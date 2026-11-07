'Sueños de Libertad', avance del capítulo 685 del lunes 9 de noviembre: Gabriel acepta el chantaje en la serie de Antena 3

'Sueños de Libertad' continúa triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión, registrando un 14,2% de share y 1.204.000 espectadores de media en el mes de octubre. Además, encara ya el desenlace de su tercera temporada tras la incorporación de nuevos actores a su reparto, revolucionando varias de sus tramas principales como es el caso de Almagro San Miguel (Hugo Brossard) y David Janer (Josema).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Salva se encuentra a su padre borracho en la cantina y Tomás vuelve a mostrarse culpable de toda la tragedia familiar y el tormento que le dio a su mujer. El cantinero le promete a su padre que van a salir adelante y le ayudará a superar sus problemas con el alcohol. Después, Salva recurre a don Agustín para encontrar una solución para el alcoholismo de su padre y le propone que su padre pueda ir a un monasterio.

Félix Cifuentes insiste con su chantaje a Gabriel: o le entrega 150.000 pesetas a lo largo del día o le revelará toda la verdad a Hugo Brossard del sabotaje a la sala de máquinas que acabó con la muerte de un trabajador. Y finalmente, Gabriel accede a la extorsión. Paralelamente, Andrés y Damián piden ayuda a Pablo para poder acceder al despacho de Gabriel y poder inspeccionar y descubrir lo que ocultan.

Nieves se encara con Mabel y la reprende por su actitud irascible y sus malas formas, y también le hace ver que debe tratar de no refugiarse únicamente en los estudios. Madre e hija acuerdan acudir a un concierto juntas. Pero finalmente, la enfermera cancela el plan y Mabel tiene una cita inesperada al pedirle a Josema que acuda con ella al concierto.

Bianca acude a la fábrica para pedirle disculpas a Fina tras su último desencuentro por la selección de las fotografías, le asegura que nunca dudó de su talento y firman la paz antes de la exposición. Por su parte, Claudia pregunta a Don Agustín sobre su relación con Sor Amparo y su pasado en Guinea, pero el párroco se muestra esquivo con sus preguntas.

Begoña se cita con Javier Moreno, el supuesto padre del hijo que espera Beatriz. Tras su encuentro, la enfermera cree haberse encontrado con la ex pareja de la niñera cayendo en su trampa y la de Gabriel. Después, Begoña acerca posturas con Beatriz y termina perdonándola y se dan un abrazo.

Tasio no duda en reprocharle a Valentina que haya accedido a no invitar a Paula a su boda, y ambos terminan teniendo un fuerte desencuentro con lluvia de reproches y ataques. Ella le dice que es egoísta y mala persona y él le acusa de ser muy mala amiga. Por último, Miguel aparece por sorpresa en la misa en homenaje a Mateo y acompaña a Claudia en este duro trance.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Beatriz encara a Begoña por su intento de encontrar a Javier Moreno y no duda en seguir el plan de Gabriel de engañarla con un actor que se haga pasar por su ex pareja y le proporciona su número para que se ponga en contacto con él.

Félix Cifuentes vuelve a citarse con Gabriel para seguir presionándole y chantajearle: o le da el dinero que le pide o revelará toda la verdad sobre el sabotaje de la sala de máquinas a Hugo Brossard. Sin embargo, Gabriel no se deja amedrentar por él aunque no sabe cómo poder convencer al abogado de que no lleve a cabo su amenaza.

Manuela y Eduardo pasan la tarde juntos y disfrutan de un picnic en el campo demostrando una gran complicidad entre ellos. Cuando están a punto de darse un beso, ella se frena ¿Terminarán dando el paso y confesándose lo que sienten el uno por el otro?

Paula le pregunta a Valentina si Damián ha prohibido que Tasio vaya a su boda con Andrés y ella le confiesa que a él no. Y la secretaria de Pablo Salazar toma una decisión definitiva sobre la invitación de su amiga. Aunque ella prefiere no tener problemas y habla con Tasio.

Don Agustín se muestra esquivo con Amparo al encontrarse con ella en la colonia. ¿De qué la conoce y qué pasó entre ellos para que haya reaccionado así a su aparición?

Gabriel está desesperado pues no sabe que hacer para deshacerse de la amenaza de Cifuentes y Beatriz le asegura que encontrarán una solución como han hecho con Begoña.