'Sueños de Libertad', avance capítulo del martes 3 de noviembre: Gabriel, en jaque con el regreso de un personaje y la decepción de Fina

'Sueños de libertad' sigue triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión y encara ya el final de su tercera temporada tras la incorporación de nuevos actores a su reparto, revolucionando algunas tramas como es el caso de Almagro San Miguel (Hugo Brossard) y David Janer (Josema).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña le pregunta a Julia por qué cambió de opinión y accedió a volver a casa y ella le revela toda la verdad sobre la conversación que escuchó de sus abuelos y que no piensa permitir que puedan ir a la cárcel por su culpa. Las dos se juran entre sí que no volverán a ocultarse nada.

Mabel trata de torpedear la relación de Josema con Silvia. Mientras el arquitecto les revela a Pablo y Nieves que, pese a que lo pasó bien con ella, no seguirá saliendo porque no es el tipo de mujer que le gusta. Después le confiesa a Pablo cómo es la mujer con la que encajaría. Paralelamente, Mabel le admite a Valentina que está empezando a enamorarse de un hombre más mayor y, aunque no le revela su identidad, su amiga llega a la conclusión de que se trata de Josema.

Manuela pone al corriente a Claudia de cuál era la conexión de Eduardo con la familia de Guatemala que vio en la fotografía. Por su parte, la dependienta no está pasando su mejor día, pues se cumplen dos años de la muerte de Mateo. Después, Claudia pide a Miguel acudir al cementerio sola y el médico recurre a don Agustín para conocer mejor a Mateo.

Miguel atiende a Tomás y Salva le pide al doctor cómo poder ayudar a su padre con su alcoholismo. Por otro lado, Digna descubre por Claudia que Paula y Tasio siguen juntos. Después, la dependienta pone al corriente a Paula de que Manuela y Digna saben lo de su relación con Tasio.

Fina se queda chafada tras una reacción de Bianca, y es que parece que la fotógrafa y la pintora tienen diferentes pareceres a la hora de trabajar. Por su parte, Beatriz trata de acercar posturas con Begoña pero ella le deja claro que no la perdonará después de todo lo que hizo. Tras ello, Begoña habla con Nieves y deja caer que quizás tendría que buscar al hombre que ha dejado embarazada a la niñera.

Gabriel recibe una visita inesperada: Félix Cifuentes, el que fuera abogado de Antoine Brossard regresa a Toledo para revelarle que Hugo Brossard está muy interesado en saber la verdad sobre lo que pasó en la sala de calderas y en conocer si su padre tenía algo que ver. El abogado termina amenazándole: o le paga por su silencio o le contará todo lo que pasó en realidad sobre el sabotaje.

Pablo, Nieves y Josema en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Digna hacía ver a Damián que como Gabriel cumpla con su amenaza y les demande pueden perder a Julia para siempre y que jamás dejará que la vuelvan a ver mientras él espera esperanzado que acepte su trato. Lo que ninguno sabía es que Julia ha escuchado su conversación.

Tomás le prometía a Salva que dejará el alcohol y el cantinero le proponía o acudir a un retiro con monjes para poder solucionar sus problemas con la bebida o que se quede con él en la colonia para poder ayudarle y controlarle. Por su parte, Eduardo y Manuela aclaraban sus malentendidos y don Agustín le daba una buena noticia al chófer pues ha conseguido una remesa de medicinas para enviar a Guatemala.

Claudia le revelaba a Marta que finalmente ha decidido no despedir a Paula después de su conversación con Carmen. Por su parte, Marta y Andrés le pedían a Tasio que termine su relación con Paula y él se plantaba ante ellos dejándoles claro que no son quiénes para darle lecciones de moralidad, pues Andrés se estuvo acostando con la mujer de su hermano y ella hizo lo que le dio la gana mientras estaba casada con Pelayo.

Mientras, Bianca se disculpaba con Fina por haber criticado a Claudia y le reconocía que se equivocó al pedirle que se vaya con ella a Argentina y deja en sus manos su decisión pues cree que tiene que ser ella la que decida que hacer con su vida sin ninguna presión. Aunque después Bianca recurría a Claudia para que intente convencer a su amiga de que vuelva a Argentina y sea feliz pero la dependienta le decía que tiene que ser Fina la que tome su decisión.

Luis hablaba con Tasio y le aconsejaba que tenga paciencia tras revelarle que él también tuvo un desliz en su matrimonio y con el tiempo pudo reconducir su relación. Por otro lado, Luis no conseguía replicar el proceso para obtener el almizcle sintético. Finalmente, Luis se despedía de su madre y de su familia para volver a Barcelona pero antes Damián le proponía que siga trabajando en conseguir el almizcle.

Después de descubrir la oferta que le ha hecho Damián, Beatriz trataba de convencer a Gabriel para que acepte y se quede con las acciones de Digna para tener aún más poder en la fábrica. Por su parte, Julia, que escuchó a sus abuelos hablar del chantaje del abogado, tomaba una decisión definitiva sobre su futuro: prefería sacrificarse y volver a casa con Gabriel para que su familia no tenga problemas.