'Sueños de Libertad', avance del capítulo 689 que se verá el viernes 13 de noviembre: Un incendio pone en jaque a Andrés y Valentina en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' sigue triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión tras haber cerrado octubre con un 14,2% de share y 1.204.000 espectadores de media. Además, encara ya el desenlace de su tercera temporada con algunas incorporaciones como la de David Janer (Josema) o Fátima Baeza (Sor Amparo), entre otros.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián lee una noticia demoledora en el periódico que trastoca todos los planes para la boda de Andrés y Valentina: el Balcón del Archiduque, el lugar donde se iba a celebrar el enlace ha sufrido un incendio complicando así todos los planes de la pareja.

Miguel le pregunta a Claudia por la exposición de Fina y ella le reconoce que no entendió las fotografías de su amiga y él le aconseja que debería decirle la verdad a la fotógrafa pero ella no se atreve. Por otro lado, Eduardo acude al dispensario por sus problemas de oído y Miguel aprovecha para confesarle que teme que los hijos que pueda tener con Claudia hereden su autismo.

Don Agustín acude a Salva para conocer su opinión sobre él, y si cree que sigue siendo alguien útil para toda la colonia o si es alguien que es percibido como un egoísta. Y es que parece que lo que le dijo Sor Amparo sobre cómo había cambiado le ha hecho replantearse su actitud y le confiesa a la monja que quiere poner en marcha un comedor social.

Digna trata de mediar entre Tasio y Damián y le hace ver a Tasio que hará falta algo más que una simple disculpa para que su padre pueda perdonarle. Por su lado, Tasio no duda en disculparse tanto con Andrés como con Valentina.

Gabriel se encara con Damián y le hace ver que con la edad que tiene debería retirarse y no tendría que preocuparse tanto por sus finanzas. Después, Félix Cifuentes vuelve a extorsionar a Gabriel para que ceda a su chantaje pero Gabriel le para los pies. Mientras, Beatriz señala a Begoña ante Gabriel como la confidente de Damián.

Y finalmente, Damián cree que hay que tomar serias medidas con Tasio para evitar que vuelva a cometer ni un solo error ni cause problemas a la familia pero Digna trata de aconsejarle y le confiesa que tensar tanto las cosas puede provocar que todo estalle por los aires.

Mabel, Don Agustín y Tasio en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad, Marta piensa en si acudir a la exposición de Fina y acompañarla en un día tan especial o dejar de meterse en su nueva vida, mientras le confiesa a Andrés que verla junto a Bianca le haría más daño que otra cosa. El resto de la familia sí que acude a la exposición para mostrarle su apoyo a la fotógrafa al igual que Claudia y Valentina.

Tasio le pide perdón a Paula por haberle puesto en problemas y le confiesa que el único error que han cometido es haberse enamorado. Ella le deja claro que no podría estar sin él y le insta a que pida perdón a su padre y a su hermano y retome su relación con la familia.

Miguel acude a ver a Eduardo y aprovecha para preguntarle sobre la paternidad, y durante la conversación le deja entrever de forma velada que teme que los hijos que pueda tener con Claudia salgan como él. Paralelamente, Eduardo está deseoso de tener una nueva cita con Manuela, pero una petición de Digna impide que se lleve a cabo.

Damián consigue que Félix Cifuentes acceda a reunirse con él pese a que la última vez que estuvo en su casa Andrés acabó amenazándole. Tras ello, Damián trata de negociar con el abogado y le dobla la apuesta que le pagó Gabriel a cambio de que le cuente por qué Gabriel le ha contratado a través de su empresa, pero Cifuentes se niega a responder. Tras descubrir su plan, Marta y Pablo le recriminan su jugada.

Don Agustín imparte su charla prematrimonial a Andrés y Valentina, y no duda en dejarles claro que la intimidad entre ellos en exclusiva tiene que ser dentro del matrimonio y con la única finalidad de la procreación. Por su parte, Sor Amparo acude a Don Agustín para pedirle una colaboración con la Casa Cuna pero él sigue rechazándola, y ella no duda en preguntarle qué fue del hombre que conoció en Guinea.

Tras su conversación con Damián, Félix Cifuentes vuelve a visitar a Gabriel y no duda en jugar sus cartas: o aumenta la cifra de lo que le ofrece su tío o le revelará el motivo del pago. Por último, Josema sigue rechazando a Mabel y opta por pedirle a Nieves que le presente a alguna otra amiga que no sea Silvia, para evitar pensar en la hija de sus amigos.