'Sueños de Libertad', avance capítulo 684 que se emite este viernes 6 de noviembre en Antena 3 con el chantaje a Gabriel

'Sueños de libertad' continúa triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión, registrando un 14,2% de share y 1.204.000 espectadores de media en el mes de octubre. Además, encara ya el desenlace de su tercera temporada tras la incorporación de nuevos actores a su reparto, revolucionando varias de sus tramas principales como es el caso de Almagro San Miguel (Hugo Brossard) y David Janer (Josema).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Beatriz encara a Begoña por su intento de encontrar a Javier Moreno y no duda en seguir el plan de Gabriel de engañarla con un actor que se haga pasar por su ex pareja y le proporciona su número para que se ponga en contacto con él.

Félix Cifuentes vuelve a citarse con Gabriel para seguir presionándole y chantajearle: o le da el dinero que le pide o revelará toda la verdad sobre el sabotaje de la sala de máquinas a Hugo Brossard. Sin embargo, Gabriel no se deja amedrentar por él aunque no sabe cómo poder convencer al abogado de que no lleve a cabo su amenaza.

Manuela y Eduardo pasan la tarde juntos y disfrutan de un picnic en el campo demostrando una gran complicidad entre ellos. Cuando están a punto de darse un beso, ella se frena ¿Terminarán dando el paso y confesándose lo que sienten el uno por el otro?

Paula le pregunta a Valentina si Damián ha prohibido que Tasio vaya a su boda con Andrés y ella le confiesa que a él no. Y la secretaria de Pablo Salazar toma una decisión definitiva sobre la invitación de su amiga. Aunque ella prefiere no tener problemas y habla con Tasio.

Don Agustín se muestra esquivo con Amparo al encontrarse con ella en la colonia. ¿De qué la conoce y qué pasó entre ellos para que haya reaccionado así a su aparición?

Gabriel está desesperado pues no sabe que hacer para deshacerse de la amenaza de Cifuentes y Beatriz le asegura que encontrarán una solución como han hecho con Begoña.

Manuela y Eduardo

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés se cita con Félix Cifuentes en casa para tratar de sonsacarle el motivo real de su visita a la fábrica y su reunión con Gabriel. Asimismo, trata de advertirle sobre su alianza con su primo y el abogado no duda en mentirle sobre lo que hay detrás de este regreso.

Mabel es incapaz de olvidarse de Josema y no para de pensar en él. Por si fuera poco, el hombre acude a desayunar con la camisa desabrochada y provoca que la joven no pare de quedarse en babia al mirarle, y es que la convivencia con él empieza a ser insoportable. Por ello, Mabel recurre a Valentina para que le aconseje y saber como intentar olvidarse del arquitecto.

Miguel trata de quedar con Claudia pero el aniversario de la muerte de Mateo pesa mucho a la dependienta. Tras ello, Claudia le propone a Miguel que le acompañe a la misa homenaje. Todo este asunto está provocando una gran tensión en la pareja. Tras ello, Miguel acude a Eduardo para que le ayude a entender cómo actuar ante una pérdida.

Valentina le pide a Claudia que sea testigo en su boda y le agradece todo lo que ha hecho por ella desde que llegó a Toledo. Mientras, Paula presencia el emotivo momento entre las dos amigas y empieza a sentirse marginada por la que fueron sus amigas. Después, Damián le hace una incómoda petición a Valentina: que no invite a Paula a su boda para evitar escándalos y nadie descubra su relación con Tasio. Pero ella se niega.

Fina decide plantarse ante Bianca y trata de imponer su criterio como fotógrafa y finalmente le comunica a la pintora que en estas circunstancias no piensa exponer con ella. Y Salva insiste a su padre para que se quede con él a vivir una temporada. Mientras, Tomás trata de aconsejar a su hijo sobre sus sentimientos hacia Paula pues se ha dado cuenta de cómo la mira.

Begoña le hace saber a Gabriel que quiere dar con el paradero del padre del bebé de Beatriz y tras ello, Gabriel advierte a Beatriz de que tarde o temprano la verdad se va a descubrir y le propone un plan: pagar a alguien para que se haga pasar por Javier. Finalmente, una inesperada llegada a la colonia sorprende a Don Agustín: la monja que ha llegado para ayudar a Claudia con la casa cuna es Amparo. ¿Qué le pasa con ella? Y Eduardo le propone a Manuela pasar la tarde juntos.