'Sueños de Libertad', avance del capítulo 687 del miércoles 11 de noviembre: El desprecio a Tasio y una confesión en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' sigue triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión después de haber cerrado octubre con un 14,2% de share y 1.204.000 espectadores de media. Además, encara ya el desenlace de su tercera temporada con algunas incorporaciones como la de David Janer (Josema) o Fátima Baeza (Sor Amparo), entre otros.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel trata de ganarse de nuevo a Julia y le informa que puede acudir a la boda de su tío Andrés, pero la niña teme que su padrastro vuelva a cambiar de opinión y prefiere no ilusionarse. Mientras, Begoña decide no acudir al enlace.

Tras recuperar el conocimiento, Damián se enfrenta con Tasio por seguir liándola cada vez que tiene problemas personales. Al día siguiente, Tasio coincide con su padre y con Digna en el desayuno y acuerdan no contar nada de lo sucedido la noche anterior. Pero lejos de quedarse en ese incidente, padre e hijo vuelven a discutir.

Don Agustín le hace ver a Salva que tiene que seguir confiando en su padre porque él es su única esperanza. En el dispensario, Miguel empieza a mostrar su miedo de no estar a la altura y no poder cumplir el deseo de Claudia de convertirse en madre. Por su parte, Manuela se confiesa con su sobrina Claudia sobre la cita que mantuvo con Eduardo en Pelahustán. Después, Eduardo le pide una nueva cita a Manuela.

Tasio le revela a Paula su discusión con Andrés y cómo acabó dándole un puñetazo sin querer a Damián. Al saberlo, la dependienta no duda en reprender a su pareja por haber llegado a ese límite y por haberse enfrentado también con Valentina, poniéndola a ella en un mal lugar.

Marta trata de tranquilizar los nervios de Fina por su exposición en Madrid junto a Bianca pues la fotógrafa está empezando a dudar sobre su arte. Tras ello, Fina no duda en invitar a Marta para que asista a la exposición y poder tener a alguien cercano a su lado.

Mabel le propone un nuevo plan a Josema pero el arquitecto la rechaza. Por último, Andrés le reconoce a Damián que no sabe si podrá perdonar a Tasio por todo lo que ha hecho. Y paralelamente, su padre propone encargarse él del asunto de Félix Cifuentes y saber por qué Gabriel le ha pagado 150.000 pesetas.

Fina y Bianca en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés se enfrenta con Tasio después de descubrir que tuvo una discusión con Valentina y le reprochó ser una mala amiga por no invitar a Paula a su boda, y Damián no duda en volver a echar la bronca a su hijo. Mientras, Paula y Salva se refugian el uno en el otro ante sus problemas: ella al sentirse de nuevo sola y él por los problemas de su padre.

Beatriz le confiesa a Gabriel que han conseguido convencer a Begoña de que el falso Javier Moreno existe y que poco a poco está consiguiendo que vuelva a confiar en ella. Él le pide que no bajen la guardia porque se están jugando mucho como ella descubra toda la verdad.

Pablo tiende una trampa a Gabriel para conseguir que Andrés pueda acceder a su despacho y poder inspeccionarlo. Y tras ello, Andrés descubre el pago de su primo de 150.000 pesetas a una empresa desconocida y no duda en compartirlo con Damián y con Pablo, que confirma que el que ha recibido dicha cantidad ha sido Félix Cifuentes.

Mabel y Josema comparten lo bien que se lo pasaron en su cita sorpresa. Tras la charla, él empieza a darse cuenta de que Mabel es el tipo de mujer que realmente le gusta. Mientras, Mabel vuelve a hablar con Valentina sobre sus sentimientos y le expresa que quizás ha llegado el momento de sincerarse con él.

Salva le agradece a don Agustín que le haya ayudado a encontrar un monasterio para que su padre pueda superar su alcoholismo. Y Tomás se despide de su hijo y no duda en entregarle un importante objeto personal antes de marcharse. Por su parte, Sor Amparo trata de hablar con don Agustín pero él sigue rehuyéndola pues sigue sin superar lo que pasó entre ellos en Guinea.

Claudia no para de pensar en Mateo y en el hijo que perdió tras el accidente y no duda en compartir su deseo de convertirse en madre con Miguel. Por último, Tasio vuelve a hacer de las suyas: llega borracho a casa, se atreve a encararse con Andrés y le amenaza con exponer su amor por Begoña ante Valentina. Tras ver la discusión de sus hijos, Damián termina sufriendo un golpe de Tasio que le hace caer al suelo y quedarse semi inconsciente.