo peor llega cuando Andrés revela que Gabriel se ha marchado de viaje con ellos.

Manuela y Eduardo en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián comparte con Marta su deseo de acabar de una vez por todas con Gabriel y conseguir que acabe en la cárcel y ella le dice que tiene que contarle todo a Tasio y tratar de hacer las paces con él, pero Damián no da su brazo a torcer y ella se compromete a mediar entre ellos. Después, Marta habla con Tasio y le pide que esté a la altura con Paula y no le rompa el corazón y que sea sincero con su padre.

Manuela comparte con Claudia su malestar tras el rechazo de Eduardo y la dependienta aconseja a su tía que se olvide del chófer y se busque a otro hombre. Pero después, el chófer se disculpa con el ama de llaves y le pide una nueva oportunidad. En la cantina, Miguel le hace una pregunta a Salva que le incomoda al decirle que tenga cuidado con el alcohol y no le pase lo de su padre.

Bianca se sube por las paredes tras las malas críticas que está recibiendo por su exposición y le culpa a ella y su relación con Marta de haber descuidado su trabajo. Tras ello, Fina discute con la pintora por sus celos profesionales y le pueda más su ego y le deja claro que ya no la cree y que ha perdido su confianza en ella. Después, Fina tiene un momento de confesión con Marta reviviendo su pasado.

Damián y Andrés se reúnen con Félix Cifuentes y le hacen un nuevo pago para conseguir que Gabriel caiga. El que fuera abogado de Antoine Brossard les revela que tiene pruebas para convencer a Hugo de que Gabriel es un asesino pero a cambio pide el doble de dinero y los De La Reina aceptan siempre que consiga que Hugo le crea y Gabriel sea despedido. Tras ello, Damián acude al despacho de su sobrino para advertirle que o dimite o será el francés quien le despida.

Josema hace las maletas y les revela a los Salazar su decisión de abandonar su casa para marcharse a un hotel mucho más cerca de la colonia. Pero Pablo y Nieves no entienden su repentina decisión y tratan de convencerle para que siga con ellos. Por su parte, Miguel habla con Claudia para hacerle ver lo difícil que sería tener hijos con autismo y lo duro que es ver que esa persona no encaja. Pero la dependienta le para los pies y le dice que no tienen que precipitarse y que estaría encantada de tener hijos con él.

Begoña interrumpe la prueba del vestido de Valentina pues ha acudido para llevarse a Julia. ¿Qué siente al ver a la futura esposa de su amor con él? Finalmente, Tasio da el paso y le hace una inesperada confesión a Damián y le revela lo que pasó la noche en la que murió Antoine Brossard y que él es culpable de su ataque al corazón cuando intentó salvar la empresa.