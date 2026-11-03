'Sueños de Libertad', avance capítulo del miércoles 4 de noviembre: El gran miedo de Gabriel y la confesión de Tasio en Antena 3

'Sueños de libertad' sigue triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión y encara ya el final de su tercera temporada tras la incorporación de nuevos actores a su reparto, revolucionando algunas de sus tramas como es el caso de Almagro San Miguel (Hugo Brossard) y David Janer (Josema).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo pone al corriente a Andrés de la reunión de Gabriel con Félix Cifuentes y de lo nervioso que se ha puesto su primo al preguntar el motivo. Tras ello, Andrés se compromete a hablar con Marta para investigar que traman entre ellos. Por su parte, Gabriel teme que Cifuentes lo delate tal y como le confiesa a Beatriz.

Manuela decide hablar con Paula para recriminarle su relación con Tasio y trata de saber qué motivo le ha llevado a volver con él y si es porque se ha quedado embarazada porque no le entra en la cabeza cómo puede seguir con él y que puede pasar si Carmen decidiera regresar.

Por su parte, Tasio acusa a sus hermanos de haberle revelado lo de su relación con Paula a Digna y ellos le dejan claro que se está equivocando pues ninguno de ellos se lo ha contado a su tía. Mientras, Paula se desahoga con Salva pues no quiere que su relación sea la comidilla de toda la colonia. Después Tasio se compromete con la dependienta a revelarle toda la verdad a Damián.

Claudia quiere celebrar una misa homenaje a Mateo pero teme la reacción de Miguel y no duda en hablar con Fina. Además le revela a su amiga que quiere que ella y Miguel se conozcan. Y don Agustín le confiesa a Claudia que también ha decidido organizar una misa por Mateo. Y Miguel sigue investigando y haciendo preguntas sobre Mateo para conocer mejor al que fue marido de su pareja.

Salva se sincera con Paula sobre el alcoholismo de su padre. Mientras, Tomás le propone a su hijo agilizar los papeles para solucionar el tema de la venta de la casa del pueblo. Paralelamente, el hombre empieza a vislumbrar la manera en la que su hijo mira a Paula. Y Mabel trata de esquivar a Josema.

Fina sigue muy disgustada con Bianca tras su diferencia de pareceres a la hora de trabajar. Y Marta no duda en ayudarla a seleccionar las fotografías para la exposición. Algo que permite a Fina comprobar que su compenetración con Marta es mayor que la que tiene con la pintora.

Begoña le pregunta a Beatriz por sus planes de futuro una vez de a luz y no duda en decirle que quizás tendría que retomar su contacto con Javier, el que fue su pareja y quién le dejó embarazada. Finalmente, Tasio da el paso y le cuenta a Damián que ha empezado una relación con Paula y que está muy enamorado de ella.

Beatriz y Begoña en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña le preguntaba a Julia por qué cambió de opinión y accedió a volver a casa y ella le revelaba toda la verdad sobre la conversación que escuchó de sus abuelos y que no piensa permitir que puedan ir a la cárcel por su culpa. Las dos se juraban entre sí que no volverán a ocultarse nada.

Mabel trataba de torpedear la relación de Josema con Silvia. Mientras el arquitecto les revelaba a Pablo y Nieves que, pese a que lo pasó bien con ella, no seguirá saliendo porque no es el tipo de mujer que le gusta. Después le confesaba a Pablo cómo es la mujer con la que encajaría. Paralelamente, Mabel le admitía a Valentina que está empezando a enamorarse de un hombre más mayor y, aunque no le revelaba su identidad, su amiga llegaba a la conclusión de que se trata de Josema.

Manuela ponía al corriente a Claudia de cuál era la conexión de Eduardo con la familia de Guatemala que vio en la fotografía. Por su parte, la dependienta no pasaba su mejor día, pues se cumplen dos años de la muerte de Mateo. Después, Claudia pedía a Miguel acudir al cementerio sola y el médico recurría a don Agustín para conocer mejor a Mateo.

Miguel atendía a Tomás y Salva le pedía al doctor cómo poder ayudar a su padre con su alcoholismo. Por otro lado, Digna descubría por Claudia que Paula y Tasio siguen juntos. Después, la dependienta ponía al corriente a Paula de que Manuela y Digna saben lo de su relación con Tasio.

Fina se quedaba chafada tras una reacción de Bianca, y es que parece que la fotógrafa y la pintora tienen diferentes pareceres a la hora de trabajar. Por su parte, Beatriz trataba de acercar posturas con Begoña pero ella le dejaba claro que no la perdonará después de todo lo que hizo. Tras ello, Begoña hablaba con Nieves y dejaba caer que quizás tendría que buscar al hombre que ha dejado embarazada a la niñera.

Gabriel recibía una visita inesperada: Félix Cifuentes, el que fuera abogado de Antoine Brossard regresaba a Toledo para revelarle que Hugo Brossard está muy interesado en saber la verdad sobre lo que pasó en la sala de calderas y en conocer si su padre tenía algo que ver. El abogado terminaba amenazándole: o le paga por su silencio o le contará todo lo que pasó en realidad sobre el sabotaje.