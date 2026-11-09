'Sueños de Libertad', avance del capítulo 686 del martes 10 de noviembre en Antena 3: El golpe a Damián y el secreto de Gabriel al descubierto

'Sueños de libertad' sigue triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión tras cerrar octubre con un 14,2% de share y 1.204.000 espectadores de media. Además, encara ya el desenlace de su tercera temporada con algunas incorporaciones como la de David Janer (Josema) o Fátima Baeza (Sor Amparo), entre otros.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés se enfrenta con Tasio después de descubrir que tuvo una discusión con Valentina y le reprochó ser una mala amiga por no invitar a Paula a su boda, y Damián no duda en volver a echar la bronca a su hijo. Mientras, Paula y Salva se refugian el uno en el otro ante sus problemas: ella al sentirse de nuevo sola y él por los problemas de su padre.

Beatriz le confiesa a Gabriel que han conseguido convencer a Begoña de que el falso Javier Moreno existe y que poco a poco está consiguiendo que vuelva a confiar en ella. Él le pide que no bajen la guardia porque se están jugando mucho como ella descubra toda la verdad.

Pablo tiende una trampa a Gabriel para conseguir que Andrés pueda acceder a su despacho y poder inspeccionarlo. Y tras ello, Andrés descubre el pago de su primo de 150.000 pesetas a una empresa desconocida y no duda en compartirlo con Damián y con Pablo, que confirma que el que ha recibido dicha cantidad ha sido Félix Cifuentes.

Mabel y Josema comparten lo bien que se lo pasaron en su cita sorpresa. Tras la charla, él empieza a darse cuenta de que Mabel es el tipo de mujer que realmente le gusta. Mientras, Mabel vuelve a hablar con Valentina sobre sus sentimientos y le expresa que quizás ha llegado el momento de sincerarse con él.

Salva le agradece a don Agustín que le haya ayudado a encontrar un monasterio para que su padre pueda superar su alcoholismo. Y Tomás se despide de su hijo y no duda en entregarle un importante objeto personal antes de marcharse. Por su parte, Sor Amparo trata de hablar con don Agustín pero él sigue rehuyéndola pues sigue sin superar lo que pasó entre ellos en Guinea.

Claudia no para de pensar en Mateo y en el hijo que perdió tras el accidente y no duda en compartir su deseo de convertirse en madre con Miguel. Por último, Tasio vuelve a hacer de las suyas: llega borracho a casa, se atreve a encararse con Andrés y le amenaza con exponer su amor por Begoña ante Valentina. Tras ver la discusión de sus hijos, Damián termina sufriendo un golpe de Tasio que le hace caer al suelo y quedarse semi inconsciente.

Paula y Valentina en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Salva se encuentra a su padre borracho en la cantina y Tomás vuelve a mostrarse culpable de toda la tragedia familiar y el tormento que le dio a su mujer. El cantinero le promete a su padre que van a salir adelante y le ayudará a superar sus problemas con el alcohol. Después, Salva recurre a don Agustín para encontrar una solución para el alcoholismo de su padre y le propone que su padre pueda ir a un monasterio.

Félix Cifuentes insiste con su chantaje a Gabriel: o le entrega 150.000 pesetas a lo largo del día o le revelará toda la verdad a Hugo Brossard del sabotaje a la sala de máquinas que acabó con la muerte de un trabajador. Y finalmente, Gabriel accede a la extorsión. Paralelamente, Andrés y Damián piden ayuda a Pablo para poder acceder al despacho de Gabriel y poder inspeccionar y descubrir lo que ocultan.

Nieves se encara con Mabel y la reprende por su actitud irascible y sus malas formas, y también le hace ver que debe tratar de no refugiarse únicamente en los estudios. Madre e hija acuerdan acudir a un concierto juntas. Pero finalmente, la enfermera cancela el plan y Mabel tiene una cita inesperada al pedirle a Josema que acuda con ella al concierto.

Bianca acude a la fábrica para pedirle disculpas a Fina tras su último desencuentro por la selección de las fotografías, le asegura que nunca dudó de su talento y firman la paz antes de la exposición. Por su parte, Claudia pregunta a Don Agustín sobre su relación con Sor Amparo y su pasado en Guinea, pero el párroco se muestra esquivo con sus preguntas.

Begoña se cita con Javier Moreno, el supuesto padre del hijo que espera Beatriz. Tras su encuentro, la enfermera cree haberse encontrado con la ex pareja de la niñera cayendo en su trampa y la de Gabriel. Después, Begoña acerca posturas con Beatriz y termina perdonándola y se dan un abrazo.

Tasio no duda en reprocharle a Valentina que haya accedido a no invitar a Paula a su boda, y ambos terminan teniendo un fuerte desencuentro con lluvia de reproches y ataques. Ella le dice que es egoísta y mala persona y él le acusa de ser muy mala amiga. Por último, Miguel aparece por sorpresa en la misa en homenaje a Mateo y acompaña a Claudia en este duro trance.