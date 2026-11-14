'Sueños de Libertad', avance del capítulo 670 del lunes 16 de noviembre: La artimaña de Damián contra Tasio y Paula en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' sigue triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión tras haber cerrado octubre con un 14,2% de share y 1.204.000 espectadores de media. La ficción encara el final de su tercera temporada previsto para comienzos de enero. Lo hace tras incorporar a su reparto a nuevos personajes como Josema (David Janer) o Sor Amparo (Fátima Baeza).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Digna le pide a Damián que se tome las cosas con Tasio con calma por el bien de su salud. Por su parte, Andrés informa que Tasio les ha pedido perdón tanto a Valentina como a él y que ha hecho las paces con su hermano y pide darle un voto de confianza. Pero el gran quebradero de cabeza es dónde celebrar la boda tras el incendio del Balcón del Archiduque y Andrés empieza a valorar hacerlo en Madrid. Aunque Digna propone hacerlo en la casa familiar.

Gabriel no duda en preguntarle a Begoña si fue ella quién avisó a los De La Reina de su reunión con Félix Cifuentes y ella lo niega de forma rotunda. Y Julia presencia la discusión y le pide a su madre que le revele toda la verdad de lo sucedido recordándola que acordaron no tener secretos entre ellas.

Marta acude a la exposición de Fina y la fotógrafa le muestra su malestar al comprobar que sus fotografías no están teniendo una buena recepción y Marta no duda en animarla felicitándola por su trabajo y Bianca hace lo mismo. Por otro lado, don Agustín ayuda a Sor Amparo y junto a Salva y Claudia saca adelante el proyecto del comedor social.

Miguel le pregunta a sus padres si hay algún familiar que tuviera autismo pues sigue preocupado porque los hijos que pueda tener con Claudia hereden sus problemas y Nieves le habla de un tío suyo. Tras ello, el doctor se desahoga con Eduardo, quien también le revela cosas de su pasado y deja entrever que no puede tener pareja porque siempre acaba mal

Damián no deja de darle vueltas a sus problemas con Tasio y le hace una inesperada petición a Marta para conseguir alejar a su hijo de Paula: propone enviar a la dependienta a otra tienda. Tras ello, ambos acuerdan proponerle a Paula un puesto como encargada en una tienda de Granada pero ella se niega porque quiere quedarse en Toledo cerca de Tasio. Y Marta le confiesa a la joven que mediará para que Tasio y su padre hagan las paces. Paralelamente, Valentina le muestra su apoyo a Paula y ambas hacen las paces.

Mabel y Josema vuelven a compartir un momento de intimidad justo antes de que Salva les interrumpa. Eso provoca que el arquitecto descubra que Mabel y el cantinero fueron pareja gracias a Miguel mientras el doctor trata de investigar cosas sobre el tío Genaro. Y después Mabel y Josema están a punto de besarse. Por último, Julia le revela a Andrés que Gabriel sospecha que Begoña le espía con sus asuntos de trabajo.

Damián se encara con Gabriel en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad, Damián lee una noticia demoledora en el periódico que trastoca todos los planes para la boda de Andrés y Valentina: el Balcón del Archiduque, el lugar donde se iba a celebrar el enlace ha sufrido un incendio complicando así todos los planes de la pareja.

Miguel le pregunta a Claudia por la exposición de Fina y ella le reconoce que no entendió las fotografías de su amiga y él le aconseja que debería decirle la verdad a la fotógrafa pero ella no se atreve. Por otro lado, Eduardo acude al dispensario por sus problemas de oído y Miguel aprovecha para confesarle que teme que los hijos que pueda tener con Claudia hereden su autismo.

Don Agustín acude a Salva para conocer su opinión sobre él, y si cree que sigue siendo alguien útil para toda la colonia o si es alguien que es percibido como un egoísta. Y es que parece que lo que le dijo Sor Amparo sobre cómo había cambiado le ha hecho replantearse su actitud y le confiesa a la monja que quiere poner en marcha un comedor social.

Digna trata de mediar entre Tasio y Damián y le hace ver a Tasio que hará falta algo más que una simple disculpa para que su padre pueda perdonarle. Por su lado, Tasio no duda en disculparse tanto con Andrés como con Valentina.

Gabriel se encara con Damián y le hace ver que con la edad que tiene debería retirarse y no tendría que preocuparse tanto por sus finanzas. Después, Félix Cifuentes vuelve a extorsionar a Gabriel para que ceda a su chantaje pero Gabriel le para los pies. Mientras, Beatriz señala a Begoña ante Gabriel como la confidente de Damián.

Y finalmente, Damián cree que hay que tomar serias medidas con Tasio para evitar que vuelva a cometer ni un solo error ni cause problemas a la familia pero Digna trata de aconsejarle y le confiesa que tensar tanto las cosas puede provocar que todo estalle por los aires.