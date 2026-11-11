'Sueños de Libertad', avance del capítulo 688 que se emitirá el jueves 12 de noviembre: El ultimátum a Gabriel en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' sigue triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión después de haber cerrado octubre con un 14,2% de share y 1.204.000 espectadores de media. Además, encara ya el desenlace de su tercera temporada con algunas incorporaciones como la de David Janer (Josema) o Fátima Baeza (Sor Amparo), entre otros.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Marta piensa en si acudir a la exposición de Fina y acompañarla en un día tan especial o dejar de meterse en su nueva vida, mientras le confiesa a Andrés que verla junto a Bianca le haría más daño que otra cosa. El resto de la familia sí que acude a la exposición para mostrarle su apoyo a la fotógrafa al igual que Claudia y Valentina.

Tasio le pide perdón a Paula por haberle puesto en problemas y le confiesa que el único error que han cometido es haberse enamorado. Ella le deja claro que no podría estar sin él y le insta a que pida perdón a su padre y a su hermano y retome su relación con la familia.

Miguel acude a ver a Eduardo y aprovecha para preguntarle sobre la paternidad, y durante la conversación le deja entrever de forma velada que teme que los hijos que pueda tener con Claudia salgan como él. Paralelamente, Eduardo está deseoso de tener una nueva cita con Manuela, pero una petición de Digna impide que se lleve a cabo.

Damián consigue que Félix Cifuentes acceda a reunirse con él pese a que la última vez que estuvo en su casa Andrés acabó amenazándole. Tras ello, Damián trata de negociar con el abogado y le dobla la apuesta que le pagó Gabriel a cambio de que le cuente por qué Gabriel le ha contratado a través de su empresa, pero Cifuentes se niega a responder. Tras descubrir su plan, Marta y Pablo le recriminan su jugada.

Don Agustín imparte su charla prematrimonial a Andrés y Valentina, y no duda en dejarles claro que la intimidad entre ellos en exclusiva tiene que ser dentro del matrimonio y con la única finalidad de la procreación. Por su parte, Sor Amparo acude a Don Agustín para pedirle una colaboración con la Casa Cuna pero él sigue rechazándola, y ella no duda en preguntarle qué fue del hombre que conoció en Guinea.

Tras su conversación con Damián, Félix Cifuentes vuelve a visitar a Gabriel y no duda en jugar sus cartas: o aumenta la cifra de lo que le ofrece su tío o le revelará el motivo del pago. Por último, Josema sigue rechazando a Mabel y opta por pedirle a Nieves que le presente a alguna otra amiga que no sea Silvia, para evitar pensar en la hija de sus amigos.

Fina, Bianca y Digna en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel trata de ganarse de nuevo a Julia y le informa que puede acudir a la boda de su tío Andrés, pero la niña teme que su padrastro vuelva a cambiar de opinión y prefiere no ilusionarse. Mientras, Begoña decide no acudir al enlace.

Tras recuperar el conocimiento, Damián se enfrenta con Tasio por seguir liándola cada vez que tiene problemas personales. Al día siguiente, Tasio coincide con su padre y con Digna en el desayuno y acuerdan no contar nada de lo sucedido la noche anterior. Pero lejos de quedarse en ese incidente, padre e hijo vuelven a discutir.

Don Agustín le hace ver a Salva que tiene que seguir confiando en su padre porque él es su única esperanza. En el dispensario, Miguel empieza a mostrar su miedo en no estar a la altura y no poder cumplir el deseo de Claudia de convertirse en madre. Por su parte, Manuela se confiesa con su sobrina Claudia sobre la cita que mantuvo con Eduardo en Pelahustán. Después, Eduardo le pide una nueva cita a Manuela.

Tasio le revela a Paula su discusión con Andrés y cómo acabó dándole un puñetazo sin querer a Damián. Al saberlo, la dependienta no duda en reprender a su pareja por haber llegado a ese límite y por haberse enfrentado también con Valentina, poniéndola a ella en un mal lugar.

Marta trata de tranquilizar los nervios de Fina por su exposición en Madrid junto a Bianca pues la fotógrafa está empezando a dudar sobre su arte. Tras ello, Fina no duda en invitar a Marta para que asista a la exposición y poder tener a alguien cercano a su lado.

Mabel le propone un nuevo plan a Josema pero el arquitecto la rechaza. Por último, Andrés le reconoce a Damián que no sabe si podrá perdonar a Tasio por todo lo que ha hecho. Y paralelamente, su padre propone encargarse él del asunto de Félix Cifuentes y saber por qué Gabriel le ha pagado 150.000 pesetas.