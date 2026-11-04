'Sueños de Libertad', avance capítulo 683 que se emite este jueves 5 de noviembre en Antena 3, con la llegada de un imprevisto personaje

'Sueños de libertad' continúa triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión, registrando un 14,2% de share y 1.204.000 espectadores de media en el mes de octubre. Además, encara ya el desenlace de su tercera temporada tras la incorporación de nuevos actores a su reparto, revolucionando varias de sus tramas principales como es el caso de Almagro San Miguel (Hugo Brossard) y David Janer (Josema).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés se cita con Félix Cifuentes en casa para tratar de sonsacarle el motivo real de su visita a la fábrica y su reunión con Gabriel. Asimismo, trata de advertirle sobre su alianza con su primo y el abogado no duda en mentirle sobre lo que hay detrás de este regreso.

Mabel es incapaz de olvidarse de Josema y no para de pensar en él. Por si fuera poco, el hombre acude a desayunar con la camisa desabrochada y provoca que la joven no pare de quedarse en babia al mirarle, y es que la convivencia con él empieza a ser insoportable. Por ello, Mabel recurre a Valentina para que le aconseje y saber como intentar olvidarse del arquitecto.

Miguel trata de quedar con Claudia pero el aniversario de la muerte de Mateo pesa mucho a la dependienta. Tras ello, Claudia le propone a Miguel que le acompañe a la misa homenaje. Todo este asunto está provocando una gran tensión en la pareja. Tras ello, Miguel acude a Eduardo para que le ayude a entender cómo actuar ante una pérdida.

Valentina le pide a Claudia que sea testigo en su boda y le agradece todo lo que ha hecho por ella desde que llegó a Toledo. Mientras, Paula presencia el emotivo momento entre las dos amigas y empieza a sentirse marginada por la que fueron sus amigas. Después, Damián le hace una incómoda petición a Valentina: que no invite a Paula a su boda para evitar escándalos y nadie descubra su relación con Tasio. Pero ella se niega.

Fina decide plantarse ante Bianca y trata de imponer su criterio como fotógrafa y finalmente le comunica a la pintora que en estas circunstancias no piensa exponer con ella. Y Salva insiste a su padre para que se quede con él a vivir una temporada. Mientras, Tomás trata de aconsejar a su hijo sobre sus sentimientos hacia Paula pues se ha dado cuenta de cómo la mira.

Begoña le hace saber a Gabriel que quiere dar con el paradero del padre del bebé de Beatriz y tras ello, Gabriel advierte a Beatriz de que tarde o temprano la verdad se va a descubrir y le propone un plan: pagar a alguien para que se haga pasar por Javier. Finalmente, una inesperada llegada a la colonia sorprende a Don Agustín: la monja que ha llegado para ayudar a Claudia con la casa cuna es Amparo. ¿Qué le pasa con ella? Y Eduardo le propone a Manuela pasar la tarde juntos.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo puso al corriente a Andrés de la reunión de Gabriel con Félix Cifuentes y de lo nervioso que se ha puesto su primo al preguntar el motivo. Tras ello, Andrés se comprometió a hablar con Marta para investigar lo que traman entre ellos. Por su parte, crecieron los temores de Gabriel ante que Cifuentes lo delate, tal y como le confesó a Beatriz.

Manuela decidió hablar con Paula para recriminarle su relación con Tasio y tratar de saber qué motivo le ha llevado a volver con él, con el objetivo de conocer si si es porque se ha quedado embarazada. Porque no le entra en la cabeza cómo puede seguir con él y qué puede pasar si Carmen decidiera regresar.

Por su parte, Tasio acusó a sus hermanos de haberle revelado lo de su relación con Paula a Digna, y ellos le dejaron claro que se está equivocando pues ninguno de ellos se lo ha contado a su tía. Mientras, Paula se desahogó con Salva, pues no quiere que su relación sea la comidilla de toda la colonia. Después, Tasio se comprometió con la dependienta a revelarle toda la verdad a Damián.

Claudia quiere celebrar una misa homenaje a Mateo pero teme la reacción de Miguel, y no dudó en hablar para ello con Fina. Además, le reveló a su amiga que quiere que ella y Miguel se conozcan. Y don Agustín le confesó a Claudia que también ha decidido organizar una misa por Mateo. Por su lado, Miguel siguió investigando y haciendo preguntas sobre Mateo para conocer mejor al que fue marido de su pareja.

Salva se sinceró con Paula sobre el alcoholismo de su padre. Mientras, Tomás le propuso a su hijo agilizar los papeles para solucionar el tema de la venta de la casa del pueblo. Paralelamente, el hombre empezó a vislumbrar la manera en la que su hijo mira a Paula. Y Mabel trató de esquivar a Josema.

En cuanto a Fina sigue muy disgustada con Bianca tras su diferencia de pareceres a la hora de trabajar. Y Marta no dudó en ayudarla a seleccionar las fotografías para la exposición. Algo que permitió a Fina comprobar que su compenetración con Marta es mayor que la que tiene con la pintora.

Entre tanto, Begoña le preguntó a Beatriz por sus planes de futuro una vez de a luz y no dudó en decirle que quizás tendría que retomar su contacto con Javier, el que fue su pareja y quién le dejó embarazada. Finalmente, Tasio dio el paso y le confesó a Damián que ha empezado una relación con Paula y que está muy enamorado de ella.