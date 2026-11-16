'Sueños de Libertad', avance del capítulo 671 del martes 17 de noviembre: La amenaza a Pablo y una información reveladora en Antena 3

'Sueños de libertad' sigue triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión tras haber cerrado octubre con un 14,2% de share y 1.204.000 espectadores de media. La ficción encara el final de su tercera temporada previsto para comienzos de enero. Lo hace tras incorporar a su elenco a nuevos personajes como Josema (David Janer) o Sor Amparo (Fátima Baeza).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', después de tener otro enfrentamiento con Gabriel la noche anterior, Damián llama a Félix Cifuentes pues cree que tienen que cerrar su pacto y no tarda en comunicárselo a Marta. Mientras, ella le confiesa a su padre que Paula ha rechazado la propuesta para enviarla a Granada y le hace ver que no hay nada que hacer para que Paula y Tasio rompan su relación.

Por su parte, Andrés se encara con Gabriel y le deja claro que Begoña no tiene nada que ver y le pide que la deje en paz y que fue él quien se coló en su despacho y encontró la carta de pago al abogado. Pero después, Gabriel llega a la conclusión de que fue Pablo Salazar el que hizo de espía y no duda en amenazarle y dejarle claro que lo pagará caro. Y Beatriz empieza a darse cuenta de que Gabriel nunca dejará a Begoña.

Fina se queda muy sorprendida al ver las críticas que está recibiendo por su exposición. Las buenas noticias para la fotógrafa chocan con las que recibe por su parte Bianca. Algo que provoca que ambas tengan un pequeño desencuentro. Y es que la pintora no sale bien parada de dicha exposición. Por su parte, Miguel habla con Claudia y le cuenta que sus hijos podrían heredar su autismo. Mientras, Nieves se preocupa porque su hijo se obsesione con la genética.

Manuela prepara una sorpresa para Eduardo y el chófer se muestra esquivo con ella y Manuela le pide que sea claro pues no entiende su cambio de actitud y él le pide tiempo para poder aclararse. Por su lado, Sor Amparo le pide explicaciones a don Agustín sobre por qué se fue de Guinea y el cura le hace una inesperada confesión.

Félix revela información importante a los De la Reina sobre su reunión con Gabriel y les confiesa que su intención solo era chantajearle a cambio de su silencio con respecto a la implicación de Gabriel en la explosión de la sala de calderas. Tras ello, Damián se siente estafado. Aunque Andrés cree que todavía hay una posibilidad de acabar con su primo.

Tasio intenta hablar con Damián para disculparse por lo sucedido y descubre la oferta que Marta le hizo a Paula. Por último, Mabel le revela a Valentina que estuvo a punto de besarse con Josema y empieza a creer que puede tener una posibilidad con él. Sin embargo, el arquitecto trata de dejarle claras las cosas para que no haya malentendidos.

Bianca y Fina, enfrentadas

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad, Digna le pide a Damián que se tome las cosas con Tasio con calma por el bien de su salud. Por su parte, Andrés informa que Tasio les ha pedido perdón tanto a Valentina como a él y que ha hecho las paces con su hermano y pide darle un voto de confianza. Pero el gran quebradero de cabeza es dónde celebrar la boda tras el incendio del Balcón del Archiduque y Andrés empieza a valorar hacerlo en Madrid. Aunque Digna propone hacerlo en la casa familiar.

Gabriel no duda en preguntarle a Begoña si fue ella quién avisó a los De La Reina de su reunión con Félix Cifuentes y ella lo niega de forma rotunda. Y Julia presencia la discusión y le pide a su madre que le revele toda la verdad de lo sucedido recordándola que acordaron no tener secretos entre ellas.

Marta acude a la exposición de Fina y la fotógrafa le muestra su malestar al comprobar que sus fotografías no están teniendo una buena recepción y Marta no duda en animarla felicitándola por su trabajo y Bianca hace lo mismo. Por otro lado, don Agustín ayuda a Sor Amparo y junto a Salva y Claudia saca adelante el proyecto del comedor social.

Miguel le pregunta a sus padres si hay algún familiar que tuviera autismo pues sigue preocupado porque los hijos que pueda tener con Claudia hereden sus problemas y Nieves le habla de un tío suyo. Tras ello, el doctor se desahoga con Eduardo, quien también le revela cosas de su pasado y deja entrever que no puede tener pareja porque siempre acaba mal

Damián no deja de darle vueltas a sus problemas con Tasio y le hace una inesperada petición a Marta para conseguir alejar a su hijo de Paula: propone enviar a la dependienta a otra tienda. Tras ello, ambos acuerdan proponerle a Paula un puesto como encargada en una tienda de Granada pero ella se niega porque quiere quedarse en Toledo cerca de Tasio. Y Marta le confiesa a la joven que mediará para que Tasio y su padre hagan las paces. Paralelamente, Valentina le muestra su apoyo a Paula y ambas hacen las paces.

Mabel y Josema vuelven a compartir un momento de intimidad justo antes de que Salva les interrumpa. Eso provoca que el arquitecto descubra que Mabel y el cantinero fueron pareja gracias a Miguel mientras el doctor trata de investigar cosas sobre el tío Genaro. Y después Mabel y Josema están a punto de besarse. Por último, Julia le revela a Andrés que Gabriel sospecha que Begoña le espía con sus asuntos de trabajo.